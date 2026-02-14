Масленица у ворот — знать, весна за ней идёт!

Для предстоящей недели мы подготовили целую коллекцию блинных рецептов на разные вкусы и предпочтения. От классических вариантов до оригинальных современных опытов в выпекании блинчиков.

Классические

Понадобится: 500 мл молока, 2 куриных яйца, 250 г муки, 1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки растительного масла, щепотка соли.

Яйца надо взбить с солью и сахаром. Добавить половину порции молока и все тщательно размешать. Постоянно помешивая, постепенно всыпать муку. Влить оставшееся молоко и растительное масло, все хорошенько перемешать до однородности. Жарить на горячей сковороде, смазанной растительным маслом.

Французские крепы

Понадобится: 300 мл молока, 3 куриных яйца, 150 г муки, 50 г сливочного масла, 1 столовая ложка сахара, щепотка соли.

Яйца следует хорошенько взбить с молоком и солью. Постепенно добавить муку и размешать до гладкости. В тесто влить растопленное сливочное масло. Французские крепы жарятся на сухой горячей сковородке или на слегка смазанной растительным маслом. Блинчики должны получиться очень тонкими и нежными.

Сырные блины по-гречески

Понадобится: 250 мл кефира, 2 куриных яйца, 250 г брынзы или феты, 150 г муки, соль, перец и мелко порубленная зелень по вкусу.

Яйца надо взбить с кефиром и солью. Добавить натертый на мелкой терке сыр и зелень. Постепенно всыпать муку — тесто должно получиться средней густоты. На горячую сковородку следует выливать его небольшими порциями и обжаривать с двух сторон до румяности.

Грибные блинчики

Понадобится: 300 мл молока, 2 куриных яйца, 150 г муки, 200 г шампиньонов, 100 г твердого сыра, 1 зубчик чеснока, соль, перец, зелень — по вкусу.

Шампиньоны следует порезать и обжарить до готовности, приправить измельченным чесноком, специями и зеленью. Молоко, яйца и специи смешать с мукой. Добавить грибы и натертый на крупной терке сыр. Испечь небольшие толстые блинчики. Такое блюдо популярно у венгерских любителей блинов.

Панкейки

Понадобится: 250 мл молока, 2 куриных яйца, 200 г муки, 2 столовые ложки сахара,1 чайная ложка разрыхлителя.

Яйца надо взбить с сахаром, добавить молоко и постепенно ввести муку с разрыхлителем.

Должно получиться довольно плотное тесто. На смазанной маслом сковороде нужно жарить маленькие круглые толстенькие блинчики. Когда остынут — можно припудрить их сахарной пудрой.