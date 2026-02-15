Читай, республика!

Национальная библиотека Республики Башкортостан — старейшее культурное учреждение региона. Сегодня она может похвастаться не только своими уникальными фондами, но и современным подходом к читателю. Какие необычные старинные издания хранятся в главной библиотеке республики, в каком направлении развивается библиотечное дело и какие мероприятия запланированы в юбилейный год, обсудили на пресс-конференции.

Рукописи не горят

Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди была основана в 1836 году. Подтверждающие документы были обнаружены в 1996 году в Объединенном государственном архиве Оренбургской области. В них сообщается, что библиотека формировалась из фондов дворянских собраний, учебных заведений и личных коллекций и в год открытия хранила всего 236 изданий, через два года их количество увеличилось до 494. На первых порах пользование библиотекой было роскошью, уделом избранных: взять книгу домой на три дня стоило 1 рубль 60 копеек (для сравнения, на эти деньги можно было купить примерно три килограмма говядины).

Самая старая из хранящихся в фонде библиотеки книг — это Богословие Иоанна Дамаскина, изданное в Париже в 1512 году на латинском языке, сообщил заведующий отделом рукописей и редких изданий Флюр Сибагатов.

В библиотеке также содержится 220 рукописей, датируемых XIV–XV веками на арабском, персидском и старославянском языках. Есть и вовсе удивительные экземпляры.

— У нас имеется больше десятка книг, изданных в западной Европе в XVI веке, — рассказал специалист. — Их обложки сделаны из светлой и очень гладкой кожи. По мнению многих экспертов, это человеческая кожа, в средние века такое практиковалось. Хотя официальную экспертизу мы не проводили.

Фонды библиотеки до сих пор пополняются старинными изданиями, которые приносят сами читатели, зная, что это лучший способ сохранить их для будущих поколений. К примеру, недавно одна семья отдала в дар больше 20 книг, большая часть которых — так называемые книжные памятники, изданные до 1830 года. Также они принесли подшивку старых газет, в одной из которых было впервые опубликовано стихотворение Сергея Есенина.

— У нас 3,5 миллиона книг — сюда относятся и периодические издания, и журналы, и газеты. А также восемь миллионов электронных изданий, — отметила директор Национальной библиотеки, президент Ассоциации библиотек Башкортостана Айгуль Аминева. — И наши фонды постоянно растут, мы уже думаем о расширении. Часть литературы размещается в трех филиалах, а также на подземных этажах главного здания библиотеки. Но основная часть фондов хранится в здании Конгресс-холла, где мы арендуем площадь почти три тысячи квадратных метров.

В 2025 году у Национальной библиотеки было 60 тысяч постоянных читателей, а также около миллиона пользователей онлайн.

Приходите всей семьёй

Айгуль Аминева рассказала, что всего в городах и районах республики 1559 библиотек, из них 19 — нового поколения и около 300 модельных.

— Библиотеки уже давно перестали быть местом, куда приходят только чтобы взять книгу, прочитать ее и вернуть. Они стали многофункциональными культурными центрами, где можно посетить мастер-классы, семинары, художественные выставки и даже концерты. Современная библиотека — это и интерактив, и мультимедийные инструменты, и место отдыха, и аудиокниги, и различные игры; это место, куда можно прийти всей семьей, — пояснил заведующий отделом продвижения Загир Ишкинин.

Директор межпоселенческой библиотечной системы Татышлинского района Гульшат Вафина рассказала о библиотеке нового поколения, созданной в рамках национального проекта «Семья». В 2025 году Центральная районная библиотека в селе Верхние Татышлы получила статус модельной. В результате капитального ремонта она изменилась до неузнаваемости, стала современной и комфортной. Библиотека теперь рассчитана на посетителей всех возрастов, даже для грудничков здесь есть интерактивные коврики для игр и зона кормления. А благодаря госпрограмме сюда быстро попадает большая часть всей изданной в республике литературы.

— Наша библиотека расположена в центре города, рядом множество вузов, и в последние годы к нам нередко заходят иностранные студенты, — поделилась наблюдением Айгуль Аминева. — У нас бывает множество индийцев, обучающихся в медицинском госуниверситете. Причем они читают не только медицинскую литературу. Их можно встретить в любом зале, но особенно часто они интересуются литературой по краеведению Башкортостана, хотят больше узнать о регионе, в котором получают профессию.

Национальная библиотека является методическим центром для всех республиканских библиотек, сотрудничает с федеральными библиотеками не только в России, но и в странах СНГ — Казахстане, Беларуси. Проблема с кадрами решается, но современной библиотеке нужны не только библиотекари, но и реставраторы книг, и айтишники, и специалисты по продвижению. В селах с кадрами помогает программа «Земский работник культуры». Например, недавно в Башкирию переехала семья из Якутии, супруга устроилась по этой программе в Иглинском районе.

В юбилейный год планируется множество онлайн- и офлайн-мероприятий, рассказала директор Национальной библиотеки. Будут изданы книги об истории библиотеки. Пройдет Международная научно-практическая конференция «Головная библиотека — форпост культурного наследия региона» с участием стран СНГ, на которой обсудят наболевшие проблемы и прочертят вектор развития библиотечной системы во благо читателя. В планах — открытие детского культурно-образовательного центра «Аргамак» по нацпроекту «Семья», также будет продолжена оцифровка уникальных изданий, хранящихся в фондах учреждения.

— Пользуясь случаем, хочу напомнить, что с 9 по 15 февраля проходит Всероссийская неделя книгодарения, организованная Российской государственной библиотекой, — сообщил Загир Ишкинин. — Каждый желающий может принести книги из дома к нам в библиотеку, и мы найдем для них новых читателей, например, из детских домов. Нам также нужна литература на национальных языках для библиотек тех районов, где проживает много башкир и татар, примем ее с благодарностью.