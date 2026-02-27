0 °С
27 Февраля , 09:29

Мечты сбываются

Исполнение новогодних желаний стало реальностью для многодетной семьи из Абзелиловского района.

Фото предоставлено ООО «Салаватское».
В рамках федеральной благотворительной акции «Ёлка желаний» Волонтерский центр Русской медной компании «Сила Урала» совместно с компанией «Салаватское» исполнили заветные желания ребят из семьи Махмутовых, проживающей в деревне Равилово.

Вручение подарков прошло в особой, теплой атмосфере. Директор ООО «Салаватское» Тагир Бахтигареев лично передал детям те подарки, о которых они мечтали. Например, восьмиклассник Ильназ получил профессиональную видеокамеру, его сестра Алтынай — большой надувной бассейн для летних игр, а младший брат Искандер — радиоуправляемый грузовик.

За праздничным столом, угощая гостей традиционным бишбармаком, мама детей Фарзана Махмутова выразила искреннюю благодарность:

«Спасибо за то, что нашли время, приехали и так порадовали детей. Для нас это очень ценно. Желаем вам здоровья и успехов в работе. Пусть ваши добрые дела возвращаются сторицей, особенно в священный месяц Рамадан».

Это не первая масштабная инициатива Волонтерского центра РМК в республике. Под новый год в рамках разных благотворительных проектов было доставлено две тысячи детских подарков — сладких наборов для ребят из Уфы, Сибая и села Аскарово.

Справка:

Русская медная компания (РМК) выступаетпартнером ООО «Салаватское», которое реализует значимый инвестиционный проект на территории Абзелиловского района Республики Башкортостан.

«Ёлка желаний» — федеральный благотворительный проект, помогающий исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, а также ребят из малоимущих и многодетных семей.

Автор: Александр КОНСТАНТИНОВ
