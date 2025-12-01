Я учусь у молодых

Людям, так или иначе связанным с системой образования республики, представлять Галию Мухтаровну МУХАМЕДЬЯНОВУ не нужно: педагог и управленец с огромным стажем, она сделала для Башкирии невероятно много. Но вкратце напомним: будучи начальником Управления образования Уфы, она впервые в истории города создала программу развития столичного образования, а в ее рамках — научно-информационный методический центр со службой инновационного консалтинга и своей лабораторией, Малую академию наук и центр временного пребывания для детей, оставшихся без попечения родителей. А на посту министра образования, который она занимала с 1998 по 2004 год, разработала более десятка целевых программ по модернизации образовательной системы, способствовала компьютеризации и информатизации школ, внедрила ЕГЭ, а также открыла Музей истории развития образования Башкирии РБ. За плечами у Галии Мухтаровны остались уже и 16 лет преподавания в БАГСУ, и участие в нескольких созывах Общественной палаты Башкирии, а она все не останавливается: только-только вернулась со встречи земляков и уже торопится принять участие в работе жюри педагогического конкурса в качестве приглашенного эксперта.

— Галия Мухтаровна, не думали о том, чтобы уйти на заслуженный отдых?

— А для меня это и есть отдых! Вот у нас в Акмуллинском университете седьмой год проходит Всероссийский конкурс «Лучшая педагогическая династия». Сколько там интересных людей собирается! Так и убеждаешься: учительская профессия всегда будет живой.

Или проводится конкурс «Учитель года» — как не пойти? А то интеллектуальная игра «Чертоги разума» проходит — меня в жюри приглашают. Я поначалу не знала, в чем ее суть, спросила потихонечку у организаторов — так у молодых и учусь.

А вообще, перед каждым мероприятием по пять-шесть часов сижу за компьютером, смотрю, что нового появилось по нужной теме в Башкирии, России, мире. Без подготовки никуда не хожу.

Очень люблю Ольгу Юрьевну Панчихину. Вместе мы работали еще в Общественной палате Башкирии: она председателем, я ее заместителем. Мы с ней всю республику объездили, все посмотрели. А сейчас она уполномоченный по права ребенка, и это прекрасно — она большой душевной чуткости человек. А еще вместе со своими дочками создает подростковые пространства. Мне кажется, это отличное начинание! И я с удовольствием прихожу к ним, когда меня зовут в гости.

Мы вот иногда поругиваем молодежь, а она просто другая, в чем-то даже интереснее нас, живее. У молодых людей сегодня для раскрытия себя столько возможностей! А развить в ребенке что-то хорошее может именно учитель.

— Вы прошли все ступени карьерной лестницы: учитель, завуч, начальник Управления образования Уфы, инспектор, министр. Не возникает желания, так сказать, с высоты прожитых лет сравнить с собой нынешнее руководство системы образования?

— Здание, где находится министерство образования, я до сих пор считаю своим домом. В свое время, когда остальные министерства перевели на Советскую площадь, мне удалось его сохранить. Попросила об этом тогдашнего президента Муртазу Рахимова. Он сказал: «Если не боишься отвечать за все хозяйство, оставайся». А я люблю быть хозяйкой. Это мой дом, моя крепость. Хочется, чтобы в этом доме и сегодня было тепло.

Сегодня здесь работают мои молодые коллеги: сначала был Айбулат Вакилович Хажин, сейчас Ильдар Маратович Мавлетбердин. И это умные, интересные, уважительные ребята!

Знаете, я такого принципа придерживаюсь: уходя, уходи, не мешай. Пусть они все делают по-своему. Я им так и говорю: «Если я не звоню, значит, все идет нормально».

— А бывает, что звоните?

— Бывает. Но публично я им ничего не говорю, только глаза в глаза. И не настаиваю на своем. Если уж зашкаливает что-то, высказываю свое мнение. Наставничество во всех сферах важно.

Очень радостно, что они не разрушили то, что мы когда-то создавали, а продолжают наше дело, делают его даже в чем-то лучше. Строят новые школы, ремонтируют старые, привлекая федеральные деньги, — это не так легко. Тем более что сегодня идет специальная военная операция.

— Что в современной системе образования Башкирии вам нравится и что можно было бы изменить?

— Нравится, что системе образования огромное внимание уделяет руководство республики. Радий Хабиров часто встречается со школьниками, студентами, молодыми и опытными учителями. Это пример того, как нужно работать с людьми.

И, несмотря на то, что идет специальная военная операция, он учредил гранты, поручил отправлять учителей в санатории. Считаю, педагогам республики в этом смысле очень повезло.

А вот что стоит усилить, это систему повышения квалификации педагогов. Особенно в районах. И конечно, каждый учитель должен ежедневно работать над собой, много читать. Дети сегодня благодаря интернету знают больше нас, но эти знания несистемны. Поэтому порой они не могут отличить правдивую информацию от фальши, как сейчас говорят, фейков. А это небезопасно — посмотрите, сколько людей становятся жертвами мошенников.

Меня это тревожит. Нужно брать дело в свои руки. Учитель не должен забывать о воспитании и обязан быть ближе к своим ученикам. Это то хорошее в системе еще советского образования, о чем не нужно забывать. Я сама, когда была учителем, постоянно ходила домой к своим ученикам. Это помогало лучше узнавать характеры детей, их увлечения. Благодаря этому мне было легче с ними работать.

И конечно, важно вернуть в школы систему наставничества — об этом сейчас уже говорят, и это хорошо. Молодежи нужно помогать, даже в личном плане. Порой важно даже просто поддержать начинающих учителей морально. Я до сих пор очень благодарна своей наставнице — Салиме Сафиевне Уметбаевой: она показывала мне свои уроки, давала полезные советы, даже учила двигаться. «Ты учитель. Неси свое тело гордо!», — говорила она. И себя преподносила так же, с достоинством.

— Ваша работа министром пришлась на то время, когда в российских школах вводили Единый государственный экзамен. Спустя годы его существования можете сказать, удался ли этот проект?

— В свое время я была председателем медальной комиссии и видела несправедливость в итоговых результатах обучения школьников. Сказывался человеческий фактор: кто-то получал медали незаслуженно, кого-то, наоборот, могли «завалить». К тому же детям приходилось сдавать экзамены дважды: сначала в школе, а потом при поступлении в вуз. Это и двойной стресс, и материальные траты, особенно для сельских детей, которым как-то нужно было жить в городе на время вступительных экзаменов.

И вот нам предложили ЕГЭ. Конечно, учителя его побаивались, потому что качество образования сразу же было налицо. Но мы сразу поняли, что для детей это очевидный плюс: сдаешь экзамен дома и сразу зачисляешься в вуз. Я убеждена, что ЕГЭ — это справедливая оценка результатов труда.

При этом он не должен быть в виде простого теста, когда ответ можно угадать методом тыка. Ребенок должен логически мыслить. В итоге мы пришли к тому, что на экзаменах по всем предметам есть творческая часть. И эти контрольно-измерительные материалы нужно постоянно анализировать, обновлять, потому что дети от поколения к поколению меняются.

— Сейчас в школах усиливается патриотическое воспитание. Во многом это связано с внешнеполитическими процессами, специальной военной операцией. Как вы к этому относитесь?

— Патриотическое воспитание должно быть всегда. Мы сейчас просто возвращаемся к своим истокам. Нужно говорить о любви к Родине, но начиная с малого — с любви к родителям, своему дому. Как в песне: «С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре». Вот твоя территория, пусть она будет чистенькая, аккуратная. И постепенно можно расширять это пространство.

И воодушевляющие примеры уже есть. Я недавно побывала в Сибайском педагогическом колледже, там есть Центр патриотического воспитания. Они собрали очень много материалов о Великой Отечественной войне, специальной военной операции, о своих студентах, которые воевали и воюют. Душа за них болит, и в то же время чувствуешь гордость, что это наши ребята! Недаром Радий Фаритович Хабиров, когда встречается с учителями, всегда благодарит их за бывших учеников, которые сегодня защищают нашу страну.

В трудную минуту мы всегда сплачиваемся. Родина — это наш дом, и образование должно способствовать тому, чтобы в этом доме не забывали о главных ценностях.

ДОСЬЕ

1 декабря Галие Мухамедьяновой исполняется 75 лет. За большой вклад в развитие педагогики и высшей школы она удостоена почетных званий «Отличник просвещения СССР», «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и «Заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан», получила нагрудный знак «За заслуги перед городом Уфа». Награждена Почетной грамотой РБ, медалями имени В. А. Сухомлинского, имени М. Карима, орденами Салавата Юлаева и Дружбы народов. Автор более ста научных трудов, учебников и монографий, часть которых написана в соавторстве с мужем.

Несколько ее книг стали победителями и лауреатами конкурса «Лучшая научная книга России».