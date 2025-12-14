Пространство доверия

Кто он, современный преподаватель?

Цифровой наставник, неутомимый ученый или артист лекционного зала?

Об этом мы беседуем с человеком, который видит эту профессию со всех сторон. Светлана МУСТАФИНА — доктор физико-математических наук, в прошлом преподаватель и проректор одного из ведущих вузов Башкирии, а ныне руководитель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию.

Ее взгляд — это уникальный сплав личного опыта, научной строгости и системного управления.

— Светлана Анатольевна, как, на ваш взгляд, изменился портрет преподавателя вуза за последние 10-15 лет? Кем ему важнее быть сегодня: ученым-первооткрывателем, талантливым ментором-наставником или гибким администратором, умеющим «продавать» знания?

— Действительно, за последние годы система высшего образования претерпела серьезную трансформацию, и это в корне изменило привычное представление о профессии преподавателя. Меняет его само время. Прежде всего потому, что к нам приходят совершенно другие студенты, живущие в мире, где информация стала общедоступной, но далеко не всегда достоверной.

В этих условиях роль преподавателя кардинально переосмысливается. Он уже не является единственным источником знаний. Его ключевая задача сегодня — быть проводником и наставником: направить студента в правильное русло, научить его идентифицировать, анализировать и критически осмысливать информацию. При этом фундаментом профессии по-прежнему остается наука, ведь именно на ее основе университеты и формируют знания. Но самая важная, интегративная роль — это роль наставника. Ведь именно он учит творчески мыслить, генерировать идеи и доводить их до практического результата. Без этого умения все знания теряют свою ценность.

— Современный студент — это поколение Z, выросшее в цифровой среде. Как преподавателю удержать его внимание и свой авторитет в эпоху TikTokа и нейросетей, когда вся информация у нынешней молодежи в кармане?

— Речь идет о поколении, которое с рождения живет в цифровой среде, и преподавателю важно не просто подстраиваться под них, а быть на острие технологических трендов. Однако ключ — не в слепом следовании моде, а в умении показать непреходящую ценность фундаментальных знаний.

Яркий пример — моя любимая дисциплина, теория вероятностей и математическая статистика. Ее основы были заложены века назад, но сегодня именно они лежат в основе искусственного интеллекта, машинного обучения и прогнозного моделирования. Внезапно для студентов абстрактная теория становится рабочим инструментом для создания прорывных технологий.

Таким образом, главная задача — делать акцент на этой связке: показывать, как классические дисциплины становятся языком и инструментарием для создания цифрового будущего. Когда студент видит практическое применение и понимает, что стоит за «магией» алгоритмов, у него просыпается естественный интерес к глубокому изучению предмета.

— Преподаватель сегодня — это не просто лектор. Он и научный руководитель, и проектный менеджер, и психолог, и тьютор. Как не «сгореть» под грузом этих многочисленных ролей и обязанностей? Что здесь главное?

— «Сгореть» не придется, если подходить к своей работе не как к грузу обязанностей, а как к единой и целостной миссии. Ключ — в синергии. Если преподавателю искренне интересна его научная область, именно она становится тем стержнем, на который естественным образом нанизываются все его роли.

Эта тематика ложится в основу курсовых и дипломных проектов, превращая научного руководителя во вдохновителя. Процесс руководства становится проектным менеджментом, где вы вместе со студентами ставите цели и ищете решения. А в трудные моменты неизбежно включается психолог и тьютор, потому что важно услышать сомнения молодого человека, помочь ему поверить в себя.

Таким образом, главное — не дробить себя на отдельные функции, а найти свою научную и педагогическую «ДНК» и через нее выстраивать все взаимодействие со студентами. Когда вы не «читаете материал», а вместе исследуете, вовлекаете студента в живой процесс открытия — это не истощает, а наоборот, дает невероятную энергию и предотвращает выгорание. Выгорает не тот, кто много работает, а тот, кто перестает находить в своей работе личный смысл.

— Что, на ваш взгляд, является главной мотивацией для современного преподавателя?

— Главная мотивация — видеть, как в глазах студента зажигается свет понимания, и осознавать, что ты не просто передаешь знания, а формируешь будущего творца цифровой экономики, инженера, ученого, врача, учителя, строителя. Для меня ответ всегда был очевиден: мотивация — это энергия совместного открытия. Когда ты не просто учишь, а вместе со студентом находишь решение на стыке знаний.

— Если вспомнить период работы в УУНиТ, что для вас было самым ценным и самым трудным? И какой совет вы бы дали себе, начинающему преподавателю?

— Самым ценным всегда была вера в студентов — в их талант и потенциал. Сегодня я с гордостью смотрю на достижения своих учеников. А самой сложной, но и самой важной задачей было найти подход к каждому из сотни человек в аудитории независимо от их успеваемости. Бытует мнение, что преподаватель помнит только отличников — это абсолютно не так. Оценки — это лишь формальность, которая забывается сразу после сессии, а подлинная роль педагога — в живом, человеческом общении.

Если бы я могла дать совет себе совсем юной, стоявшей у доски, он был бы таким: не бойся выстраивать отношения, основанные на уважении, а не на оценках. Главная награда — не в зачетке, а в жизни. Когда спустя годы тебя встречают в парке или торговом центре и бывший студент с радостью обращается к тебе по имени-отчеству — вот он, момент истины. Важно, чтобы в этот момент ты вспоминала не поставленную оценку, а то человеческое участие, которое ты смогла дать.

— Вы воспитали двоих детей, дали им хорошее образование и теперь воспитываете внучку. Чем воспитание и наставничество в семье похоже на работу со студентами и в чем принципиальная разница?

— Знаете, профессия педагога действительно накладывает отпечаток на все мироощущение. И в семье, и в университете я всегда руководствовалась одним принципом: быть не надзирателем, а помощником и наставником. Мои дети с детства видели, что мама не просто «ходит на работу» — она готовится к лекциям, проверяет контрольные, живет своим делом. И в этом главное сходство: и дома, и в аудитории важно создать пространство доверия, где я всегда готова найти ответ, помочь с решением — будь то сложная математическая задача или жизненный выбор.

А принципиальная разница, пожалуй, в степени личной ответственности и глубине вовлеченности. Собственные дети — это самое дорогое, что есть в жизни. Любовь к ним — это фундамент, на котором строится все остальное. Но именно эта любовь и научила меня той искренней поддержке, которую я стараюсь дарить и своим студентам. Ведь в основе любого воспитания и преподавания лежит одно — нести доброе и светлое. Без этого просто не имеет смысла ни учить, ни воспитывать.

— Вы продолжили династию педагогов или стали первой в семье, кто пошел по этой стезе?

— Нет, в моей семье такой династии не было, я, можно сказать, первооткрыватель. Хотя у моей мамы был короткий, но яркий педагогический опыт. Сразу после школы ее, как и многих в те годы, пригласили преподавать в деревенскую школу — тогда остро не хватало учителей. Но через год она вышла замуж за военного и уехала, посвятив себя семье.

А мой путь в профессию, наверное, начался с детского спора. В начальной школе у меня была близкая подруга, и мы постоянно спорили: что первично — учитель или врач? Я доказывала, что если учитель не научит, то и врач не сможет стать врачом. А она парировала: «А если учитель заболеет, а врача не будет, то его и лечить будет некому». В итоге наш детский спор разрешила сама жизнь: я стала преподавателем, а она — врачом. И мы обе оказались правы, доказав, что эти профессии равноценны и жизненно необходимы.

— Если бы вам нужно было нарисовать собирательный образ идеального современного преподавателя, какие ключевые черты, профессиональные или личные, были бы в этом портрете?

— Я бы выделила три главные краски. Первое — он «Моцарт в своей области», виртуоз, который владеет не только своей партией, но и слышит всю симфонию смежных наук. Его лекции — это не сухая теория, а живой диалог с миром, где физика встречается с философией, а математика — с искусством.

Второе — он «Алиса в Зазеркалье», настоящий исследователь, который не просто знает инструменты, а умеет открывать двери в неизведанное. И его главный талант — быть гидом: говорить о сложных вещах простым, человеческим языком, зажигая в студентах азарт первооткрывателя.

Ну и третье, самое важное — он надежный штурман, а не капитан на корабле. Студенты должны видеть в нем старшего товарища и союзника, у которого можно спросить не только о формуле, но и о жизненном выборе. Это партнерство, построенное на взаимном уважении и профессиональной этике, где можно быть откровенным, не впадая в панибратство.

Сейчас, находясь на посту председателя государственного комитета, я вижу систему высшего образования как бы с высоты птичьего полета. И четко понимаю, что вся она, все реформы и показатели в конечном счете держатся на конкретном человеке — преподавателе. От его таланта, терпения и мудрости зависит будущее нашей республики и страны.