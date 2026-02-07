Пить или жить?

За шесть лет победители конкурса выиграли более 250 млн рублей, рассказала депутат Государственной Думы РФ, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова на оперативном совещании в правительстве республики.

— Выигранные средства сельские поселения направили на преображение своих общественных пространств. В приоритете у жителей — благоустройство детских и спортивных площадок, парков и скверов, — сообщила Эльвира Аиткулова.

В этом году на республиканский этап конкурса подали заявки 845 населенных пунктов 52 муниципалитетов. Они представят жюри проекты по развитию села, публичная защита пройдет с 31 марта по 3 апреля.

Благодаря проведению конкурса в селах республики происходят позитивные перемены: улучшается здоровье граждан, растут демографические показатели, наводится порядок на местах. Ключевым фактором этого успеха депутат назвала межведомственное партнерство: благодаря слаженной работе министерств, ведомств, общественных организаций, муниципалитетов удается системно решать поставленные задачи.

Как это работает? Министерство семьи, труда и соцзащиты населения республики ежегодно проводит Дни трезвости, организует «горячие линии», консультации по трудоустройству, оказывает комплексную поддержку семьям, реализует проекты «Моя семья» и «Поезда заботы». Министерство здравоохранения ведет просветительскую работу, Республиканский клинический наркодиспансер организует информационно-просветительские мероприятия по профилактике алкогольной зависимости.

Минпросвещения и минспорта республики позволяют сельчанам пользоваться спортивной инфраструктурой образовательных учреждений, проводят спортивные состязания, учащиеся сельских школ посещают библиотеки и музеи. Министерство финансов республики с 2024 года проводит семинары по финансовой грамотности для жителей 63 сел — победителей конкурса. Министерство предпринимательства и туризма и центр «Мой бизнес» организуют встречи с местными предпринимателями, рассказывают о мерах господдержки и возможностях развития малого бизнеса. Это стимулирует развитие ремесел. Агентство по печати и СМИ организовало широкую информационную кампанию.

— Конкурс «Трезвое село» становится эффективным инструментом реализации задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», способствуя созданию условий для здорового долголетия. Проект объединяет благоустройство, социальную активность и профилактику, создавая устойчивую модель развития сел, — отметила Эльвира Аиткулова.

Депутат считает, что для дальнейшего развития проекта «Трезвое село» необходимо внедрять инновационные методы профилактики алкоголизма, привлекать дополнительные ресурсы для реализации программ и совершенствовать систему мониторинга и оценки результатов.

— Эта инициатива попала в точку и вызвала серьезный интерес со стороны населения. Народ массово участвует в конкурсе, — подытожил глава республики Радий Хабиров. — Продолжаем нашу большую совместную работу.