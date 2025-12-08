-16 °С
Образование
8 Декабря , 13:15

Билет в профессию

Почему студенты начинают работать, не дожидаясь получения диплома

пресс-службы БГПУ имени М. Акмуллы Данил Бобров убежден, что работа во время учебы помогла ему как педагогу обрести уверенность.
Данил Бобров убежден, что работа во время учебы помогла ему как педагогу обрести уверенность. Фото: пресс-службы БГПУ имени М. Акмуллы

Времена распределения после окончания вуза давно прошли, и вчерашние студенты получили свободу, решая свою дальнейшую профессиональную судьбу. Но вместе со свободой пришли и большая ответственность,
и страх перед будущим. Как найти работу, которая была бы по душе, соответствовала твоей специальности и одновременно приносила достойный доход? Сегодня университеты работают по-новому: разрабатывают программы, которые уже на этапе учебы помогают студентам найти ответы на эти вопросы.

А главное — обеспечивают кадрами наиболее нуждающиеся в них отрасли.

Дни карьеры, корпоративные группы и целевики

Например, в Уфимском университете науки и технологий работает Центр карьеры — связующее звено между студентами и работодателями. Ежегодно вуз организует более 40 мероприятий, включая ярмарки вакансий и дни карьеры, презентации компаний-партнеров, специализированные курсы «Технология поиска работы», тренинги от ведущих рекрутинговых порталов HeadHunter и SuperJob.

Университет сотрудничает с крупнейшими промышленными и финансовыми компаниями региона и страны. И эта работа приносит свои плоды: средний уровень трудоустройства выпускников составляет 80%, а предлагаемая им средняя заработная плата превышает 100 тысяч рублей. Кроме того, УУНиТ входит в топ-20 вузов по трудоустройству выпускников в сфере «Математические и естественные науки».

Уфимский государственный нефтяной технический университет делает ставку на глубокую интеграцию с топливно-энергетической отраслью, использует целый ряд эффективных инструментов, чтобы обеспечить студентов не просто дипломом, а гарантированным местом работы и плавным переходом от учебы к производству.

Один из таких инструментов — корпоративные группы. Обу­чение в них позволяет студентам совмещать учебу с работой в компании по индивидуальному графику, проходить практику на предприятии-партнере, выполнять курсовые и дипломные работы по реальным производственным задачам и гарантированно трудоустраиваться после окончания вуза. Сейчас в университете реализуется 52 такие программы.

Еще один инструмент — базовые кафедры, созданные на предприятиях. Сегодня их 104. Занятия здесь ведут как университетские преподаватели, так и действующие специалисты компаний, что позволяет максимально приблизить образовательный процесс к реальным производственным условиям.

Кроме того, УГНТУ развивает целевую подготовку специалистов. Крупнейшими заказчиками выступают «Транснефть-Урал», ПАО «ОДК-УМПО», «Газпром трансгаз Уфа», АНК «Башнефть». Выпускники-целевики устраиваются на предприятия на срок от трех до пяти лет.

Башкирский государственный медицинский университет также уделяет особое внимание целевому приему абитуриентов. Это позволяет заблаговременно планировать кадровое обеспечение районов и городов республики.

Для прямого диалога между студентами и будущими работодателями БГМУ организует встречи с участием глав муниципалитетов и главных врачей центральных районных больниц. Эта работа направлена на то, чтобы выпускники получили исчерпывающую информацию о вакансиях и мерах поддержки, а районы — возможность заранее познакомиться с молодыми специалистами.

Чтобы сделать работу в регионе привлекательной, выпускникам предлагается комплекс мер соцподдержки: обеспечение служебным жильем, предоставление земельных участков для строительства индивидуальных домов, внеочередное устройство детей в детские сады, компенсация расходов на ЖКУ.

Кроме того, вуз строго контролирует выполнение обязательств по целевому обучению, активно взаимодействуя с минздравом Башкирии по взысканию штрафов с тех, кто расторг договор без уважительной причины.

В школу — со студенческой скамьи

Наряду с трудоустройством начинающих медиков в Башкирии, как, впрочем, и в России в целом, наиболее остро стоит вопрос начала профессионального пути педагогов. Сегодня в стране существуют разные меры, которые стимулируют выпускников педвузов идти в профессию. Это и создание в школах психолого-педагогических классов, и целевое обучение в вузе, а также федеральная программа «Земский учитель» и республиканские гранты для молодых учителей в сельской местности. Администрации районов республики, заинтересованные в том, чтобы выпускники-педагоги возвращались на малую родину, выделяют земельные участки или обеспечивают их служебным жильем.

Одним из достаточно эффективных инструментов стала практика раннего трудоустройства студентов, которая позволяет работать в школах уже с третьего курса. Эта модель решает сразу две задачи: закрывает вакансии в образовательных учреждениях и дает будущим педагогам уникальный практический опыт. Ее успешно применяет и Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы.

Ситуация с преподавательскими кадрами, особенно по физике, математике и информатике, сегодня сложная. Как отметил декан Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий БГПУ Азат Юсупов, с каждым годом все меньше абитуриентов сдают ЕГЭ по физике, во многом из-за отсутствия в школах профильных педагогов.

— Ситуация с учителями физики, математики и информатики требует особого внимания. Только за последние три месяца от образовательных учреждений Уфы поступило около 50 запросов на этих специалистов, — констатировал он.

В ответ на этот запрос университет мобилизовал своих студентов. По словам первого проректора по стратегическому развитию БГПУ Алмаза Мустаева, сегодня в школах работают около 300 студентов-акмуллинцев, обучающихся очно. В основном это будущие физики, математики, информатики, биологи и учителя начальных классов.

— Большинство совмещают обучение и работу. С одной стороны, они решают вопросы, связанные с недостаточным количеством учителей. С другой — мы рассматриваем это как возможность для студента получить более глубокую практику, — подчеркнул Мустаев.

Законодательство позволяет работать в школе с третьего курса, и к этому времени у будущих учителей уже есть базовая подготовка по педагогике и своим предметам. Они могут качественно вести уроки, быть классными руководителями и организовывать внеурочные мероприятия.

Конечно, совмещать полноценную работу с учебой — непростая задача. Университет и школы идут навстречу студентам-учителям, предоставляя им гибкие, индивидуальные графики обучения.

Карина Ялалова, студентка третьего курса, которая преподает историю в уфимской гимназии № 105, признается:

— Нагрузка в школе серьезная — 21 час в неделю. Конечно, устаю, но стараюсь учиться. В школе работаю в первую смену, на лекции в университет иду во вторую. В этом вопросе администрация школы под меня подстроилась, а все коллеги помогают.

Впрочем, Карина о своем решении пойти в школу не жалеет и относится к нему очень вдумчиво — как к пробе сил в учительстве, а также как к способу понять, что еще нужно дополучить в университете, каких знаний не хватает.

Чулпан Гайсина, учитель истории и обществознания в Республиканском инженерном лицее, работает с четвертого курса, а сегодня уже на пятом.

— Бывает непросто совмещать, потому что нужно еще писать диплом. Но учителя поддерживают, администрация тоже идет навстречу, — делится она.

Облегчает для Чулпан дело и то, что в старших классах она сама училась в инженерном лицее, знает, по каким правилам он живет, а ученики, как правило, олимпиадники, серьезно настроены на учебу и учителя слушают очень внимательно.

Для многих студентов эта ранняя практика становится решающей проверкой на профпригодность. А для кого-то и вовсе билетом в профессию. Как подчеркивает Алмаз Мустаев, есть выпускники, которые, начав работать еще во время учебы, закрепляются в этих же школах и остаются в системе образования.

Яркий пример — Данил Бобров, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель будущего поколения России». Он начал работать с третьего курса, а сегодня, спустя два года после выпуска, является не только учителем математики, но и заместителем директора в Центре образования № 29 Уфы.

— Началась моя карьера с курсов для учеников начальной школы в УГНТУ, — рассказал молодой педагог. — Затем начал сотрудничать с инженерным лицеем № 83 имени М. С. Пинского. Его директор предложила сначала вести дополнительные занятия, а потом — уроки математики. Мне и самому уже хотелось работать, так что я согласился. Большинство моих одногруппников тоже устроились в школы, еще обучаясь в университете.

Данил Бобров подчеркнул, что работа во время учебы помогла обрести уверенность в своих силах и умение выстраивать отношения с учениками.

Поэтому проект БГПУ по раннему трудоустройству студентов можно рассматривать не как временную меру, а как продуманную стратегию, которая позволяет «выращивать» мотивированных и уже обладающих серьезным опытом педагогов.

КСТАТИ

Госдума РФ в окончательном чтении приняла законопроект об отработках выпускников медколледжей и вузов.

В соответствии с поправками всем медицинским специалистам, получившим высшее и среднее профессиональное образование, после 2026 года будет нужно пройти обязательный трехлетний период наставничества в клиниках, которые работают в системе ОМС.

Автор: Мария СНЫТКИНА
