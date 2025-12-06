Нескучные уроки

Стоило попасть в уфимскую Школу креативных индустрий, как местные ученики взяли меня в оборот: завели в съемочный павильон и записали интервью для видеоподкаста. Все как полагается: удобные диванчики, профессиональный свет и камера на штативе, микрофон-петличка, серьезные ведущие и неожиданные вопросы, на которые просят отвечать максимально честно.

Не думала, что, придя на редакционное задание, окажусь в непривычной для себя роли. Но раз молодежь тянется к практике — почему бы и не побыть гостем студии… Ну а потом вернуться к привычному амплуа.

Старт в профессию

— Фотографией я увлекся, когда получил от брата NikonD90, — в свою очередь рассказывает мой 13-летний интервьюер Глеб Ширнин, который в ШКИ занимается по направлению «Фото и видео». — А после того как начал обучаться здесь, узнал много профессиональных тонкостей. Сейчас у меня уже новая техника, и я время от времени беру заказы на фотосъемку у друзей и знакомых. Наверное, все равно к этому пришел бы, но гораздо позже, чем с обучением. К тому же в школе я не только фотографирую, но и записываю подкасты, провожу интервью — в кадре тоже интересно!

Школа креативных индустрий при Уфимском училище искусств (колледже) открылась два года назад, и поначалу о ней мало кто знал.

— На первых порах обращались в близлежащие школы, приглашали знакомых ребят подходящего возраста — от 12 до 17 лет, — рассказывает заведующая ШКИ Анна Королева. — Желающим все-таки нужно пройти несложный отбор — рассказать о своих интересах, представить портфолио. Тут нужно понимать: мы не просто кружок по интересам, а предпрофессиональная школа, и если тебе неинтересно заниматься креативными индустриями — лучше уступи место тому, кто больше увлечен этим делом.

Сегодня в школе в две смены занимаются 240 ребят. Причем совершенно бесплатно. Обучение проходит в малых группах по шести направлениям: «Фото и видеопроизводство», «Современная электронная музыка», «Дизайн», «Анимация и 3D-графика», «Звукорежиссура», «Интерактивные и цифровые технологии VR/AR», — и рассчитано на два года. В первый год ученики кратко знакомятся со всеми специальностями, во второй — выбирают ту, к которой больше лежит душа и где видят их потенциал преподаватели.

Каждое занятие — не сухая теория, а отработка практических навыков, выполнение конкретных заданий. В итоге к концу обучения ребята уже имеют солидное портфолио своих работ, а главное — понимают, станет ли то или иное направление просто увлечением или делом жизни.

— На занятиях мы с ребятами изготавливали буклеты, книжки и раскраски, которые потом раздавали на различных мероприятиях, даже делали собственную газету, — рассказала педагог студии графического дизайна Таисия Латипова. — А самым масштабным нашим проектом стало украшение стен холла рисунками природных достопримечательностей Башкирии. Ребята очень заинтересованные, за все берутся с удовольствием.

А педагог звукорежиссуры Екатерина Котлова, придя в ШКИ, нашла не только благодарных учеников, но и свое призвание.

— Однажды попала сюда на экскурсию и сама вдохновилась. Окончила училище искусств с красным дипломом, успела поработать по специальности и подумала, что преподавание станет интересным опытом, но неожиданно нашла в нем себя.

Возможно, это мое истинное призвание, — заявила она. — На занятиях в ШКИ мы знакомимся с аппаратурой, озвучиваем «Смешариков», сводим и обрабатываем звук. Одна из моих учениц, Валерия, записывает песню: сама написала текст, сыграла на гитаре и флейте, а теперь сводит музыкальные дорожки воедино. Другие ребята записывают кавер на известную песню «Журавли». Такая практика не только позволяет участвовать в конкурсах и фестивалях, но и определяет профессиональный интерес.

София Имангулова занимается в ШКИ первый год и сейчас осваивает навыки анимации. Занятие увлекательное, тем более что уфимская анимационная студия «Муха» принимает участие в жизни юных коллег: профессионалы приходят с лекциями, рассказывают о своей работе, а то и привлекают молодежь к «взрослым» проектам.

— Из студии «Муха» нам недавно прислали задание по анимации персонажа для мультипликационных роликов про правила поведения, которые будут транслироваться в общественном транспорте Уфы, — сообщила преподаватель анимации Ольга Ибрагимова. — А еще мы создали мультфильм «Даринка» для Центра переливания крови и рисовали персонажей башкирских сказок.

Руководитель видеостудии и блогер Батыр Галимов уверен, что нынешнему поколению очень повезло: у детей и подростков сегодня масса возможностей, чтобы раскрыть свой потенциал. А ему повезло с учениками: все они любят творчество, а потому с удовольствием выполняют задания педагога. Например, создают видеовизитки, которые помогут им заявить о себе в любой сфере.

Самира Ильтенбаева в Школе креативных индустрий занимается второй год. Причем первый окончила в Сибае — там тоже есть такое учреждение. Поступив в РИЛИ, перебралась в Уфу и теперь открывает для себя секреты фото- и видеоиндустрии.

— Хочу продолжить развиваться в этом направлении, — отмечает девушка, — а после окончания обу­чения попробую поступить в один из российских университетов креативных индустрий.

Творчество без границ

А еще у уфимской ШКИ есть собственный креативный продюсер. Да еще какой! Руслан Римович получил профильное образование в Москве и в Уфу сначала приехал в экспедицию — как один из режиссеров фильма «Лето. Город. Любовь». А потом получил предложение, от которого не смог отказаться, — остаться в Уфе в качестве режиссера и педагога. Сегодня он преподает в Уфимском институте искусств и работает в Школе креативных индустрий.

Креативный продюсер отвечает за атмосферу в школе, чтобы в каждой студии и просторных холлах царил дух творчества. Так, на одной стене появилась Точка роста, где ребята оставляют личные метки. На другой пишут пожелаШКИ ученикам гости креативного пространства.

— Одна из моих задач — объединить ШКИ, училище и институт искусств в один кластер, — рассказывает Руслан Римович. — Чтобы ребят, окончивших Школу креативных индустрий, знали в профильных колледже и вузе. И если они решат туда поступать, то будут конкурентоспособны. А еще мы решили, что люди старшего поколения тоже могут исполнить свою мечту и попробовать себя в новом деле.

Первое необычное занятие состоялось как раз в день нашего визита. Гостями студии электронной музыки стали Римма и Камиль Ширияздановы, которые, несмотря на «серебряный» возраст, все время в творческом поиске. Камиль Наилович когда-то работал, что называется, простым советским инженером, а выйдя на пенсию, открыл для себя новые возможности: оту­чился в нескольких актерских школах и модельном агентстве и сегодня вовсю рекламирует уфимские бренды. Римма Габдрахимовна прошла курсы озвучки и дубляжа, получила сертификат уфимского театра импровизации и вместе с супругом снимается в рекламе.

— В амплуа пожилых людей у нас почти нет конкуренции, — замечает творческая пара. — Внуков у нас нет, так что на пенсии появилось много свободного времени, а заняться сегодня можно чем душа пожелает.

В ШКИ супруги Ширияздановы пришли, чтобы попробовать себя… в диджеинге. А учить их взялись сами ребята. Римма Габдрахимовна встать за пульт пока не рискнула, признается, что с техникой не очень дружит. Зато Камиль Наилович впитывает новые знания с удовольствием.

— Диджеинг — это кайф! — говорит креативный пенсионер. — Когда изучал кнопки на музыкальном пульте, вспомнил, как впервые сел за руль комбайна в деревне. Тоже не знал, что делать. А мне комбайнер говорит: «Если надо ехать быстро — вот значок зайца, медленно — вот значок черепахи. Все просто». Так и здесь: диджей мне показал, где что крутить, и я рискнул. Люблю пробовать что-то новое.

Уфимская Школа креативных индустрий — гораздо больше, чем образовательное учреждение. Это настоящая «экосистема», где стираются привычные границы: между теорией и практикой, между учеником и учителем, между хобби и профессией и, что самое удивительное, между поколениями. ШКИ доказывает, что тяга к творчеству и желание пробовать новое не имеют возраста, а настоящая профессиональная подготовка начинается не с сухих лекций, а с искреннего интереса и возможности сразу применить свои силы в реальном деле.

СПРАВКА

Школы креативных индустрий появились в 2022 году в рамках инициативы «Придумано в России» при содействии министерства культуры РФ. Они предлагают подросткам освоить навыки создания проектов на пересечении искусства и современных цифровых технологий. В России открылось 113 школ креативных индустрий, где обучаются 16 тысяч ребят. В Башкирии три таких школы — на базе Уфимского училища искусств, Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства в Стерлитамаке и Сибайского колледжа искусств имени Камиля Валеева. В них занимаются 500 детей.