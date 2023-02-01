В Стерлитамаке «Час гражданской активности» стал лучшей практикой взаимодействия власти и НКО

- Сейчас на стадии реализации у нас 4-5 проектов НКО, которые получили президентские гранты. Многие выигранные в прошлом году проекты уже завершили цикл, а новые готовятся к старту. Вот сейчас в процессе подготовки к реализации АНО «Сияние чистого разума», которая запускает инклюзивную мастерскую для детей с ментальными нарушениями. Или вот РОО «Дети - наше счастье» с проектом «Супер няня!», для особенных детей, которые помогут родителям перевести дух, так же только-только начинают реализацию. По результатам спецконкурса Фонда президентских грантов, проект «СОВА.Антикризисное социальное сопровождение семей в сложной жизненной ситуации» получил более 4,5 миллиона рублей на создание первой в Стерлитамаке медиативной службы, - осбстоятельно излагает Евгения Долгих.

Отработал дебютный цикл проект «Купец-молодец», вовлекавший ребят от 10 до 17 лет в занятия предпринимательством. И у него есть все шансы получить и в дальнейшем поддержку в виде президентского гранта. Финальными точками стали летняя и новогодняя ярмарки, где дети представляли собственные продукты уже реальным покупателям. Уверенно можно сказать, что в Стерлитамаке год от года все больше НКО реально становятся получателями не только президентских грантов, но субсидий-грантов других социальных благотворителей. По крайней мере, в 2023 году стерлитамакские НКО собираются только на президентские гранты заявить два десятка проектов.

- С 2019 года при консультационной поддержке нашего ресурсного центра мы привлекли для проектов НКО Стерлитамака больше 60 миллионов рублей, причем, только в прошлом году - под 40 миллионов рублей. Это и гранты, и премии, и софинансирование, и субсидии и благотворительная помощь. Но самое главное – что мы, как сторона НКО, и власть в лице администрации Стерлитамака, смогли наладить активный заинтересованный диалог. Начиная с ноября 2022-го года в нашем городе ежемесячно проводится «Час гражданской активности», своего рода аналог уже привычных нам «инвестчасов», «здравчасов», «промчасов» и «транспортных часов», - рассказывает Евгения Долгих.

Для руководства Стерлитамака первое время это были часы открытий в деятельности НКО, социальной активности в городе. Ведь не все некоммерческие организации рассчитывают на гранты, кто-то пытается существовать и работать в обычном финансово-хозяйственном поле. И на каждом «Часе гражданской активности» с нашей подачи НКО представляли свои визитки, рассказывали по своей полезной работе, и о том, как бы они могли пригодиться Стерлитамаку. И буквально тут же решаются многие вопросы: и с помещениями, с волонтерами, с информационной поддержкой - от администрации. Эта практика оказалась столь уместная и продуктивна, что мы бы рекомендовали распространить ее на все муниципалитеты Башкирии, - предлагает Евгения Долгих.

Фото предоставлено РЦ НКО "Каркаданн"