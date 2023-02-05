Александр Матросов - навечно в памяти

Герой Советского Союза Александр Матросов - наш герой, в Башкирии он провел свою юность. В сентябре 1942 года Кировским райвоенкоматом Уфы Александр Матросов был призван в армию и направлен в Краснохолмское пехотное училище. С ноября 1942 года служил в составе 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени Сталина (позже 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии, Калининский фронт). Некоторое время бригада находилась в резерве. Затем ее перебросили под Псков, где она вступила в бой.

27 февраля 1943 года батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки Локнянского района Калининской (ныне Псковской) области. Выйдя на опушку леса, солдаты попали под сильный пулеметный огонь противника – подступы к деревне прикрывали три пулемета в дзотах. Один пулемет подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков, второй дзот уничтожила другая группа бронебойщиков. Но пулемет из третьего дзота продолжал обстреливать лощину перед деревней.

Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда в сторону дзота пополз красноармеец Александр Матросов. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемет замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемет снова ожил. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру.

Александр Матросов был похоронен в деревне Чернушки Локнянского района, затем его перезахоронили в городе Великие Луки Псковской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм красноармейцу Матросову Александру Матвеевичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

8 сентября 1943 года приказом народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина имя Александра Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, а сам он навечно зачислен в списки 1-й роты полка. Это был первый приказ в годы войны о зачислении павшего Героя навечно в списки воинской части.

В Уфе установлено два памятника Александру Матросову: на центральной аллее парка имени Ленина и в парке Победы. Памятники герою также установлены в Великих Луках, Ульяновске, Красноярске, Днепропетровске и Санкт-Петербурге.

Своим взглядом на личность Александра Матросова поделился с корреспондентом «РБ» руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук Рамиль Рахимов.

- Александр Матросов не является уроженцем Уфы, но он волею судьбы оказался здесь в колонии для несовершеннолетних. Попал он туда не за уголовное преступление, а за нарушение паспортного режима. Благодаря работе воспитателей он сформировался как настоящий гражданин Советского Союза. Сохранились воспоминания о выступлениях Александра Матросова на комсомольских собраниях, об его работе в мастерских.

Как выпускник колонии он был рекомендован к поступлению в Краснохолмское пехотное училище. А прибыв на фронт, совершил свой подвиг. Это был пример самоотверженности и любви к Родине. То, как он поднялся в атаку, видели все его сослуживцы, и секретарь комсомольской организации составил рапорт о подвиге.

Неважно, какой он был национальности – он был советский человек, комсомолец. Он являет собой пример настоящего патриота, и мы гордимся нашим земляком, - подчеркнул Рамиль Рахимов.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.