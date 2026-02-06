0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
6 Февраля , 09:15

Тепло подарила газета

Савда Шугурова из Абзелиловского района подписалась на «Республику Башкортостан» после того, как купила номер с публикацией о волонтерах родного села Целинный и поняла, что газета всегда пишет об интересных людях и событиях.

Александр ДАНИЛОВ
Фото: Александр ДАНИЛОВ

Информация о лотерее для подписчиков не была для нее решающей, ведь она никогда не считала себя везучей на подарки судьбы. Потому новость, что ее призом стал электрический обогреватель, очень удивила и обрадовала сельчанку.

Савда Шугурова — бывшая учительница начальных классов с почти 36-летним педагогическим стажем, отличник просвещения РБ. Вместе  с мужем, который в свое время был  директором совхоза «Урал», а ныне занимает пост председателя совета ветеранов Альмухаметовского сельсовета, они вырастили трех дочерей, которые подарили им восьмерых внуков. Теперь на летней веранде, где дети любят играть в прохладную погоду, благодаря выигрышу любимой бабушки будет всегда тепло и уютно.

— В отличие от интернета, где очень много сомнительной информации, газета публикует полноценные, проверенные материалы. Мои любимые темы — волонтеры, СВО, судьбы людей, юридические консультации и другие, — говорит Савда Зиннатовна. К слову, для нее ценно и то, что в «Республике Башкортостан» регулярно публикуются документы.

— Точное знание закона или постановления правительства, которые сложно найти в интернете, часто необходимо в работе с ветеранами, а в нашем сельском поселении их 723 человека, — замечает ее супруг Булат Игдисамович.

Мы поздравляем семью Шугуровых с подпиской на наше издание и с ценным призом, пусть их дом согреют и приз, и позитивные новости!

Автор: Зинаида СОКОЛОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru