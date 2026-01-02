Голоса уходящего 2025-го

Диалог эпох

Осенью знакомая каждому уфимцу панорама города опустела: конный памятник Салавату Юлаеву — один из визуальных символов Башкирии — отправился на реставрацию, «ускакал» в специально подготовленный для этого огромный цех.

Это не просто ремонт. Как подчеркнул глава республики Радий Хабиров, это вынужденное и сложное решение, к которому долго шли. На кону — сохранение объекта федерального значения, чугунного исполина весом 40 тонн, чей внутренний каркас за полвека исчерпал ресурс. Сроки амбициозны и символичны: новая точка отсчета — 11 октября 2027 года, День Республики.

Проект, который курирует фонд Академии художеств, — это история не про изменение, а про возвращение. Памятник обретет свой первоначальный темно-серый цвет и утраченную деталь — нагрудник коня с национальным орнаментом. При этом будут использоваться современные материалы, которые гарантируют ему долгую жизнь.

Звуки реставрации, которые сегодня кажутся лишь техническим шумом, на самом деле — голос истории, говорящей с будущим. Это диалог эпох, в котором уважение к гению скульптора Сосланбека Тавасиева встречается с технологиями XXI века.