Тот парень из телика

Этой осенью стартовал проект «Выживалити. Змееловы» — спин-офф популярного реалити-шоу «Выживалити». В каждом выпуске команда звезд проходит суровые испытания ради миллиона рублей. Одним из участников этого шоу стал актер и телеведущий Владимир ТИШКО, который презентовал новый сезон проекта в Уфе.

В эксклюзивном интервью нашему изданию Владимир поделился личной историей: рассказал о службе в армии, пути на телевидение, отказе от курения и новой волне популярности.

— Владимир, вы служили в ВДВ, хотя боялись высоты. Как армия повлияла на ваш характер и дальнейшую жизнь?

— Армия для меня была первым «выживалити»! Я служил в Польше, в десантно-штурмовой бригаде. Это была еще советская армия. Учебку проходил в Бузулуке Оренбургской области. Думал, что там и останусь служить, но однажды ночью комбат разбудил меня: «Тишко, хочешь быть артиллеристом?» Я отвечаю: «Конечно, хочу!» Он говорит: «У тебя через два часа отправка, иди ознакомься с орудием». Смотрю — а у меня документы командира гаубицы, которую я в глаза не видел.

В общем, меня отправляют в Польшу, я сразу попадаю на учения, и мне дают расчет стрелять, а я: «Извините, но я понятия не имею, как эта штука стреляет». Пришлось учиться в процессе. В итоге я стал командиром гаубицы по-настоящему.

— Как прошли эти два года?

— Это были серьезные испытания. Мы жили в лесу, в землянках. Все кругом гнило, потому что влажность была очень большая. Пошел за дровами, поранил руку — все, рана не заживает, поэтому конечности ампутировали нередко. Но меня Бог миловал.

Кстати, боязнь высоты у меня началась именно в армии. Поскольку десантно-штурмовая бригада всегда укреплена своим вертолетным полком, нужно было уметь прыгать с вертолета. Это гораздо опаснее, чем с самолета. Нас выбрасывали в любую погоду — вертолеты ведь уже прилетели, керосин потратили, надо прыгать — такая система.

— А татуировка ВДВ у вас есть?

— Была. С надписью ВДВ, парашютом и парашютистом, сделанная бритвенной машинкой. Я уже на телевидении работал, когда перекрыл ее другой татуировкой. Тогда мне было стыдно, а сейчас жалею — надо было оставить.

— После армии вы торговали кассетами в метро…

— Да, я уже был студентом в театральном, надо было как-то зарабатывать. А еще я работал клоуном в кафе. Там устраивались детские дни рождения, и мы с однокурсником были на них клоунами.

— Почему выбрали Школу сценических искусств, а не «Щуку»? Чем система Михаила Чехова отличается от других?

— Я выбрал систему Чехова, потому что мне больше там понравилось. Обычно стандартный курс набирается под педагогов, и более того, он подбирается под дипломный спектакль. У нас же наоборот — набрали курс, и уже под него набирали педагогов.

Нас выпустили два курса, мы должны были составить базу новой театральной труппы. Но этого не случилось — в 1998-м институт развалился. Мы выпустились — и все, каждый стал существовать сам по себе.

— И как раз в этот момент вы пришли на телевидение?

— Да, в 2000 году я попал на телеканал СТС. Играл в антрепризе, и меня утвердили как ведущего. Я оставил театр, потому что на то время телевизионный канал закрывал все мои амбиции — как актерские, так и финансовые.

— В театр вы больше не возвращались?

— Нет, я играл два года, и все на этом. Театр забирает все время у актера. Пару раз мне предложили, я отказался, а потом перестали предлагать.

— Фраза «Тогда мы идем к вам!» стала частью народного фольклора. Как вы относитесь к тому, что вас до сих пор ассоциируют в первую очередь с рекламой «Тайда»?

— Великолепно! Обожаю! А если серьезно, то получилось так, что многие узнали меня только после выхода этой рекламы. На самом же деле к тому моменту я уже был телеведущим, но канал СТС вещал не везде, и многие меня не знали в этой роли, для них я был каким-то парнем, который рекламирует «Тайд». Но я не думал, что эта реклама так выстрелит.

— Многие считают, что реклама «заклеймила» вас как актера. Согласны ли вы с этим? Мешала ли она серьезным ролям?

— А вы согласны, что Боярский — Д’Артаньян? Или с тем, что Леонов — Доцент и Винни Пух? Социуму, по большому счету, неважен человек, ему важна его маска. Меня многие режиссеры не брали, потому что я — «Тайд», а «Тайд» не может сидеть в окопе, он не может быть кем-то другим.

— Эта реклама сделала вас богатым?

— Платили нормально. Сейчас столько никому не платят.

— Вы — веган уже 20 лет. Как это отразилось на вашем самочувствии и карьере?

— Ничего не изменилось.

— После отказа от курения у вас случился сбой в здоровье. Как вы справились с этим? Что посоветуете тем, кто хочет резко изменить образ жизни?

— Курение бьет по надпочечникам, которые отвечают за гормональный фон. Когда человек резко бросает курить, он резко меняется. Я бросил разом и «поплыл», набрал очень много. Я думал, что мне с этим делать, и нашел решение: скандинавская ходьба.

— Что для вас сегодня значит успех — известность, стабильность, внутреннее спокойствие?

— Никогда не понимал этих слов. Никогда этого в моей жизни не было. Я не стремился к тому, чтобы меня узнавали, я хотел заниматься делом, которое мне нравится, и я им занимался.

— Вы практикуете голодание. Это было преимуществом в шоу «Выживалити»?

— Отсутствие еды на проекте не было для меня проблемой.

— У вас был почти десятилетний перерыв в телевизионной карьере. После участия во втором сезоне «Выживалити» случилась вторая волна популярности?

— Скажу так: современные подростки меня не узнают, я известен скорее их родителям. Многие ко мне подходят как к «тому парню» из телика, но далеко не все знают мое имя.

— Чем вы хотите заниматься дальше — ТВ, театр, новые форматы (например, подкасты)?

— Не так давно сорвался запуск моего интернет-проекта «Злобный веган». Я десять лет занимался буддистскими практиками, и у меня скопилось много информации, которая очень хорошо «зайдет» в формате шоу. У меня была идея, команда, спонсоры, но меня подвели. Сейчас я работаю над второй попыткой реализовать этот проект.

— Рассматриваете для себя участие в других реалити?

— Участие в телепроектах — это часть моей профессии. Если меня снова позовут, я пойду, это моя работа. Мне все равно, надоел я или нет. Если меня зовут, значит, продюсеры понимают, что я интересен.