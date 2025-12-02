Птица счастья

В суете современного мира детские библиотеки остаются тихим островком, где царствуют книги. Но Центр детского чтения «Синяя птица» Белорецка — это не просто место, где бережно хранится «разумное, доброе, вечное». Это настоящий эпицентр детской жизни, творчества и, что особенно важно сегодня, гражданской ответственности и патриотизма. Здесь учат не только чувствовать и сопереживать, но и активно действовать.

Статус «Библиотеки нового поколения», полученный центром в 2024 году в рамках нац­проекта «Культура», лишь официально подтвердил то, что сотрудники создавали годами. После торжественного открытия в обновленном статусе «Синяя птица» окончательно превратилась в многофункциональный культурно-просветительский центр.

У библиотеки около семи тысяч юных читателей, и для каждого здесь найдется занятие по душе. Кроме того, она собирает в своих стенах юных журналистов и мультипликаторов, ребят-волонтеров, жаждущих заниматься добрыми делами.

Название библиотеки, взятое из знаменитой сказки, очень точно отражает ее философию.

— Мы стремимся через книги, мероприятия и работу наших клубов донести до детей, что счастье заключается в простых, но вечных ценностях: любви, доброте и альтруизме. Истинное счастье всегда рядом — в семье, среди друзей, в возможности сделать что-то хорошее для ближнего, — так формулирует миссию учреждения заместитель директора по работе с детьми Ирина Кореневская.

Одним из самых ярких примеров того, как теория добра воплощается в практику, стала серия патриотических акций в поддержку участников специальной военной операции. Все началось с весьма символичного мастер-класса — изготовления спичек длительного горения.

На этот необычный урок труда пришли кадеты из 2 А класса школы № 20 вместе со своим классным руководителем Лилией Манаповой. Для чего нужны такие спички? Обычная спичка на ветру или под дождем может подвести, а эти горят до 25 минут! Они помогают бойцам согреться, подогреть еду, осветить палатку или окоп. Каждая спичка — как искорка душевного тепла юных белоречан.

— Когда я предложила ребятам поучаствовать в таком мастер-классе, они сразу согласились. Им не только интересно освоить новое ремесло, но и хочется принести реальную пользу нашим защитникам, — рассказывает Лилия Манапова. — Быть классным руководителем кадетского класса — значит, воспитывать не просто учеников, а будущих граждан с твердыми нравственными ориентирами. Мы стараемся прививать им чувство патриотизма через конкретные поступки.

В классе есть дети, чьи близкие участвуют в СВО, а потому слова «долг» и «Родина» наполнены для них глубоким личным смыслом. Глядя на них, все ребята работали с необычайной старательностью, понимая всю ответственность задачи. Они почувствовали свою причастность, осознали, что их труд жизненно важен.

— После мастер-класса на мой вопрос, готовы ли они к новым встречам, весь класс хором ответил: «Конечно!» Это и есть тот самый момент, когда добро из абстрактного понятия становится рабочим механизмом, — говорит Лилия Манапова.

Важно отметить, что процесс изготовления спичек полностью безопасен для детей. Самую ответственную часть — пропитку заготовок парафином — берут на себя взрослые. Уникальность «Синей птицы» — в ее умении создавать прочные социальные связи. Помощь фронту — это общее дело, которое объединяет библиотеку, школы, храм и волонтеров.

Например, технологию изготовления тех же спичек кадетам помог освоить Вячеслав Кузьмин, волонтер благотворительного фонда «Вера» при Свято-Никольском храме Белорецка. Много лет библиотека дружит с настоятелем храма отцом Василием Шакиным и его активными прихожанами, которые плетут маскировочные сети, шьют белье, собирают теплые вещи и фасуют чай для бойцов. Изготовленные детворой спички-заготовки передают именно им, волонтерам храма, где их доводят до ума и отправляют на фронт.

Особая гордость библиотеки — собственное волонтерское движение старшеклассников, которое действует с 2018 года. С 2024 года у ребят появилось свое официальное пространство — Добро.Центр «Синяя птица». Это единственный в республике такой актив, работающий на базе учреждения культуры. Волонтеры культуры не только помогают проводить мероприятия, но и активно участвуют в патриотических акциях, вносят свой вклад в дело поддержки участников СВО.

— Школы — наши основные партнеры, — подчеркивает Ирина Кореневская. — С их помощью наши проекты и акции развиваются, становятся все масштабнее и качественнее, и останавливаться мы не планируем. Пока будет запрос на спички длительного горения, продолжим наши мастер-классы. А к Новому году объявим сбор сладких посылок.

Центр детского чтения «Синяя птица» доказал, что библиотека сегодня — это живой организм, чутко реагирующий на запросы времени, место, где детям помогают найти свою «синюю птицу» счастья. Как уже поняли многие, живет она не где-то в сказочных странах, а в добрых поступках, тепле твоих рук и в осознании того, что даже маленький человек способен совершить большое и важное дело.