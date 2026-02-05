Вошли во вкус

Стартовал уже двенадцатый год действия республиканской программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Жители Учалинского района и в этом сезоне активно включились в работу: на итоговых собраниях в сельских поселениях сообща утверждают самые важные идеи и определяют,кто войдет в инициативные группы для их воплощения.

В районном Совете депутатов главным достижением программы считают то, что она вовлекает самих жителей в решение конкретных вопросов на местах. Это позволяет расходовать бюджетные средства максимально прозрачно и создавать условия для комфортного досуга, особенно для детей и молодежи. Но есть и более глубокий, неочевидный результат — программа укрепляет чувство реальной поддержки со стороны государства и выстраивает доверительный, открытый диалог между людьми и властью.

Учалинцы каждый год активно участвуют в программе — не только предлагают проекты, но и вкладывают собственные средства, оплачивая от 15 до 20 процентов их стоимости. Многие помогают безвозмездным трудом: разбирают старые строения, убирают мусор, благоустраивают территории и даже контролируют качество работы подрядчиков. А культурно-массовые мероприятия в поддержку своих проектов стали для многих привычным и важным делом.

За все время участия в программе, начиная с 2014 года, в Учалинском районе было реализовано 135 проектов на общую сумму более 139 миллионов рублей. Благодаря этому в селах и деревнях появились новые детские игровые и спортивные площадки, преобразились дороги, были благоустроены скважины и родники, приведены в порядок кладбища и памятники, отремонтированы школы, сельские клубы и детские сады. Известны и самые активные участники: это Уральский, Амангильдинский, Ильчигуловский, Мансуровский, Миндякский, Уразовский и Тунгатаровский сельсоветы.

В 2025 году победителями республиканского конкурса стали пять сельских поселений: Поляковский, Сафаровский, Тунгатаровский, Уральский и Учалинский сельсоветы. Общая сумма их проектов превысила семь миллионов рублей. Финансирование сложилось из разных источников: четыре миллиона рублей выделил республиканский бюджет, около 1,2 миллиона рублей — бюджет района, почти 500 тысяч рублей — средства населения, а без малого 1,6 млн рублей вложили благотворители. В результате в 2025 году удалось завершить четыре проекта: отремонтировать уличное освещение в деревне Шартым и ограждение кладбища в деревне Яльчигулово, а также установить детские игровые площадки в селах Поляковка и Учалы.

Поляковка — отдаленный населенный пункт района. Здесь растут 86 детей, для которых новая площадка стала долгожданным подарком.

— Мы участвуем в программе с самого начала, с 2014 года. Кстати, именно тогда мы впервые победили с проектом строительства детской спортивной площадки, — рассказывает глава Поляковского сельского поселения Данил Гумеров. — Но за одиннадцать лет она обветшала, и в прошлом году жители снова решили вернуться к этой проблеме, чтобы построить уже новую, современную. Нужно отметить, что наша школа — это центр для всего округа: здесь учатся дети не только из нашего села, но и из шести окрестных деревень. И для всех них новая площадка стала отличным местом для игр и встреч. В реализации проекта приняли участие многие: и жители села, и спонсоры, и само сельское поселение, и, конечно же, республика, которая оказала значительную финансовую поддержку, выделив из своего бюджета внушительную сумму. Каждый внес свой неоценимый вклад, будь то финансовая помощь, физический труд или просто моральная поддержка.

Как отмечает Данил Гумеров, благодаря ППМИ в поселении удалось решить множество злободневных проблем. С 2014 года они семь раз становились победителями конкурса.

— Будем участвовать в ППМИ и в этом году, — делится планами глава поселения. — Хотим создать в селе Вознесенка Аллею воинской славы. В годы Великой Отечественной войны из этого села ушли на фронт 363 человека, а их имена до сих пор нигде не увековечены. Население само вышло с такой инициативой.

Реализация проектов ППМИ наглядно показывает, что общими усилиями можно сделать свой район более привлекательным, комфортным и удобным для проживания. Благодаря жителям, которые вкладывают в проекты идеи и делают все возможное для их реализации, а также спонсорам, оказывающим финансовую поддержку, сельские поселения района продолжат хорошеть.