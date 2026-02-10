0 °С
10 Февраля , 13:15

Оставаться в седле

Для активного развития коневодства в республике нужны солидные средства

Александр ДАНИЛОВ
Фото: Александр ДАНИЛОВ

Коневодство для нашей республики — не простая забава или одна из многих подотраслей сельского хозяйства, а целый культурный пласт, по состоянию которого можно судить, как мы относимся к национальным традициям, какие перспективы есть у этого важного направления аграрного сектора региона.

С учетом важности вопроса и была вынесена на обсуждение оперативного совещания при главе РБ тема развития коневодства и конного спорта в Башкирии.

Директор центра компетенции РБ по коневодству и конному спорту «Акбузат» Руслан Файзуллин напомнил, что с 1984 по 2004 год уфимский ипподром семь раз признавался лучшим в стране. Сегодня он также пытается следовать традициям, активно курируя отрасль как в научном плане, так и поддерживая соревнования, в том числе и международные.

— Наш Центр сегодня реализует три ключевых направления: улучшение и увеличение поголовья лошадей башкирской породы, развитие племенного продуктивного коневодства, а также испытания рысистых, верховых лошадей и развитие конного спорта, — подчеркнул Руслан Файзуллин. — Важным направлением работы является методическая и консультационная поддержка отрасли: помогаем организациям в получении господдержки, включении в реестр племенного животноводства, составляем планы селекционной работы и проводим ключевые зоотехнические мероприятия.

Руслан Файзуллин отметил, что оборот предприятия в прошедшем году составил 255 млн рублей. Правда, 117 из них пришлись на государственные субсидии. Сегодня Центру компетенции по коневодству и конному спорту необходимы солидные средства, чтобы не только вести основную работу по развитию коневодства в регионе, но и вернуть массового зрителя на трибуны ипподрома.

К примеру, Руслан Файзуллин сказал, что для дальнейшего развития ипподрому необходимо решить ключевую инфраструктурную задачу: капитально отремонтировать покрытие беговой дорожки. Ведь, по его словам, последний раз дорожка ремонтировалась во время реконструкции ипподрома в 2007 году.

— Ежегодно отсыпаем ее гранитной крошкой для поддержания в работоспособном состоянии, — подчеркнул директор.

Кроме того, в планах на этот и последующий годы запланированы установка легковозводимой крытой конструкции для круглогодичного использования в конном спорте, обновление электронной системы фотофиниша, приобретение спецтехники.

Впрочем, Руслан Файзуллин смог похвалиться и успехами: динамика поступления внебюджетных средств вышла на положительные позиции, что позволило кардинально улучшить ситуацию с выплатой призовых на скачках. Он также перечислил немало того, что успели сделать за последние два с половиной года, — это ремонт крытого манежа с заменой грунта и установкой системы автоматического полива, косметический ремонт в конюшнях, приобретение современного УЗИ-аппарата и многое другое.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
