Хранительница родного слова

В эпоху глобализации и цифровых технологий вопрос сохранения национальной идентичности, языка и культуры встает особенно остро. Аниса Такаева, учитель с 37-летним стажем, своим примером показывает, что это возможно.

Она родилась в селе Юлдыбаево, где с самого детства впитывала красоту и мудрость башкирской культуры — через колыбельные песни матери, сказки отца и древние предания, которые рассказывала бабушка. Именно здесь, в атмосфере любви к родному слову, и зародилась ее мечта — стать учителем.

После окончания БГПУ в 1988 году Аниса Акрамовна начала работать в Юмагужинской средней школе. В 2003-м переехала в райцентр и была назначена заместителем директора по родным языкам, а также учителем башкирского языка и литературы в школе села Зилаир. Ныне преподает в Башкирской гимназии имени Шайхзады Бабича. Такаева — отличник народного просвещения РФ и победитель конкурса лучших учителей в рамках нацпроекта «Образование».

О своей работе говорит с теплотой, но отмечает проблему: ключевым препятствием для полноценного обучения, по ее мнению, стало сокращение часов башкирского языка и литературы в программе.

— Мы вынуждены сжимать материал до минимума, — делится наболевшим педагог. — Но проблема глубже: дети сегодня мало читают не только на башкирском, но и на русском языке. А как сказал Василий Сухомлинский, без развития интереса к чтению нельзя добиться высокой культуры.

Еще один серьезный вызов — языковая среда. Между собой дети общаются преимущественно на русском, что ведет к постепенному забвению родного языка. Многие не понимают значения даже современных слов, не говоря уже об устаревших, не могут грамотно построить предложение и выразить свою мысль. Но, как отметила педагог, несмотря на трудности, учителя башкирского языка не опускают руки, к тому же есть положительные изменения, наблюдается рост интереса к национальной культуре и традициям.

Аниса Акрамовна отмечает активную поддержку этой тенденции со стороны руководства республики. Особенно важными стали такие масштабные акции, как международный диктант по башкирскому языку. Его ежегодно пишут тысячи людей по всему миру, в том числе и жители Зилаирского района. В этом году площадки для диктанта были организованы во всех школах, а взрослые писали его в сельских библиотеках.

Большое значение также придается Дню башкирского языка, который отмечается 14 декабря, в день рождения педагога-просветителя Мифтахетдина Акмуллы. В этот день в школах проходят тематические уроки, конкурсы в соцсетях, флешмобы и национальные игры.

На помощь учителям и ученикам приходят современные технологии: умная колонка «Һомай», онлайн-словари, контенты в сети на башкирском. Свою лепту вносят журналы «Аҡбуҙат», «Аманат» и газета «Йәншишмә». А роль полилингвальных школ просто невозможно переоценить!

Чтобы увлечь учеников, Аниса Такаева использует самые разные методы: народные игры, танцы, просмотр фильмов и мультфильмов на башкирском, театральных постановок, проектную деятельность. В помощь учителю и электронные ресурсы «Әлләсе» и «Башкирский филворд». Такой подход способствует быстрому усвоению лексики, пробуждает у ребят интерес и уважение к языку. Изучение слов и традиций становится увлекательным процессом, превращая урок в познавательное путешествие.

Такая целеустремленность дает высокие результаты: ученики Такаевой регулярно побеждают и занимают призовые места на межрегиональной олимпиаде по башкирскому языку и литературе, на конкурсе юных исполнителей и сказителей эпоса «Урал-батыр». Например, выпускница Гульназира Махмутова знает весь эпос наизусть и три года подряд занимала призовые места на республиканском уровне.

В прошлом году в рамках республиканского семинара Аниса Акрамовна дала открытый урок по башкирскому фольклору для пятиклассников. Дети с таким воодушевлением демонстрировали знание пословиц, загадок, скороговорок и народных примет, что даже гости активно включились в процесс. А одна ученица после этого урока решила серьезно заняться исследованием башкирских народных примет.

Самая большая награда для наставника — успехи его учеников.

— В этом году я выпустила 11-й класс, — с улыбкой говорит Аниса Акрамовна. — Они все прекрасно сдали ЕГЭ, в классе пять медалистов! Все стали студентами, звонят, пишут. Разве это не счастье?

Отмечает она и сложности в работе — пресловутое обилие отчетов и проверочных работ, которые отнимают много времени.

Преданность профессии и родному языку — это семейная ценность рода Такаевых. Муж Анисы Акрамовны Расул Махиянович — начальник пожарной части. В их дружной семье трое детей, у всех высшее образование. Профессия учителя передается здесь из поколения в поколение: брат, снохи, дочь — все связали свою жизнь с педагогикой.

Любовь к башкирскому языку, традициям и культуре — это то, что объединяет всю большую семью, включая семерых внуков. Они ходят в башкирские детские сады, занимаются национальной борьбой куреш, танцами, а главное — все свободно говорят на родном языке.

Аниса Такаева уверена: будущее — за теми, кто сумеет найти баланс между традициями и инновациями. Важно не только обновлять учебники и цифровые ресурсы, но и продолжать прививать детям вечные ценности: любовь к родному слову, уважение к истории и гордость за свою культуру. Именно в этом она видит свою главную миссию — быть для молодого поколения проводником в богатый и прекрасный мир наследия предков.

Кстати, в Зилаирском районе восемь школ с обучением на башкирском языке.

Как отметила методист отдела образования администрации района Гульфия Хажиева, выстроена целая система поддержки и развития языка: работают кружки в детских садах, проводятся слеты, конкурсы чтецов и сочинений.

Однако, как и во многих районах республики, общая тенденция вызывает озабоченность. Число детей, изучающих башкирский как родной, сократилось со 155 до 116. Уменьшилось и количество изучающих его как государственный язык — с 736 до 666 школьников. И еще: в прошлом году госэкзамен по башкирскому языку сдавали 32 ученика, ныне предмет выбрали всего 19 выпускников.

Но есть и положительные моменты. В четырех дошкольных образовательных учреждениях, а также в дошкольной группе в деревне Юмагужино и группе кратковременного пребывания в деревне Япарсаз обучение ведется на родном башкирском языке. Кроме того, в детских садах «Ромашка» и «Солнышко» села Зилаир работают соответствующие кружки.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Гордость района — это успехи учащихся и педагогов на межрегиональном уровне. В олимпиаде по башкирскому языку и литературе приняли участие шестеро обучающихся, а Газиза Кулгарина из Башкирской гимназии села Зилаир стала призером. На конкурсе юных исполнителей эпоса «Урал-батыр» Зарифа Багаува из школы имени М. Б. Абсалямова села Юлдыбаево заняла второе место в сольном исполнении, а творческий коллектив учащихся школы деревни Юмагужино стал победителем. Воспитанники детсада «Ляйсан» села Юлдыбаево также показали хороший результат, заняв второе место в инсценировках.

Учитель начальных классов Башкирской гимназии села Зилаир Зумара Аккужина стала победителем в номинации «За вклад в развитие творческого потенциала школьников» в межрегиональном конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы — 2025».