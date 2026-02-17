0 °С
17 Февраля , 10:01

Газета — это окно в мир

Народная артистка Республики Башкортостан Гульшат Гайсина, которая служит на сцене Национального молодежного театра имени Мустая Карима уже три десятилетия, стала участницей республиканской акции «Добрая подписка» и подарила подписку на газету «Республика Башкортостан» двум ветеранам журналистского цеха.

Для актрисы, чья юность прошла в читальных залах, ценность печатного слова — истина непреложная.

— Газета — это не просто новости, — говорит Гульшат Рифовна. — Это ниточка, которая связывает человека с жизнью родного края. Для пожилых людей, особенно тех, кто уже редко выходит из дома, почтальон и свежий номер становятся окном в мир. А ваша газета, которая охватывает все сферы жизни, как раз таковым и является.

«Добрая подписка» продолжается, и каждый из нас может сделать полезное дело. А именно — оформить несколько экземпляров любимых изданий для ветеранов, одиноких соседей или семей, оказавшихся в трудной ситуации. Для этого нужно всего лишь обратиться в почтовое отделение или оформить подписку на сайте издательского дома «Республика Башкортостан». Присоединяйтесь, пусть добрых новостей будет больше!

Фото Ильгиза РАФИКОВА.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
