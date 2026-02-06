Тепло подарила газета

Информация о лотерее для подписчиков не была для нее решающей, ведь она никогда не считала себя везучей на подарки судьбы. Потому новость, что ее призом стал электрический обогреватель, очень удивила и обрадовала сельчанку.

Савда Шугурова — бывшая учительница начальных классов с почти 36-летним педагогическим стажем, отличник просвещения РБ. Вместе с мужем, который в свое время был директором совхоза «Урал», а ныне занимает пост председателя совета ветеранов Альмухаметовского сельсовета, они вырастили трех дочерей, которые подарили им восьмерых внуков. Теперь на летней веранде, где дети любят играть в прохладную погоду, благодаря выигрышу любимой бабушки будет всегда тепло и уютно.

— В отличие от интернета, где очень много сомнительной информации, газета публикует полноценные, проверенные материалы. Мои любимые темы — волонтеры, СВО, судьбы людей, юридические консультации и другие, — говорит Савда Зиннатовна. К слову, для нее ценно и то, что в «Республике Башкортостан» регулярно публикуются документы.

— Точное знание закона или постановления правительства, которые сложно найти в интернете, часто необходимо в работе с ветеранами, а в нашем сельском поселении их 723 человека, — замечает ее супруг Булат Игдисамович.

Мы поздравляем семью Шугуровых с подпиской на наше издание и с ценным призом, пусть их дом согреют и приз, и позитивные новости!