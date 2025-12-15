Услышать каждого

Расширенное заседание Общественной палаты РБ прошло в Конгресс-холле «Торатау». В нем приняли участие представители республиканской и муниципальных общественных палат, органов власти и все те, кто вносит вклад в работу этих поистине народных структур.

Собравшихся приветствовал помощник главы республики Данияр Абдрахманов. Он назвал Общественную палату стратегическим партнером органов власти, который не только слушает жителей, но и выезжает на места, чтобы с ними общаться и узнавать о проблемах.

— Такой подход помогает лучше понять реальные потребности населения и своевременно реагировать на возникающие вопросы. В качестве успешного примера приведу опыт временной рабочей группы по общественному контролю за благоустройством парка имени Ленина в Уфе. Ее деятельность позволила учесть мнение общества. Также важное место занимают общественные палаты городов и районов, которые работают на местах, позволяя учитывать мнение жителей, — отметил Данияр Абдрахманов.

— Ваша площадка давно стала важным инструментом для диалога между обществом и властью, а ваша работа — примером ответственного, конструктивного подхода к решению актуальных вопросов. Общественная палата — это не просто совещательный орган, а живой механизм обратной связи, работающий системно, предметно и публично. Вы взяли на себя огромную ответственность быть голосом гражданского общества в самых разных сферах, — подчеркнула заместитель председателя Госсобрания — Курултая РБ Тамара Тансыккужина.

Отдельно спикер отметила, что Общественная палата активно реализует право законодательной инициативы: ее представители — частые гости в Госсобрании. В целом это важная и нужная площадка для выявления ценных идей по улучшению жизни общества, подытожила она.

Роль Общественной палаты подчеркнул и министр торговли Азат Аскаров, обратившись к собравшимся от лица правительства. Отличившимся представителям общественной структуры почетные гости вручили награды.

Как шла работа в нынешнем году, подробно рассказал и.о. председателя Общественной палаты Рамиль Рахимов.

— Сейчас в палате действуют шесть комиссий и десять временных рабочих групп. Всего с начала года проведено более 1,5 тысячи мероприятий. В рамках одной из главных функций — общественного контроля — члены палаты и эксперты провели 16 мониторингов по ключевым направлениям, посетив более четырех тысяч объектов — детских и спортивных площадок, медучреждений и других, — отметил он.

Значимыми событиями стали республиканский конкурс «Отцовская доблесть», патриотические акции, посвященные 80-летию Великой Победы, сбор и отправка гуманитарной помощи участникам СВО и поддержка их семей. Проведено 26 круглых столов и семь интернет-опросов по самым актуальным темам, подготовлено более 800 наблюдателей за ходом выборов.

Активно шла и работа с обращениями граждан — их в нынешнем году поступило более четырех тысяч. Все они отработаны, и конкретные результаты есть. Как пример можно привести запуск проекта «Говорящий город» — на пятнадцати автобусах 110-го маршрута установлены системы для слабовидящих граждан. У физкультурного диспансера в Уфе оборудован «лежачий полицейский», ребенок с аутистическим расстройством устроен в гимназию, отремонтированы детские площадки в Нефтекамске и Уфе. И этот список можно продолжать.

Работа Общественной палаты высоко оценена на федеральном уровне — она вошла в число региональных палат с высоким уровнем эффективности, а также в топ-3 по информационной открытости и в топ-10 по медиактивности.

Говоря о задачах на 2026 год, Рамиль Рахимов в числе приоритетов назвал мониторинг инфраструктуры, поддержку участников СВО и членов их семей, подготовку и реализацию проектов в рамках объявленного Года единства народов России.

Большая работа будет проведена и в связи с предстоящими выборами.