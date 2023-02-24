Россия держит удар

Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, прошло в уфимском Конгресс-холле «Торатау». Здесь собрались ветераны Великой Отечественной и боевых действий, военнослужащие Уфимского гарнизона, участники специальной военной операции, а также кадеты, которым только предстоит военная служба.

Участники мероприятия с нескрываемой радостью приветствовали сослуживцев и друзей, пожимали друг другу руки, от души обнимались. Разного возраста, они чувствовали себя как одна большая семья, ведь большинству из них пришлось пройти немало испытаний.

В фойе играл военный оркестр, кадеты замерли в почетном карауле у флагов башкирских добровольческих батальонов, выражая признание тысячам бойцов, которые сейчас находятся на передовой.

— Я хотел бы поздравить с Днем защитника Отечества наших ветеранов. У нас живы еще триста участников Великой Отечественной войны. Здоровье у них не очень, но они вместе со страной, с Башкортостаном. И они желают нашим ребятам на СВО, чтобы они вернулись с победой, — отметил перед началом собрания председатель республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, депутат Госсобрания — Курултая Валерий Шарипов.

Свое мнение выразил и один из кадетов — воспитанников уфимской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой.

— Учиться очень нравится. В учебу входят прыжки с парашютом, полевые сборы, переходы на лыжах. У нас очень хороший учительско-офицерский состав, они направляют нас в правильное русло, всегда готовы помочь. После окончания школы собираюсь в военное училище, — сообщил кадет.

И вот приглашенные заняли свои места в зале. Внесены флаги, прозвучали гимны России и Башкортостана. Собравшихся приветствовал глава республики Радий Хабиров, который поздравил всех с праздником.

— День защитника Отечества — это по-настоящему всенародный праздник, он объединяет многовековую историю нашей страны и подвиги сегодняшних ее защитников. В своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин еще раз подчеркнул, что специальная военная операция стала упреждающим ударом по силам, которые готовили нападение на Донбасс и нашу страну. Сейчас в боевых действиях на Украине Российской армии фактически противостоит вся военная машина блока НАТО.

Главный удар на передовой стойко держат наши военнослужащие, добровольцы, мобилизованные на службу граждане. В соответствии с указом президента о частичной мобилизации, тысячи наших парней отправились выполнять свой воинский долг. Это была очень непростая история, поскольку все они — люди мирных профессий: учителя, аграрии, инженеры, водители. Но каждый раз, когда мы провожали их, отмечая, с каким достоинством наши земляки идут выполнять свой воинский долг, нас переполняла гордость за них и огромное к ним уважение, — подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики отметил, что добровольцами ушли и руководители, депутаты разных уровней, госслужащие. Среди них первый заместитель премьер-министра правительства республики Азат Бадранов, который помимо выполнения боевых задач координирует работу с бойцами из республики.

— Многие наши земляки ушли в зону СВО добровольцами. Республика поддержала инициативу общественности, ветеранов боевых действий по формированию добровольческих батальонов, обеспечила их всем необходимым, — отметил Радий Хабиров.

Руководитель региона поименно назвал воинов, удостоенных звания Героя России, из них четверо награждены медалью «Золотая Звезда» посмертно. Это Тамерлан Ильгамов из Абзелиловского района, Игорь Насибуллин из Янаульского, Максим Серафимов из Уфы, Алмаз Сафин из Альшеевского района. Звезды Героя России также вручены Степану Белову из Октябрьского и Борису Дудко из Бирска. Всего же орденами и медалями награждены более трехсот наших земляков.

Участники торжественного собрания почтили память павших героев минутой молчания.

Специальная военная операция сплотила общество, все жители республики стараются поддержать наших ребят. Радий Хабиров отметил героизм врачей и медсестер, спасающих бойцов, строителей, восстанавливающих города, водителей гуманитарных конвоев, священнослужителей.

— Чтобы победить фашизм, важен вклад каждого из нас на любом месте — и в ратном труде, и на трудовой вахте. Каждый по-своему выступает защитником Отечества, — подчеркнул руководитель республики.

В регионе создан координационный центр для формирования гуманитарных конвоев, отправлено уже более 60 колонн. Организовано два логистических центра — в республике и в зоне СВО.

— Мы, наконец, выходим на связь с командирами подразделений, в которых в основном служат мобилизованные из нашей республики. И начинаем им также оказывать всю необходимую помощь, — отметил Радий Хабиров.

Говоря о скорбной дате, 80-летии со дня трагической гибели Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова, Радий Хабиров напомнил об открытии монументального комплекса на Советской площади, создании шаймуратовских классов и парка «Патриот» имени Максима Серафимова. В республике планируется создать еще три его филиала.

— Россия не только держит удар, но и крепнет, идет вперед. Мы также не остановили темпы развития республики. Более того, не думаем категориями «выжить», «выстоять». Мы мыслим задачами дальнейшего стратегического развития Башкортостана. Строим четкие планы, как двигаться дальше, добиваться успеха во многих сферах. И уверены, что так и будет, — подытожил Радий Хабиров.

Присутствующие в зале не могли сдержать слез во время церемонии награждения.

Ордена генерала Шаймуратова Радий Хабиров вручил родителям погибших в спецоперации Линара Гарипова, Ирмака Карагужина и сыну Олега Ташматова.

Кроме того, ордена получили военком Башкирии Михаил Блажевич, фельдшер медчасти № 9 медико-санитарной части № 2 ФСИН Ильдус Буллякулов, член президиума регионального отделения «Российского союза ветеранов» Борис Гордеев, рядовые в отставке батальона А. Доставалова Рафаэль Ишбаев и батальона М. Шаймуратова Гукас Мкртчян.

Почетную грамоту РБ Радий Хабиров вручил главному врачу уфимской поликлиники № 43 Руслану Ахмадуллину, а благодарности главы — коллективам «Башнефтегеофизики» и Мелеузовского молочно-консервного комбината.

Прямая речь

Марат ГАДЕЛЬШИН, внучатый племянник Героя России генерала Минигали Шаймуратова:

— Из всех потомков знаменитого генерала по военной стезе пошли только мой отец и я. Оба служили в авиации и оба — по 27 лет. Я большую часть времени преподавал в вертолетном училище Уфы — до самого его закрытия, а затем на военной кафедре в БГУ.

Очень почетно и очень ответственно быть родственником Минигали Мингазовича. Я близко к сердцу воспринимаю все, что происходит сегодня с шаймуратовским батальоном на СВО, и помогаю нашим ребятам с первого дня. Неоднократно отправлял им продукты, форму. А недавно появилась возможность приобрести машину «Урал», покрыл ее броней и скоро сам поеду к шаймуратовцам с подарком.

Ильдар БИКБАЕВ, полковник запаса, заместитель полномочного представителя РБ при президенте России, основатель регионального отделения «Поискового движения России» в РБ:

— Башкирские поисковики еще с 2008 года работали в Донбассе, в местах боев 112-й кавдивизии. Когда в 2014 году начались известные события на Украине, мы начали возить игрушки и сладости в детские дома. Кроме того, продолжали выезжать в экспедиции, работали в архивах и восстанавливали воинские мемориалы времен Великой Отечественной.

Украина их не содержала.

А с началом СВО многие сами отправились на фронт.

Сегодня в спецоперации участвуют 34 поисковика, они награждены боевыми орденами и медалями. К сожалению, один парень погиб, пять человек получили ранения, двое из них — тяжелые. Всех командиров поисковых отрядов я попросил персонально сопровождать семьи поисковиков, которые участвуют в СВО: помогать в бытовых вопросах, следить, чтобы они получали денежное довольствие.

Заботясь о сохранении памяти о подвиге наших предков в Великой Отечественной войне, мы не должны забывать о потребностях сегодняшних военнослужащих. Главное — поддерживать эту связь поколений. Молодые люди, побывавшие в поисковых экспедициях, лучше осознают значение былых побед и, сопоставляя те события с сегодняшними реалиями, правильно понимают цели спецоперации. Ребята также участвуют в сборе гуманитарной помощи, и это тоже воспитательный момент, способ привить патриотические чувства.

Руслан ГИРФАНОВ, боец шаймуратовского батальона, житель села Верхние Киги Кигинского района:

— На СВО я хотел уехать еще год назад, но жена сначала не пустила. А уже потом, когда начали формировать батальон имени М. Шаймуратова, мне позвонили и предложили в него вступить. Я согласился и ушел на фронт добровольцем.

Воевал почти месяц в обороне на херсонском направлении. Потом попал под минометный огонь и получил тяжелое осколочное ранение. Три месяца пролежал в госпитале.

Удалили селезенку. Остался осколок в двух миллиметрах от сердца. Через год можно попробовать его удалить.

Настроение у нас в батальоне было боевое, все братья по оружию, по окопу. Есть потери. Хочется, конечно, чтобы их не было, чтобы быстрее закончилась эта операция

и все вернулись домой живыми и здоровыми!