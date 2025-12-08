Билет в профессию

Времена распределения после окончания вуза давно прошли, и вчерашние студенты получили свободу, решая свою дальнейшую профессиональную судьбу. Но вместе со свободой пришли и большая ответственность,

и страх перед будущим. Как найти работу, которая была бы по душе, соответствовала твоей специальности и одновременно приносила достойный доход? Сегодня университеты работают по-новому: разрабатывают программы, которые уже на этапе учебы помогают студентам найти ответы на эти вопросы.

А главное — обеспечивают кадрами наиболее нуждающиеся в них отрасли.

Дни карьеры, корпоративные группы и целевики

Например, в Уфимском университете науки и технологий работает Центр карьеры — связующее звено между студентами и работодателями. Ежегодно вуз организует более 40 мероприятий, включая ярмарки вакансий и дни карьеры, презентации компаний-партнеров, специализированные курсы «Технология поиска работы», тренинги от ведущих рекрутинговых порталов HeadHunter и SuperJob.

Университет сотрудничает с крупнейшими промышленными и финансовыми компаниями региона и страны. И эта работа приносит свои плоды: средний уровень трудоустройства выпускников составляет 80%, а предлагаемая им средняя заработная плата превышает 100 тысяч рублей. Кроме того, УУНиТ входит в топ-20 вузов по трудоустройству выпускников в сфере «Математические и естественные науки».

Уфимский государственный нефтяной технический университет делает ставку на глубокую интеграцию с топливно-энергетической отраслью, использует целый ряд эффективных инструментов, чтобы обеспечить студентов не просто дипломом, а гарантированным местом работы и плавным переходом от учебы к производству.

Один из таких инструментов — корпоративные группы. Обу­чение в них позволяет студентам совмещать учебу с работой в компании по индивидуальному графику, проходить практику на предприятии-партнере, выполнять курсовые и дипломные работы по реальным производственным задачам и гарантированно трудоустраиваться после окончания вуза. Сейчас в университете реализуется 52 такие программы.

Еще один инструмент — базовые кафедры, созданные на предприятиях. Сегодня их 104. Занятия здесь ведут как университетские преподаватели, так и действующие специалисты компаний, что позволяет максимально приблизить образовательный процесс к реальным производственным условиям.

Кроме того, УГНТУ развивает целевую подготовку специалистов. Крупнейшими заказчиками выступают «Транснефть-Урал», ПАО «ОДК-УМПО», «Газпром трансгаз Уфа», АНК «Башнефть». Выпускники-целевики устраиваются на предприятия на срок от трех до пяти лет.

Башкирский государственный медицинский университет также уделяет особое внимание целевому приему абитуриентов. Это позволяет заблаговременно планировать кадровое обеспечение районов и городов республики.

Для прямого диалога между студентами и будущими работодателями БГМУ организует встречи с участием глав муниципалитетов и главных врачей центральных районных больниц. Эта работа направлена на то, чтобы выпускники получили исчерпывающую информацию о вакансиях и мерах поддержки, а районы — возможность заранее познакомиться с молодыми специалистами.

Чтобы сделать работу в регионе привлекательной, выпускникам предлагается комплекс мер соцподдержки: обеспечение служебным жильем, предоставление земельных участков для строительства индивидуальных домов, внеочередное устройство детей в детские сады, компенсация расходов на ЖКУ.

Кроме того, вуз строго контролирует выполнение обязательств по целевому обучению, активно взаимодействуя с минздравом Башкирии по взысканию штрафов с тех, кто расторг договор без уважительной причины.

В школу — со студенческой скамьи

Наряду с трудоустройством начинающих медиков в Башкирии, как, впрочем, и в России в целом, наиболее остро стоит вопрос начала профессионального пути педагогов. Сегодня в стране существуют разные меры, которые стимулируют выпускников педвузов идти в профессию. Это и создание в школах психолого-педагогических классов, и целевое обучение в вузе, а также федеральная программа «Земский учитель» и республиканские гранты для молодых учителей в сельской местности. Администрации районов республики, заинтересованные в том, чтобы выпускники-педагоги возвращались на малую родину, выделяют земельные участки или обеспечивают их служебным жильем.

Одним из достаточно эффективных инструментов стала практика раннего трудоустройства студентов, которая позволяет работать в школах уже с третьего курса. Эта модель решает сразу две задачи: закрывает вакансии в образовательных учреждениях и дает будущим педагогам уникальный практический опыт. Ее успешно применяет и Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы.

Ситуация с преподавательскими кадрами, особенно по физике, математике и информатике, сегодня сложная. Как отметил декан Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий БГПУ Азат Юсупов, с каждым годом все меньше абитуриентов сдают ЕГЭ по физике, во многом из-за отсутствия в школах профильных педагогов.

— Ситуация с учителями физики, математики и информатики требует особого внимания. Только за последние три месяца от образовательных учреждений Уфы поступило около 50 запросов на этих специалистов, — констатировал он.

В ответ на этот запрос университет мобилизовал своих студентов. По словам первого проректора по стратегическому развитию БГПУ Алмаза Мустаева, сегодня в школах работают около 300 студентов-акмуллинцев, обучающихся очно. В основном это будущие физики, математики, информатики, биологи и учителя начальных классов.

— Большинство совмещают обучение и работу. С одной стороны, они решают вопросы, связанные с недостаточным количеством учителей. С другой — мы рассматриваем это как возможность для студента получить более глубокую практику, — подчеркнул Мустаев.

Законодательство позволяет работать в школе с третьего курса, и к этому времени у будущих учителей уже есть базовая подготовка по педагогике и своим предметам. Они могут качественно вести уроки, быть классными руководителями и организовывать внеурочные мероприятия.

Конечно, совмещать полноценную работу с учебой — непростая задача. Университет и школы идут навстречу студентам-учителям, предоставляя им гибкие, индивидуальные графики обучения.

Карина Ялалова, студентка третьего курса, которая преподает историю в уфимской гимназии № 105, признается:

— Нагрузка в школе серьезная — 21 час в неделю. Конечно, устаю, но стараюсь учиться. В школе работаю в первую смену, на лекции в университет иду во вторую. В этом вопросе администрация школы под меня подстроилась, а все коллеги помогают.

Впрочем, Карина о своем решении пойти в школу не жалеет и относится к нему очень вдумчиво — как к пробе сил в учительстве, а также как к способу понять, что еще нужно дополучить в университете, каких знаний не хватает.

Чулпан Гайсина, учитель истории и обществознания в Республиканском инженерном лицее, работает с четвертого курса, а сегодня уже на пятом.

— Бывает непросто совмещать, потому что нужно еще писать диплом. Но учителя поддерживают, администрация тоже идет навстречу, — делится она.

Облегчает для Чулпан дело и то, что в старших классах она сама училась в инженерном лицее, знает, по каким правилам он живет, а ученики, как правило, олимпиадники, серьезно настроены на учебу и учителя слушают очень внимательно.

Для многих студентов эта ранняя практика становится решающей проверкой на профпригодность. А для кого-то и вовсе билетом в профессию. Как подчеркивает Алмаз Мустаев, есть выпускники, которые, начав работать еще во время учебы, закрепляются в этих же школах и остаются в системе образования.

Яркий пример — Данил Бобров, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель будущего поколения России». Он начал работать с третьего курса, а сегодня, спустя два года после выпуска, является не только учителем математики, но и заместителем директора в Центре образования № 29 Уфы.

— Началась моя карьера с курсов для учеников начальной школы в УГНТУ, — рассказал молодой педагог. — Затем начал сотрудничать с инженерным лицеем № 83 имени М. С. Пинского. Его директор предложила сначала вести дополнительные занятия, а потом — уроки математики. Мне и самому уже хотелось работать, так что я согласился. Большинство моих одногруппников тоже устроились в школы, еще обучаясь в университете.

Данил Бобров подчеркнул, что работа во время учебы помогла обрести уверенность в своих силах и умение выстраивать отношения с учениками.

Поэтому проект БГПУ по раннему трудоустройству студентов можно рассматривать не как временную меру, а как продуманную стратегию, которая позволяет «выращивать» мотивированных и уже обладающих серьезным опытом педагогов.

КСТАТИ

Госдума РФ в окончательном чтении приняла законопроект об отработках выпускников медколледжей и вузов.

В соответствии с поправками всем медицинским специалистам, получившим высшее и среднее профессиональное образование, после 2026 года будет нужно пройти обязательный трехлетний период наставничества в клиниках, которые работают в системе ОМС.