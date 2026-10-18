Без глянца и вольных трактовок

В агентстве «Башинформ» прошла презентация новой линейки учебников по истории — отечественной и всемирной. Кроме того, Башкирия вошла в число 32 пилотных регионов, где разрабатывается региональный компонент этой линейки — «История нашего края».

О том, чему будут учить детей и когда книги попадут в школы, рассказали авторы, методисты и представители министерства образования.

Работа над учебниками велась по поручению президента Владимира Путина в рамках реализации указа об основах государственной политики в области исторического просвещения. Единая линейка учебников по истории России и всеобщей истории уже внедряется в школах страны для 5 — 11 классов.

— Все люди, окончившие школу Российской Федерации, должны иметь единое представление о нашем прошлом, — пояснил необходимость создания единых учебников председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Рамиль Рахимов. — Дети, пройдя курс истории нашей страны, должны понимать, что нам есть чем гордиться, есть кем гордиться и есть что делать. Потому что учебники должны настраивать детей на созидательный труд.

Однако не менее важно уделить внимание истории малой родины. Наша республика стала одним из первых регионов, где разработали комплект пособий «История нашего края. Республика Башкортостан». Авторский коллектив возглавили Рамиль Рахимов и профессор УУНиТ Булат Азнабаев. Кроме них над учебниками работали доцент БГПУ имени М. Акмуллы Алексей Кортунов, а также методисты Ильгиза Мухаметова и Евгений Гостев.

— Работа над учебниками началась в 2023 году. Проект проходил поэтапные согласования в министерстве просвещения России, и 18 декабря 2025 года был издан приказ об их включении в федеральный перечень учебников, — пояснила начальник отдела учебного книгоиздания управления национального образования минпросвещения РБ Гульназ Усманова.

Учебник состоит из двух частей. Первая предназначена для пятиклассников (34 часа изучения), вторая — для 6 — 7 классов (по 17 часов). Пятиклассники изучат историю края с древности до начала XVIII века. Вторая часть охватит Средние века, Новое время и новейшую историю, включая события специальной военной операции.

Рамиль Рахимов подчеркнул, что при написании учебника авторы сознательно отказались от вольных трактовок и попыток сгладить острые углы.

— Мы показали и большие проблемы, и трагические страницы истории. Уходить от них нельзя. Но при этом важно соблюдать баланс, чтобы дети 12 — 14 лет могли усвоить материал, — отметил он.

Особый упор авторы сделали на событиях, которые ранее освещались недостаточно. Например, подробно рассказали об академических экспедициях, благодаря которым на Башкирию обратили внимание ученые, о подвигах времен Первой мировой и Русско-японской войн. Отдельную главу посвятили Великой Отечественной войне: авторы систематизировали данные обо всех воинских частях, сформированных в республике, поведали о героях фронта и тыла. История новейшего времени включает рассказ о героях специальной военной операции из нашей республики.

Методист и соавтор учебника Ильгиза Мухаметова представила структуру новых пособий. Они полностью соответствуют федеральным стандартам и оснащены богатым методическим аппаратом. Помимо основного текста учебники включают мотивационные вопросы, рубрики «Это интересно» и «Изучаем источник», исторические карты, схемы и иллюстрации.

— Важно не просто дать знания, но и научить ребенка работать с ними. Мы старались показать историю через людей — героев, которые жили рядом с нами, чтобы школьник понял: он тоже является частицей истории, — рассказала методист.

Гульназ Усманова сообщила, что в настоящее время завершаются юридические процедуры, и в скором времени, вероятно, в следующем году, учебники поступят в школы. Кстати, PDF-версия уже доступна на сайтах министерства просвещения и Института развития образования Башкирии. Планируется добавить их и на платформу «Моя школа». Финансирование издания пособий будет федеральным, поэтому учебники будут выдаваться школьникам бесплатно.

Впрочем, работа авторского коллектива на этом не заканчивается. Планируется наладить обратную связь с учителями: методические объединения будут собирать замечания и предложения по улучшению пособий. Также обсуждается создание рабочих тетрадей и хрестоматий к новому курсу.

— Учебник — это не панацея, а руководство к действию, — добавил Рамиль Рахимов. — Самая главная фигура в школе — это учитель, который передает ученикам знания и любовь к своему предмету.