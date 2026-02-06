Работа ищет человека

Стратсессия, организованная по инициативе министерства семьи, труда и соцзащиты населения при поддержке кадрового центра «Работа России» РБ, собрала представителей органов власти, службы занятости, образовательных организаций и бизнес-сообщества.

Главной темой разговора стало трудоустройство участников СВО. В ходе обсуждения были обозначены основные проблемы: несоответствие ожиданий соискателей и потребностей рынка труда, ограниченный перечень подходящих профессий, отсутствие у части ветеранов СВО профессионального образования, сложности с трудоустройством из-за состояния здоровья или наличия судимости, высокая планка зарплатных ожиданий. Речь также шла о психологических барьерах, с которыми сталкиваются как сами ветераны, так и работодатели, трудовые коллективы.

Между тем в январе вступил в силу закон о квотировании рабочих мест для участников СВО. Для организаций с численностью работников от 100 человек устанавливается квота в один процент.

— Квота позволит расширить возможности трудоустройства участников СВО. Наша задача — сделать этот процесс эффективным. Служба занятости готова сопровождать как соискателей, так и работодателей на всех этапах — от подбора вакансий до адаптации на рабочем месте, — отметил директор кадрового центра «Работа России» РБ Ридан Ахьямов.

В ходе разговора были определены ключевые направления работы: профориентация участников СВО, адаптация образовательных программ под потребности рынка труда, поддержка работодателей, создающих рабочие места. Акцент предлагается сделать на практическую подготовку, стажировку и развитие целевого обучения, внедрение программ наставничества и специальных методик сопровождения соискателей.

Сейчас в реестре вакансий для участников СВО зарегистрировано 498 работодателей. Из них 232 предприятия представляют 816 вакансий. 130 работодателей предлагают 383 вакансии с уровнем заработной платы свыше 50 тысяч рублей. Заключено 266 соглашений о сотрудничестве по трудоустройству участников СВО и членов их семей.

Еще одной темой для обсуждения стало трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие места. Проблемы здесь связаны с недостаточным количеством рабочих мест, соответствующих индивидуальным программам реабилитации, низкой мотивацией части инвалидов к трудоустройству, недостаточным стимулированием работодателей.

По мнению участников стратегической сессии, необходима комплексная система сопровождения инвалидов — от профориентации и обучения до трудоустройства и закрепления на рабочем месте. Речь идет об индивидуальном сопровождении соискателей, расширении программ обучения, стажировки и переподготовки с использованием мер господдержки, компенсации затрат на оборудование рабочих мест, создании системы взаимодействия между образовательными организациями, центрами занятости и работодателями.

На сессии также был затронут вопрос профориентации и маршрутизации студентов и выпускников колледжей и вузов с трудоустройством на предприятия региона. Проблемы здесь кроются в несоответствии спроса и предложения на рынке труда, недостаточном уровне практической подготовки выпускников, низкой заинтересованности молодежи в долгосрочном трудоустройстве.

Изменить ситуацию могло бы развитие целевого обучения, системы практик и стажировок с трудоустройством уже на первых курсах. Для молодых специалистов должны быть созданы системы мотивации и карьерного роста. Свою роль также могут сыграть повышение престижа рабочих профессий, выстраивание непрерывной модели «детский сад — школа — колледж/вуз — работодатель».

Подводя итоги, участники стратегической сессии договорились о дальнейшем взаимодействии для поэтапной реализации предложений.