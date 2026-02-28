Римма Утяшева рассказала о том, как в Башкирии развивается татарская культура

Форум стал площадкой для обсуждения вопросов развития татарской культуры, укрепления межнационального согласия и расширения взаимодействия с другими этнокультурными объединениями. В рамках конференции работали тематические выставки, где представили наиболее успешные проекты, реализованные за последние пять лет. Также сотоялись выборы обновленного состава Совета автономии.

О задачах, которые сегодня стоят перед организацией, и о том, чем живёт татарская автономия сегодня рассказала депутат Государственной Думы РФ, председатель Национально-культурной автономии татар РБ Римма Утяшева.

— Раз в пять лет наша региональная общественная организация проводит отчётно-выборную конференцию. В этот раз она уже шестая по счёту. Наша организация создана в 2009 году согласно Федеральному закону «О национально-культурной автономии». Основная мысль этого закона — сохранение языка, традиций, культуры, а также развитие и сохранение межнационального и межконфессионального мира. Наша организация работает именно на это.

Сегодня у нас есть отделения в 45 районах республики. Наши проекты известны многим. Это и республиканский конкурс-фестиваль чтецов «Тукай Моннары» («Мелодии Тукая»), и конкурс детского рисунка по произведениям «Пушкина, Тукай и Карим». Это наш гастрономический фестиваль «Балиш-фест», который объединяет не только кулинарные традиции, но и, можно сказать, земледелие, ведь чтобы сделать хороший балиш, нужно всё делать с душой.

Сейчас наша основная работа, конечно, направлена на поддержку участников специальной военной операции. Мы много помогаем, отправляем гуманитарные обозы. Когда поступил запрос от медиков мы подключились всей автономией. Отправили большой груз медикаментов, всё необходимое. И сегодня в каждом районе наши жители — татары, башкиры, русские, чуваши, мари, мордва, удмурты, все жители Башкортостана — активно собирают гуманитарную помощь. Мы все живём под лозунгом «Всё для Победы!», который задал Радий Фаритович Хабиров.

Сегодня в республике установлен памятник Габдулле Тукаю — за что огромная благодарность Радию Фаритовичу. Мы ходили с этой идеей больше 10 лет, но с приходом Радия Фаритовича вопрос решился за три месяца. Появился красивый памятник, и люди рады. Работают татарский театр, выпускаются газеты. Хотелось бы, конечно, большего присутствия татарского языка на телевидении. Нужны интересные проекты. Сегодня герои — это участники СВО, о них надо говорить. Мы предлагаем районам новые проекты на эту тему. Нужны и новые герои, и новые имена.

Важно, что сегодня в школах дети с удовольствием читают стихи на родном языке. На конкурсе «Тукай Монннары»» стихи Тукая читают на разных языках. В один год победила девочка, читавшая на башкирском, мне запомнился случай, когда девочка читала «Туган тел» («Родной язык») на армянском. Она рассказала: «Мы приехали из Еревана, для меня армянский — это тоже родной язык».

Конечно, родной язык начинается с семьи, с бабушки, с мамы. Если на нем говорят дома — язык жив. И, конечно же, важно читать. Я сама дочь учителя, для меня книга — это лучший подарок. Мне нужен именно бумажный вариант, шелест страниц. Я перечитываю Пушкина, Лермонтова, Тукая. Признаюсь честно, на татарском читаю меньше, потому что живу в Москве, в русскоязычной среде. Но для конференции подготовила выступление на татарском.

Татарский язык — язык моего народа, моих предков. Но моя бабушка жила в Челябинске, а мама преподавала русский язык, поэтому и русский и татарский — оба мне родные. Русский язык невероятно красивый, полнозвучный. Его любил и Габдулла Тукай, он переводил на татарский сказки Пушкина и Лермонтова. Поэтому так важно наше единение. Мы должны беречь свои языки. А в нашем многонациональном Башкортостане и в многонациональной России для этого есть все условия.

Фото: сайт Национально-культурной автономии татар Республики Башкортостан.