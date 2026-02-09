С цифрового кода мошенники переключились на видеообзор

Мошенники поняли, что люди научились не говорить с ними. Значит, нужно использовать другие уловки. Никаких «назовите код». Никаких подозрительных вопросов. Человеку звонят будто бы с Авито, где он разместил объявление о продаже какой-либо вещи, и говорят: «Я хочу купить ваш товар. Включите, пожалуйста, демонстрацию экрана, мне надо посмотреть его состояние». Или, представляясь работниками Почты России, сообщают, что отправленная вам посылка застряла. Покажите, мол, трек-номер на экране телефона, мы его отсканируем.

В итоге, убеждая жертву включить функцию демонстрации экрана в Telegram, на видеоконференции в Zoom или во время видеозвонка в мессенджере, мошенники получают доступ к номерам карт, суммам на счетах, банковским кодам из SMS, паролям от личных кабинетов, к приложениям финансовых организаций. Они могут оформить займы и перевести деньги на свои счета. Схема держится на трех вещах: правдоподобная легенда, спешка и мысль подвергающегося атаке человека, мол, «со мной-то точно ничего такого не случится». И пока абонент думает: «Ну это же просто обычный покупатель...», деньги уже уходят к мошенникам.

Меня поразил недавний случай со знакомым следователем, которого преступники за четыре минуты развели на триста тысяч рублей. И это человека, который каждый день сам ловит злодеев, знает все схемы, предупреждает других людей о возможных махинациях. Он просто включил демонстрацию экрана «покупателю с Авито». И этого хватило, чтобы бдительность отключилась. Запомните раз и навсегда: если кто-то просит включить демонстрацию экрана или показать телефон по видеосвязи — это мошенники! Они эволюционируют быстрее, чем люди запоминают старые схемы. Пока мы защищаемся от вчерашних угроз, преступники сочиняют и успешно применяют новые варианты современных краж.