Ловушки для наивных

Юных и неопытных, привыкших доверять все свои секреты интернету, вовлечь в противозаконные действия гораздо проще, чем взрослых. И порой совершенный по глупости поступок может разрушить всю дальнейшую жизнь. Сегодня подростки все чаще попадаются в расставленные преступниками ловушки, предостерегли представители МВД во время практического семинара для СМИ республики.

Береги паспорт смолоду

— Молодежь часто еще не осознает ценности своих личных данных. Некоторые даже выставляют фото своих документов в соцсетях — смотрите все, я паспорт получил! — отметил начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ полковник полиции Максим Родионов. — Такое же отношение у подростков порой к своим сим-картам и банковским картам — передают их кому попало. Детей надо учить беречь эту информацию. Злоумышленники мониторят соцсети, и персональные данные для них — это клад.

Использовать чужие персональные данные в преступных целях могут не только мошенники, но и экстремисты. К примеру, в России в последнее время участились случаи сватинга. Сватинг — это ложный вызов силовых структур путем фальшивых сообщений о минировании, убийствах, захвате заложников. Если у преступника есть ваши личные данные, он сможет сделать это от вашего имени. Персональные данные также могут использоваться, например, для создания фейковой личности с целью открытия счета, через который будут прогонять деньги за совершение терактов.

Личные данные также могут скачиваться с телефона при использовании популярных у молодежи чат-ботов и чат-рулеток. Специалисты МВД не рекомендуют отправлять фото документов через мессенджеры: этим часто грешат пользователи школьных чатов, пересылая данные учителям.

— Этим могут воспользоваться аферисты. Лучше снимите ксерокопию и передайте ее в школу через ребенка, — советует Максим Родионов.

Еще один вид преступной деятельности, в которую злоумышленники активно вовлекают молодежь, — так называемое дропперство, то есть предоставление своих банковских карт или счетов третьим лицам для перевода или обналичивания денег. В этом году принят новый федеральный закон по дропперству, он ужесточает ответственность за передачу не только своих банковских карт, но и сим-карт — их разрешено передавать только близким родственникам. Также запрещено сообщать третьим лицам свои данные, например, номера телефонов и приходящие на них коды, для регистрации в соцсетях.

— В республике регулярно фиксируется большое количество случаев дропперства. Где и когда эти банковские карты всплывут, мы пока не знаем, мошенники часто перепродают их через теневой сегмент интернета. И если раньше такие карты использовали только телефонные мошенники и торговцы наркотиками, то сейчас их массово скупают еще и западные спецслужбы для оплаты экстремистской и террористической деятельности на территории нашей страны, — предо­стерег начальник отделения Центра по противодействию экстремизму МВД по РБ Сергей Бочкарев.

Ошибка испортит жизнь

Влипнуть в экстремизм могут также несовершеннолетние, ищущие подработку в интернете, преду­предил Максим Родионов. Сегодня 90 процентов «работы без опыта», которую предлагают телеграм-каналы, — это противоправная деятельность: распространение наркотиков, курьерство у мошенников и то, что называется совершением деструктивных действий: поджоги военкоматов и релейных шкафов, повреждение автомобилей органов госвласти.

— Сейчас по закону такие действия могут расцениваться не как умышленное повреждение чужого имущества, а как диверсия или террористический акт, — сообщил он. — И даже если в группе молодых ребят кто-то поджигал, а кто-то просто стоял рядом, последнему тоже придется ответить перед законом. Причем сегодня у нас 100-процентная раскрываемость по всем поджогам и подобным действиям.

Оказаться втянутым в преступление можно и в результате шантажа. Он может быть многоходовым. К примеру, с подростка требуют перечислить небольшую сумму — несколько тысяч рублей — за нераскрытие каких-либо его секретов. А когда он перечисляет эти деньги на неизвестный счет, ему сообщают, что это было финансирование террористической деятельности, и требуют совершить некое противоправное действие якобы во избежание ответственности.

— В последние годы у нас участились случаи осквернения памятников Великой Отечественной войны, — рассказал еще об одном проявлении экстремизма Сергей Бочкарев. — И это не просто хулиганство, такие действия подпадают под статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма»: осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества. Нередко такие акты вандализма совершаются под влиянием украинских и западных спецслужб, которые вовлекают молодежь в преступную деятельность, используя соцсети и методы психологического воздействия.

В большинстве случаев молодые люди даже не понимают, что за подобные «шалости» предусмотрена уголовная ответственность. За уничтожение или повреждение воинских захоронений или памятников преступникам грозит штраф пять миллионов рублей или тюремный срок до пяти лет.

— Совместно с антитеррористической комиссией республики мы подготовили видеоролик на эту тему, — пояснил специалист по противодействию экстремизму. — Регулярно проводим профилактическую работу во всех вузах и ссузах республики, и после того как на встречах со студентами стали показывать этот ролик, такие правонарушения прекратились.

Сергей Бочкарев рассказал о последнем подобном случае в Нефтекамске. В прошлом году четверо молодых людей, три парня и девушка, прогуливались по парку Победы в состоянии алкогольного опьянения. Парням приспичило справить нужду, и они не придумали ничего умнее, как использовать для этой цели бронетранспортер, входящий в композицию мемориала боевой славы. Девушка сняла все на телефон и выложила в соцсетях. История широко разошлась в СМИ, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об осквернении символа воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Сейчас молодые люди содержатся в следственном изоляторе и ожидают приговора суда.

Казалось бы, просто хулиганство и непонимание ответственности за свои действия, но в итоге все это привело к необратимым последствиям, подчеркнул представитель МВД.

Еще одно «свежее» правонарушение — публикация видеороликов об атаке БПЛА на объекты республики. В последнее время участились случаи таких прилетов, поэтому постановлением правительства республики было внесено изменение в Кодекс об административных правонарушениях РБ. В настоящее время такие лица уже выявляются, готовятся материалы в суд. Подростки, снимающие и выкладывающие в интернет все подряд, — в группе риска.

— Не забывайте говорить об этом с детьми и при каждом удобном случае напоминать им, что одним необдуманным поступком можно перечеркнуть всю дальнейшую жизнь, — подытожил Максим Родионов.

КСТАТИ

В ноябре Госдума РФ приняла закон об ужесточении наказания за диверсионную деятельность и снижении возраста уголовной ответственности за такие преступления с 16 до 14 лет. Законопроект был предложен группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. По его словам, цель ужесточения закона — защитить наших детей от влияния иностранных спецслужб и разведок, вовлекающих их в диверсии.

— Это понижение возраста ответственности как раз гуманно, а вот если их втащат в преступное сообщество, целью которого является совершение диверсионных актов, тогда мы точно потеряем ребят, — уверен спикер Госдумы.