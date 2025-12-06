Волшебники из «Зазеркалья»

В службе семьи в Куюргазинском районе открылось новое подростковое пространство. Оно было создано в рамках проекта Общественного фонда развития Уфы «Четыре сезона добрых дел» при поддержке уполномоченного по правам ребенка в РБ.

В конкурсе могли участвовать команды городов и районов республики, а десять победителей получили гранты на развитие своих идей. Команда «Волшебники добра» из села Ермолаево как раз попала в их число.

Добрая инициатива

— Вот оно, наше «Зазеркалье», — говорит Екатерина Маркова, психолог службы семьи и одновременно куратор проекта, приглашая нас взглянуть на новое общественное пространство.

Оно, надо сказать, сразу же впечатляет: красивое, стильное, оформленное в красно-коричневых и серо-голубых тонах. Одна из стен — большое зеркало, другая — магнитная доска, на которой можно также рисовать мелками, ну а третью украшает Алиса в Зазеркалье. За столом-трансформером могут разместиться хоть десять человек, и еще можно отдохнуть в двух уютных креслах-гнездах.

— В феврале нынешнего года мы подали заявку на участие в конкурсе «Пространство твоих инициатив». Подростки сами разработали дизайн-проект и защитили его. В апреле нам объявили, что мы стали победителями и выиграли 100 тысяч рублей на обустройство детского общественного пространства. Кстати, в республике таковых пока не так много, — отметила Екатерина Маркова.

Ремонт в помещении подростки тоже делали своими руками. Готовили стены, штукатурили, белили, красили — всему этому их научили на стажировке. А еще рисовали, клеили, собирали мебель, вешали шторы. Наставники из взрослых только контролировали процесс.

В «Зазеркалье» есть небольшая выставка с фотографиями, как все это происходило. А еще снимки рассказывают об участии «Волшебников добра» в экологическом субботнике, проведении новогоднего утренника для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мастер-классе в интернате и других делах.

В волонтерской группе работают самые активные ребята села Ермолаево, ученики восьмых-девятых классов школ № 1 и № 2. Среди них Лейла Ахмедова, член детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка и руководитель аналогичного совета в районе. А вообще подростковое пространство открыто для всех. Мы, например, застали здесь девятиклассников из школы № 2, которые в один голос заявили, что им здесь очень нравится.

«Зазеркалье» открылось в июне, но уже успело стать популярным. Дети могут здесь делать все: играть, петь, танцевать, пить чай или просто общаться. Это, впрочем, не говорит о том, что они предоставлены сами себе. Для них здесь проводят мастер-классы, с ними на актуальные темы общаются психологи.

Сейчас в службе семьи готовят очередные заявки в Фонд президентских грантов и фонд Тимченко.

— Мы хотим расширить нашу медиастудию «Кадр», чтобы больше детей смогли научиться снимать и монтировать ролики. А еще ребята предложили создать путеводитель по Куюргазинскому району. Он у нас очень красивый, а вот руководства для туристов нет, — пояснила Екатерина Маркова.

Из хулиганов в звёзды

Инклюзивная медиастудия «Кадр» — тоже очень интересный проект.

— Мы его запустили в 2023 году на президентский грант. Участниками стали подростки от 12 до 16 лет, в том числе инвалиды, ребята из многодетных семей, «трудные» дети. Здесь они учатся азам медиаграмотности, примеряют на себя профессии журналиста, видеографа, фотографа, редактора, режиссера, — рассказывает руководитель студии Юлия Губачева.

Подростки уже создали 16 роликов. Темы самые актуальные: детский телефон доверия, поисковый отряд «Подвиг», буллинг, безопасность на дорогах, один день ученика коррекционной школы. А еще дети подняли вопрос о судьбе обелиска памяти, находящегося на территории бывшего спиртзавода: его нужно содержать в порядке или переносить.

Скажем сразу: журналисты из детей моментально не рождаются. Многие поначалу стесняются подойти к кому-то и взять интервью. Но потом очень довольны, что смогли переступить через свой страх. Это очень полезный опыт, уверена руководитель студии.

— Детей в медиастудии мы по категориям не делим, они работают вместе, и результат радует. К примеру, был у нас один «трудный» подросток — стоял на учете, конфликтовал с учителями, и его перевели на домашнее обучение. Но в студию он ходил по часам, был прекрасным помощником. И так радовался, что в него поверили, что возлагают на него надежды. Потом этот мальчик нашел себя, пошел учиться на программиста, — поясняет руководитель службы семьи в Куюргазинском районе Наталья Савенкова.

Смотрим ролик с участием этого подростка и диву даемся: какой хулиган, он же суперведущий! И здорово, что на его пути повстречалась эта творческая студия, где и раскрылся его талант.

Ребята активно участвуют в самых разных конкурсах. В прошлом году они представляли свою медиастудию на всероссийском форуме «Вместе — ради детей!» в Великом Новгороде. Участвовали во всероссийской акции «Добровольцы — детям» и стали лучшими в номинации «Школа добра».

— Сейчас мы обратились к теме СВО: дети встречались с участниками спецоперации, беседовали с ними. И родилась такая идея — создать книгу памяти о погибших бойцах. Подали заявку на президентский грант, ждем результатов. А пока ребята получают навыки на мастер-классах от телеканала «Тамыр». Нас поддерживают и местные газеты — «Куюргаза» и «Юшатыр». В свою очередь, наша медиастудия является стажировочной площадкой для других районов, — говорит Юлия Губачева.

Студия участвовала и в фестивале детских медиа «Включайся!» и даже прошла первый этап, а вот второй не одолела. Но руки здесь не опустили и намерены участвовать в нем в будущем году.

— Так хочется, чтобы ребята выиграли и смогли побывать в «Останкино», принять участие в мастер-классах. А вообще, идей много. Например, есть желание завести собственный канал, — поясняет Юлия Губачева.

И свой театр сказок

— В нашей службе семьи все сотрудники творческие, идейные. А вот здание требует ремонта. Здесь когда-то был пришкольный интернат, потом приют. В 2019 году его закрыли и создали отдел коррекционно-развивающей работы. Теперь детей не изымают из семей, а работают с семьями, чтобы ребенок мог остаться с родителями. Для детей разработаны образовательные программы, с ними занимаются психологи, дефектологи, логопеды. А с родителями работают специалисты службы семьи, — отмечает Наталья Савенкова.

Приют был рассчитан на 15 койко-мест, в год через него проходило 35 — 40 детей. Сейчас охват несравнимо больше. В прошлом году, к примеру, специалисты поработали с 209 детьми, за девять месяцев нынешнего года — с 238 ребятами.

Речь идет в основном о Ермолаево и близлежащих населенных пунктах, с отдаленными деревнями ситуация сложнее. По идее, в сельских поселениях должен быть мобильный специалист, но недостаток финансирования этому препятствует.

Специалист отдела коррекционно-развивающей работы Альбина Тухфатуллина первая контактирует с родителями, узнает, какие проблемы возникли в семье, что нужно подтянуть, скорректировать. Речь идет в том числе о «развивашках», подготовке к школе, ведь семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, не может обратиться в частный центр. А здесь ребенок занимается бесплатно.

Социальной реабилитацией ребят занимается Ирина Булгакова, проводя для детей самые разные мастер-классы. Декоративные свечи и фигурки из гипса, сделанные руками ребят, способны украсить любой дом. А еще у них есть своя лаборатория, театр сказок и много чего еще.

Прекрасно оснащен и кабинет логопеда — современное оборудование приобретено на президентский грант и грант главы РБ. Очень мило и в игровой, где проводятся занятия с малышами.

— Можно было бы сделать еще многое, но у нас не хватает площадей, негде развернуться. Поэтому мы вышли с инициативой о создании в районе молодежного центра. Он нам очень нужен, — говорит в завершение Наталья Савенкова.