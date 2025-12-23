Быть аграрием — престижно

Сегодня модернизация аграрных вузов направлена не на «косметический ремонт», а на их трансформацию в центры агрохайтека, призванные не только накормить страну, но и стать драйверами экспорта сельхозпродукции. Башкирский аграрный университет, на днях отметивший 95-летие, не является исключением.

Он не только готовит кадры, но и активно участвует в решении стратегической задачи по обеспечению продовольственной независимости нашей республики и страны.

— Миссия университета состоит в создании научно-технологического будущего аграрной отрасли, подготовке профессионалов — патриотов России, нацеленных на развитие сельских территорий. Она базируется на фундаменте, который создавали многие поколения преподавателей, студентов, выпускников и партнеров, вложивших в вуз всю свою силу, энергию и душу, — сказал ректор БашГАУ Илдар Габитов, открывая расширенный ученый совет, посвященный праздничной дате.

Ректор отметил особое внимание, которое уделяет аграрному образованию министерство сельского хозяйства РФ, и продуктивную совместную работу с профильными ведомствами. Ежегодно вуз выпускает более тысячи квалифицированных специалистов, в которых сегодня очень нуждаются крупные и малые предприятия агропромышленного комплекса. В прошлом году дефицит специалистов в региональной отрасли оценивался почти в три тысячи человек.

Важным этапом развития стало участие вуза в программе «Приоритет 2030». В ее рамках сейчас реализуются два научно-технологических проекта, нацеленных на цифровую трансформацию селекции в растениеводстве и животноводстве.

«Создаются новые инструменты селекционного отбора на базе машинного зрения и искусственного интеллекта, разрабатываются цифровые платформы для создания новых сортов растений и гибридов животных с уникальными товарными и хозяйственными признаками», — поясняют в университете.

В плане селекции перед вузом стоит новый вызов — это изменение климата, требующее пересмотра подходов как к растениеводству, так и к животноводству. Основными направлениями селекционной работы станут масличные и бобовые культуры, а также выведение новых гибридов к 2030 году крупного рогатого скота, свиней и птицы.

Чтобы идти в ногу со временем, инфраструктура вуза активно модернизируется. Создана цифровая кафедра в рамках федерального проекта развития IT-кадров, и уже состоялись ее первые выпуски. Сформирован фонд целевого капитала для долгосрочного развития. За последние три года открыто три современных лабораторных комплекса. При поддержке минсельхоза России ведется масштабное развитие университетского кампуса. В рамках программы «Кадры для АПК» ремонтируются общежития и реконструируются учебные корпуса.

Актуальность работы университета многократно возросла в новых экономических условиях. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов, который сам является выпускником БашГАУ.

— С 2022 года перед нами поставлена задача обеспечивать не только продовольственную безопасность, но и продовольственную независимость. Речь идет не только о продуктах питания, но и о том, чтобы иметь свои семена, свою генетику, — сообщил министр. — Важно поставлять в другие страны продукты и саму основу — генетический материал.

Он отметил, что сельское хозяйство Башкортостана вышло на этап перепроизводства основных видов продукции, которая теперь экспортируется в более чем 40 стран мира. Ежегодно за пределы региона отправляется около миллиона тонн продукции.

При этом регион активно строит новые объекты АПК. Важно наполнить эти предприятия высококвалифицированными специалистами.

Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию Светлана Мустафина отметила, что университет работает на решение конкретных региональных задач. Она объявила о выделении правительством республики 15 миллионов рублей на закупку для аграрного университета серверного оборудования, необходимого для проведения научных исследований в сфере АПК и искусственного интеллекта в рамках стратегических проектов «Приоритета 2030» по генетике птиц и свиней. Что стало отличным подарком к юбилею.