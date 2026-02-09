0 °С
С цифрового кода мошенники переключились на видеообзор

Наслушавшись всяких историй и наставлений о происках мошенников, современный человек уверен, что защищен. Он не называет данные своей банковской карты, не диктует приходящие на телефон коды, сбрасывает звонки, поступающие будто бы из банка. Но сегодня всего этого и не нужно.

Альберт ЗАГИРОВ
Фото: Альберт ЗАГИРОВ

Мошенники поняли, что люди научились не говорить с ними. Значит, нужно использовать другие уловки. Никаких «назовите код». Никаких подозрительных вопросов. Человеку звонят будто бы с Авито, где он разместил объявление о продаже какой-либо вещи, и говорят: «Я хочу купить ваш товар. Включите, пожалуйста, демонстрацию экрана, мне надо посмотреть его состояние». Или, представляясь работниками Почты России, сообщают, что отправленная вам посылка застряла. Покажите, мол, трек-номер на экране телефона, мы его отсканируем.

В итоге, убеждая жертву включить функцию демонстрации экрана в Telegram, на видеоконференции в Zoom или во время видеозвонка в мессенджере, мошенники получают доступ к номерам карт, суммам на счетах, банковским кодам из SMS, паролям от личных кабинетов, к приложениям финансовых организаций. Они могут оформить займы и перевести деньги на свои счета. Схема держится на трех вещах: правдоподобная легенда, спешка и мысль подвергающегося атаке человека, мол, «со мной-то точно ничего такого не случится». И пока абонент думает: «Ну это же просто обычный покупатель...», деньги уже уходят к мошенникам.

Меня поразил недавний случай со знакомым следователем, которого преступники за четыре минуты развели на триста тысяч рублей. И это человека, который каждый день сам ловит злодеев, знает все схемы, предупреждает других людей о возможных махинациях. Он просто включил демонстрацию экрана «покупателю с Авито». И этого хватило, чтобы бдительность отключилась. Запомните раз и навсегда: если кто-то просит включить демонстрацию экрана или показать телефон по видеосвязи — это мошенники! Они эволюционируют быстрее, чем люди запоминают старые схемы. Пока мы защищаемся от вчерашних угроз, преступники сочиняют и успешно применяют новые варианты современных краж.

Автор: Вадим ЛИПОДАТ
