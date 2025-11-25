Долгожданные «квадраты»

Семилетняя Самира Хаитова показывает нам, где в ее новой комнате будет стоять кроватка.

«А вот у этой стены поставлю стол и рядом книжный шкаф», — говорит она. Брат Радмир (он на год старше) выбрал спальню рядом.

Их новый дом на бывшем колхозном поле на окраине чишминского села Еремеево, как близнец, похож еще на семь таких же.

Есть на этой строящейся улице и два двухквартирных здания. Все эти десять, как с иголочки, домов объединяет не только внешний вид, но и то, что в них поселились 12 семей тружеников агропредприятия «Башкир-Агроинвест».

— Как и многие другие, мы сталкиваемся с проблемой нехватки квалифицированных кадров, — говорит в беседе с «РБ» генеральный директор предприятия Александр Малеев. — Программа комплексного развития сельских территорий, в которую мы вступили, поможет ее решить. Уже помогает.

Правильная социальная программа агрохолдинга, по словам нашего собеседника, уже позволила значительно омолодить трудовой коллектив.

— Еще недавно средний возраст наших работников был за 50 лет, — говорит Александр Малеев. — Пару лет назад он снизился до 42-х, а уже этим летом мы стали еще моложе — перешли важный рубеж: средний возраст сотрудников сейчас ниже 35 лет.

Руководитель одного из ведущих агарных предприятий республики подчеркивает, что такая тенденция сложилась еще и потому, что нынешнее сельскохозяйственное производство сильно отличается от тех методов, которые принято называть дедовскими.

— Омоложение коллектива — не прихоть, — считает Малеев. — Просто технологии нынче такие, что их лучше осваивают молодые. А еще молодежь будет дольше работать у нас, это уже чисто арифметическая выгода. Как ее закрепить? Хорошей зарплатой и жилищными условиями. И программа КРСТ в этом помогает.

Говоря о новых технологиях в аграрном производстве, руководитель «Башкир-Агроинвеста» не лукавит. Разговаривая с новоселами, мы столкнулись с названиями профессий, о которых раньше даже не слышали.

— Я работаю аналитиком аграрной службы, — представляется Радмила Амирзянова. — Работа очень интересная, а еще получаешь большое удовольствие, когда по результатам твоей работы улучшается урожайность полей.

У Радмилы с мужем пока что двое детей, ждут третьего, и в отсутствие собственного жилья приходится арендовать квартиру.

— Предприятие предоставляет нам современное жилье, в котором даже ремонт, как в городских новостройках, нет необходимости делать, — говорит Амирзянова. — Здесь чистовая отделка — заноси мебель и живи. Конечно, я безумно этому рада — после тесной съемной квартиры въехать в собственное жилье.

Справедливости ради уточним, что жилье все же у новоселов пока не собственное. Оно может стать таковым по условиям программы, если специалисты проработают на предприятии пять лет. Тогда они смогут выкупить его за десять процентов от оценочной стоимости. Если же проработают десять лет, то стоимость выкупа опустится и вовсе до одного процента. Почти что даром обойдется.

— Да я и до пенсии здесь проработаю, — говорит нам Тимур Хаитов, инженер по эксплуатации сельхозтехники. — Мне здесь все нравится. Мы с супругой родом из Узбекистана, когда-то наши родители туда уехали на заработки. Вернулись мы в Россию еще в 2001 году, жили в Екатеринбурге, там я тоже по специальности трудился. Родственники супруги Луизы в Башкирии живут, рассказали нам, что есть такое предприятие хорошее, я резюме направил, и меня приняли на работу. Мы даже дом в соседней деревне купили. Он по метражу маленький, так что по условиям программы мы проходили. Теперь вот будем здесь обустраиваться.

Очевидно, что комплексное развитие сельских территорий позволяет менять жизнь в наших деревнях к лучшему, она становится все привлекательнее для молодежи. В минсельхозе республики нам сообщили, что за пять лет совокупный объем финансирования этой госпрограммы в Башкирии составил порядка 9,4 млрд рублей, из них 5,4 млрд рублей удалось привлечь из федерального бюджета. Вице-премьер — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов отмечает, что общая стоимость только трех крупных объектов в рамках программы КРСТ, реализацию которых минсельхоз РБ начал в этом году в трех районах республики, составит 2 млрд 977 млн рублей.

Ильшат Фазрахманов пояснил, что начали строительство школы на 500 мест в Бураево на 1,2 млрд рублей, крытого катка в селе Раевский Альшеевского района на 834 млн рублей и агродеревни в Еремеево Чишминского района — за 934 млн рублей.

— Проект агродеревни подразумевает строительство 100 индивидуальных жилых домов и инженерных коммуникаций к ним — таких, как газ, электричество, автодорога, тротуары, — добавил он.

Александр Малеев уточнил для нас, что агродеревня в Еремеево — тоже один из проектов их агрохолдинга.

— В этой агродеревне не только наши сотрудники будут жить, — говорит он. — Там еще медицинские объекты, школа, детский садик появятся. Одним словом, будет комплексная застройка. Деревня будущего, которое наступает уже сегодня.

«Деревня будущего» потребовала практически миллиарда рублей вложений, большая часть из которых — федеральные средства.

У новоселов же этих десяти домов, расположенных на удалении от агродеревни, дорожные условия пока, честно говоря, никакие — они построены в чистом поле.

— Как нам сказали в районной администрации, строительство дороги заложено в бюджет, — говорит Александр Малеев. — Ну это же наши сотрудники, мы их не бросим в такой ситуации. Пока дорогу будут строить, мы сами щебнем выровняем пути подъезда, организуем подвоз-увоз детей в школу. Семьи-то большие — у некоторых и семь детей есть, а так, в каждом доме новоселов по два-три ребенка… Без дороги этот микрорайон точно не останется: раз уж дома построили, то с этим-то разберемся.

В минсельхозе Башкирии нам рассказали, что в республике — 818 сельских поселений, 38 процентов населения региона проживает в сельской местности. Для сравнения, по стране только четверть граждан проживает на селе. Неудивительно, что Башкортостан входит в число регионов-лидеров по участию в Госпрограмме комплексного развития сельских территорий. Только в этом году на ее реализацию республике выделено около 1,7 млрд рублей (из них федеральных средств — более 1,3 млрд рублей и 298,7 млн рублей — средства регионального бюджета).

— Сегодня в республике реализуется 48 проектов по благоустройству сельских территорий, — говорит руководитель пресс-службы минсельхоза РБ Алмаз Галимов. — Решаются вопросы строительства и ремонта социальных объектов, инженерной инфраструктуры и жилья. Особое внимание уделяем социальной поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Из 25 семей, получивших субсидии на улучшение жилищных условий, 12 — семьи участников СВО.

Привлечение квалифицированных кадров на село требует активной работы и со стороны аграрных предприятий. Сегодня все больше тех, кто думает о будущем и вкладывает средства в создание условий для своих специалистов. На слуху примеры из Кугарчинского, Чекмагушевского районов, где работникам хозяйств выделяют жилье. В беседе с «РБ» высказал желание построить дома для 18 своих сотрудников и руководитель хозяйства «Ашкадарский» Мелеузовского района.

Так что процесс идет.

Но жизнь на селе — не только свой домик иметь. Это еще и окружающая действительность. Можно хоть дворец механизатору построить, но если у его детей не будет рядом школы, а у самого работника — возможностей для отдыха после работы, грош цена таким преобразованиям.

Эти вопросы также решаются программой КРСТ. К примеру, у жителей деревни Преображеновка Стерлитамакского района появилось новое место отдыха — сквер. Затраты на его благоустройство составили более 6,6 млн рублей, в том числе 3,9 млн рублей — средства федерального бюджета.

И это не единственный объект в Стерлитамакском районе, в котором по направлению госпрограммы «Благоустройство сельских территорий» с 2020 по 2025 год облагородили береговую зону пруда Червонные озерки села Октябрьское, территорию родника села Верхние Услы, появилась благоустроенная зона отдыха села Айгулево, провели уличное освещение в селе Заливное и установили контейнерные площадки в населенных пунктах Октябрьского сельсовета.

— Главам муниципалитетов надо активнее принимать участие в этих программах, — наставлял руководителей районов глава республики Радий Хабиров. — Сами видите, какие хорошие объекты появляются там, где есть инициатива.