Ценные кадры нужны дома

Какой школьник из провинции хоть раз не задумывался о том, как здорово было бы поступить в вуз Москвы или Санкт-Петербурга и обосноваться там. Часто учителя целенаправленно настраивают талантливых старшеклассников на поступление в престижные вузы в других регионах, благо система ЕГЭ сильно упростила этот процесс.

Но, оказавшись вдали от дома, ребята зачастую сталкиваются с трудностями, которых не ожидали. Кто-то не может наладить на новом месте социальные связи, кому-то сложно финансово выживать в условиях столичной дороговизны, кто-то не знает, где пройти стажировку, куда податься после окончания вуза — ведь во взрослом конкурентном мире их никто с распростертыми объятиями не ждет. Или это не так?

Глава Башкирии Радий Хабиров не раз подчеркивал важность работы со студентами — выходцами из Башкортостана, обучающимися в вузах России, и то, что республика нуждается в перспективных выпускниках престижных вузов.

Как отметил министр молодежной политики РБ Вито Сабиров, Башкортостан не забывает о своих студентах и выстраивает целую экосистему их поддержки, адаптации и, что немаловажно, ждет новые кадры дома. Цифры говорят сами за себя.

Если в 2023 году для студентов — выходцев из республики было организовано 20 мероприятий, то в 2024-м — 48, а в 2025-м — уже 59. Количество участников выросло с 1431 человека до 2731. Эта положительная динамика — результат планомерной работы, которую ведут министерство молодежной политики РБ, полномочное представительство республики при президенте РФ и Ассоциация студентов Башкортостана в Москве и других городах.

Мероприятия охватывают все сферы жизни: культуру, спорт, просвещение, командообразование. Особый акцент делается на прямой диалог: организуются встречи с руководством республики, где молодые люди могут задать волнующие их вопросы и внести предложения.

Наступивший год обещает стать еще более насыщенным. Работа запланирована по трем ключевым направлениям.

Первое — встречи с представителями власти и депутатами. График уже сформирован: ежемесячно будут проходить встречи со студентами нефтегазовых, медицинских, правоохранительных и других направлений. Ключевыми событиями станут летний фестиваль «Za единство страны — Za берҙәмлек» и традиционный осенний форум «Якташ». В общей сложности планируется провести более двух десятков таких мероприятий. Кроме того, во время каникул такую же работу организуют на муниципальном уровне, чтобы студенты могли пообщаться с главами районов и местными работодателями.

Следующее направление — просветительские и культурно-спортивные события. Это ежедневная работа Ассоциации студентов. Фестиваль башкирской музыки «Сыңрау торна», конкурс «Башкирская краса», Башкирские олимпийские игры — эти и около 50 других событий в 2026 году помогут молодым людям сохранить связь с культурными корнями, найти друзей и адаптироваться.

Продолжится акция «Из Башкортостана с любовью», появившаяся по запросу самих студентов. В ноябре 2025 года их родственники отправили из Башкирии в Москву больше ста посылок общим весом три тонны с продуктами, одеждой и бытовыми принадлежностями. В феврале 2026 года стартует второй этап акции с еще большим размахом: планируется доставить около шести тонн груза по маршрутам, охватывающим десятки муниципалитетов. Посылки будут раздавать в шести точках в Москве и области, а для координации создадут специальные чаты.

Значимым новшеством, анонсированным на совещании, станет создание по поручению главы республики Центра кадровой стажировки для молодежи, обучающейся за пределами Башкортостана. Он будет работать на базе полпредства в Москве и наведет мост между талантливыми студентами и предприятиями республики.

— Центр будет организовывать и сопровождать прохождение ребятами практик и стажировок, формировать отзывы по итогам работы и соответствующие рекомендации, — пояснил Вито Сабиров.

Уже сейчас такая работа началась: практику в администрации главы РБ проходят четыре студента, в Госсобрании — 12. Создание центра позволит вывести эту деятельность на системный уровень, давая студентам ясную карьерную перспективу на родине, а республике — возможность привлечь подготовленные в лучших вузах страны кадры.