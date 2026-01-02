Голоса уходящего 2025-го

Замечено, что каждый год оставляет за собой не только яркие факты и новые цифры, но и узнаваемый, эмоциональный и живой звуковой след. Он всегда разный — то аккорды полюбившейся всем мелодии, то гул самолетов на юбилее легендарного завода или испытаниях лабораторного оборудования, создающего новейший медицинский препарат. Давайте сегодня вспомним, как звучал в Башкирии уходящий 2025 год.
Песней номер один не только в Башкирии, но и в России в уходящем году однозначно стал трек «Homay» уфимской фолк-группы Ay Yola. Стриминговый гигант «МТС Музыка» назвал его треком года в своих юбилейных итогах.
Успех песне и всему музыкальному альбому, посвященному башкирскому эпосу «Урал-батыр», принесло тонкое сочетание народного фольклора и современного звука. Лиричный вокал солистки, медитативное горловое пение и мелодия курая здесь сплетаются с электронными битами, создавая звуковой ландшафт, который одинаково завораживает и знатока традиций, и поклонника актуальной электроники. Воистину подлинная культура, говорящая на языке современности, не имеет границ!
Запоминающаяся песня «Homay» стала звуком культурного прорыва Башкирии в 2025 году.
В марте вместе с весенним пробуждением природы в столице Башкирии зазвучала живая и хрупкая мелодия — увидел свет Атлас птиц города Уфы. Орнитологи Эльза Габбасова, Полина Полежанкина, Денис Мокеев вместе с многочисленными волонтерами составляли его в течение долгих восьми лет.
Атлас стал многоголосой картой городской экосистемы: в него вошли данные о 215 видах птиц, проживающих на территории Уфы. Причем исследователи изучили полный цикл жизни пернатых — где они гнездятся, зимуют или улетают на зимовку в другие края. Это позволило «услышать» не отдельные ноты, а целую симфонию сезонных изменений городской среды.
Осенью знакомая каждому уфимцу панорама города опустела: конный памятник Салавату Юлаеву — один из визуальных символов Башкирии — отправился на реставрацию, «ускакал» в специально подготовленный для этого огромный цех.
Это не просто ремонт. Как подчеркнул глава республики Радий Хабиров, это вынужденное и сложное решение, к которому долго шли. На кону — сохранение объекта федерального значения, чугунного исполина весом 40 тонн, чей внутренний каркас за полвека исчерпал ресурс. Сроки амбициозны и символичны: новая точка отсчета — 11 октября 2027 года, День Республики.
Проект, который курирует фонд Академии художеств, — это история не про изменение, а про возвращение. Памятник обретет свой первоначальный темно-серый цвет и утраченную деталь — нагрудник коня с национальным орнаментом. При этом будут использоваться современные материалы, которые гарантируют ему долгую жизнь.
Звуки реставрации, которые сегодня кажутся лишь техническим шумом, на самом деле — голос истории, говорящей с будущим. Это диалог эпох, в котором уважение к гению скульптора Сосланбека Тавасиева встречается с технологиями XXI века.
Одиннадцать раз за год прошла в Уфе акция «Ищу человека», наполненная теплом и любовью к братьям нашим меньшим. Об искренних эмоциях ее участников говорили звуки: радостные голоса и смех детей, нашедших себе мохнатых друзей; испуганное поскуливание кутят и радостный лай собак, наконец-то обретших дом.
Акцию «Ищу человека» в рамках проекта #УфаДобрая запустил мэр города Ратмир Мавлиев в декабре 2024 года. С тех пор 256 бездомных псов и три котенка смогли обрести хозяев, а для приютов, содержащихся волонтерами, удалось собрать 15 тонн корма. На каждом празднике доброты уфимцы могли проконсультироваться со специалистами ветклиник и бесплатно вакцинировать питомцев от бешенства.
Акция показала, что нынешняя Уфа говорит не только на языке машин и строек, но и на языке сострадания, ответственности и тихой радости. Это звук города, который учится слышать самых беззащитных своих обитателей и отвечает им действенной добротой.
С глухим звоном в Гафурийском районе на территории геопарка «Торатау» этим летом «вбили» два «золотых гвоздя» — торжественно открыли эталонные геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас». Башкирия стала первым регионом России, где появились объекты с международным статусом ЮНЕСКО.
Геологи выяснили, что разрез «Усолка» сформировался 294 миллиона лет назад, а «Дальний Тюлькас» — 290 миллионов лет назад. Слои породы, окаменелые растения и живые организмы, сохранившиеся в них, позволяют исследователям составить представление о том, какой была Земля в глубокой древности, буквально услышать плеск древнего Пермского моря, разлившегося когда-то на этой территории.
Звон «золотого гвоздя» имеет мощный резонанс. Для геопарка «Торатау», который чуть позднее этим летом также получил статус ЮНЕСКО, это звук огромных возможностей. Сюда теперь будут приезжать ученые и туристы со всего мира. Это новый, фундаментальный голос Башкирии в мировом культурно-научном хоре.
А уфимский путешественник Олег Чегодаев настроил свой слух на иной ритм — гипнотический плеск волн о борт каяка. 118 дней, с апреля по август, длилась его «Уральская Одиссея» по рекам Урала. От верховьев Белой до Карского моря он преодолел 4800 километров, вслушиваясь то в бурный говор горных речушек, то в плавный и убаюкивающий плеск равнинных рек.
Звуки природы переплелись с голосами людей, встречавшихся Олегу Чегодаеву в пути: ребят из фонда «Мархамат», для помощи которым он устроил благотворительный сбор; членов семьи, друзей и просто неравнодушных людей, готовых при первой возможности помочь отчаянному туристу.
«Уральская Одиссея» стала не просто спортивным достижением, но и голосом человеческой воли, вступившей в диалог с пространством.
В честь 100-летия УМПО 17 июля в небе над Уфой пронеслись легендарные «Русские витязи» — авиационная группа высшего пилотажа, широко известная в России и за ее пределами. Их выступление над парком «Ватан» и рекой Белой стало не просто авиашоу, а мощнейшим звуковым памятником индустриальной мощи и человеческому гению.
Символично, что самолеты «Су», участвовавшие в выступлении, оснащены двигателями, произведенными именно на уфимском предприятии. За вековую историю на УМПО создали более 50 типов авиационных двигателей, которые устанавливаются на 170 типах самолетов. В реве этих моторов бьется уфимское сердце!
Как рождается будущее лекарство? Не в грохоте заводских цехов, а в почти стерильной тишине исследовательской лаборатории. Весной ученые лаборатории поиска малых таргетных молекул БГМУ синтезировали новые молекулы, которые станут основой для создания отечественных антидепрессантов. И уже в декабре начали тестировать вещество на биологических моделях — крысах и рыбках.
Послушайте, как «звучит» наука. Звонкое бульканье — так новое соединение смешивают с органическим растворителем. Раздается короткий, чистый щелчок горелки и едва слышный треск — это плавятся капилляры для определения продукта плавления вещества. Негромкое шуршание и возня в клетках с крысами сменяются гудением аппарата, на котором они крутятся во время эксперимента. Так ученые оценивают их активность под воздействием прототипа лекарственного препарата.
Цель ученых-химиков — создать не просто вещество, а ключ к тишине для миллионов людей, чья внутренняя жизнь наполнена разрушительным шумом тревоги и отчаяния. И, возможно, однажды это открытие станет звуком возвращающегося душевного покоя.