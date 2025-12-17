Энциклопедия нерушимой дружбы

Мероприятие прошло в детской библиотеке № 17 имени Мурата Рахимкулова и было посвящено 100-летию со дня рождения выдающегося ученого. Она собрала писателей, поэтов, представителей органов власти, музейных и библиотечных работников, ценителей литературы.

Подготовкой уникальной антологии основоположник литературного краеведения Мурат Рахимкулов занимался с начала 1960-х годов. Всего было выпущено шесть томов, последний из которых вышел в свет в 2004 году.

Решение о возобновлении выпуска было принято в 2022 году. Седьмой том выпустило в октябре нынешнего года издательство «Китап». В него вошли произведения более чем тридцати писателей и поэтов конца ХХ и нынешнего века, рассказывающие об истории республики, ее культуре, традициях народов, которые здесь живут. Это Анатолий Генатулин, Камиль Зиганшин, Роберт Паль, Александр Филиппов, Михаил Чванов, Юрий Горюхин, Алла Докучаева, Сергей Круль, Борис Павлов, Петр Храмов, Светлана Чураева и другие.

— Выпуск очередного тома антологии стал для нас особенным событием. Мурат Рахимкулов был большим другом библиотеки, постоянно сюда заходил, общался с сотрудниками. Здесь работает музей-кабинет выдающегося ученого. И совсем не случайно библиотеке присвоено имя Мурата Рахимкулова, — отметила директор Централизованной системы детских библиотек Уфы Альфия Асфандиярова. — В самом начале антологию называли энциклопедией нерушимой дружбы. Сам Мурат Рахимкулов называл ее художественной летописью, гимном многовековой дружбы русского, башкирского и других народов республики.

«Это издание — значительное событие не только для литературного сообщества, но и для всей культурной жизни Башкортостана. Седьмой том, обогащенный новыми жанрами и темами — от глубокого осмысления истории и географии края до тонкого отражения сплава культур и межэтнического диалога, продолжает славную традицию масштабного научно-литературного проекта, не имеющего аналогов в России и на всем постсоветском пространстве», — говорится в приветственном адресе председателя Госсобрания — Курултая РБ Константина Толкачева, которое зачитал замруководителя секретариата парламента Науфал Янбухтин.

Константин Толкачев также поблагодарил за большую работу коллектив детской библиотеки № 17, подчеркнув, что она стала не просто хранилищем книг, а настоящим центром живой культуры, духовного притяжения для истинных ценителей литературного творчества.

О том, как шла подготовка книги, а далась она не так легко, рассказали авторы-составители седьмого тома — кандидат филологических наук, доцент УУНиТ Ирена Кульсарина и внук ученого, журналист, литературный критик Евгений Рахимкулов.

— Седьмой том выпущен в юбилейный год — год столетия со дня рождения Мурата Рахимкулова. А это значит, что дело Мурата Галимовича продолжается. Литература русскоязычных писателей Башкирии будет доступна читателям всей России.

Это популяризация нашей региональной литературы, и в этом я вижу особую важность проекта. Конечно, во время подготовки были разные моменты, мы переживали, волновались, но сейчас все позади, и есть результат — этот том, — отметила Ирена Кульсарина.

Особо доцент отметила практическую ценность издания — оно попадет в библиотеки, и с произведениями будут знакомиться ученые, преподаватели, студенты.

— Работа над антологией началась в 1957 году, когда Башкирия праздновала 400-летие присоединения к Русскому государству. В том же году был заложен монумент Дружбы в Уфе. В итоге монумент открыли в 1965 году, а первый том антологии вышел в 1961-м. То есть нерукотворный памятник на четыре года опередил рукотворный, — сказал Евгений Рахимкулов.

Говоря о темах седьмого тома, спикер подчеркнул, что при его составлении просто отбирали лучшие произведения, написанные о Башкирии.

— Но так получилось, что тема единства народов, межкультурных коммуникаций, очень актуальная для нашей республики, лейтмотивом проходит в произведениях многих авторов, вошедших в антологию. Причем прорабатывают ее совершенно по-разному, в разных жанрах, и действие происходит в разное время. Еще одна тема седьмого тома — Великая Отечественная война, и к ней обращаются не только представители старшего поколения, но даже относительно молодые авторы. Эта тема не устаревает, — пояснил Евгений Рахимкулов.

Слово было также предоставлено писателям, поэтам, литературоведам и краеведам. Поэты Александр Хватков и Кристина Андрианова-Книга прочитали свои стихи, а завотделом истории края Национального музея РБ Вера Макарова, краевед Анатолий Чечуха и библиограф Петр Федоров поделились своими мыслями по поводу выхода знакового издания.

Добавим в заключение, что седьмой том антологии «Башкирия в русской литературе» выпущен тиражом 500 экземпляров и вызвал большой интерес — более 150 книг уже раскуплено.