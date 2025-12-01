Совет против бюрократии

Педагогов, вынужденных уходить из профессии из-за конфликтов и давления, должны защитить новые советы. Их создание обсудили на республиканском семинаре профсоюза образования с участием представителей министерства просвещения Башкирии. Главная цель — сделать так, чтобы у учителя была реальная возможность защитить свое профессиональное достоинство, не увязая в бесконечных согласованиях.

В чём суть проблемы?

Правовые инструменты для защиты педагогов существуют уже более десяти лет: это комиссии по спорам, Кодекс этики. Но на практике они почти не работают.

«Большинство учителей не знают, как ими пользоваться. Эти механизмы трудны в применении и подчас противоречат друг другу», — пояснил главный правовой инспектор труда Башкирской республиканской организации профсоюза образования Станислав Яруллин.

Последствия — выгорание педагогов и их уход из профессии. «Любая агрессия однозначно влияет на состояние учителя. Бывали случаи, когда из-за конфликтов педагоги были вынуждены уйти в другую школу или вообще покинуть систему образования», — подтвердила председатель БРО профсоюза образования Елена Хаффазова.

Как будет работать новый совет?

В этом году министерство просвещения России инициировало создание федерального совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Чтобы эта инициатива не осталась лишь на бумаге, в Башкирии предлагают выстроить многоуровневую систему, основанную на нескольких ключевых принципах.

Во-первых, приоритетом станет решение на месте: конфликты должны регулироваться именно там, где они возникают, через трехуровневую систему. Первой инстанцией должна стать сама школа. Если на школьном уровне разрешить ситуацию не удается, ею займутся в муниципалитете. И только как крайняя мера вопрос выносится на республиканский совет.

Главным же условием эффективности всей этой работы станет ее ориентация на суть, а не на формальности. Как подчеркнула первый заместитель министра просвещения РБ Светлана Антипина, задача состоит в том, чтобы реально решить проблему, а не «пересылать запросы от инстанции к инстанции».

Как избежать конфликтных ситуаций?

Спикеры сошлись во мнении, что лучшая защита — это профилактика. Здесь ключевую роль играет авторитет педагога.

«Учитель должен быть, в первую очередь, авторитетным и уважаемым человеком для своих учеников. Ни в коем случае нельзя отчитывать учителя при детях, родителях и коллегах. Это роняет его авторитет», — отметила Светлана Антипина.

Важнейшее направление — работа с родителями, чтобы они не подрывали доверие к педагогу в разговорах с детьми дома.

Главное — не забюрократизировать

Профсоюзные лидеры поддержали инициативу создания совета, но указали на ключевые риски.

Андрей КУЗНЕЦОВ, заместитель председателя БРО профсоюза образования:

— Очень надеюсь, что новый совет не станет еще одним витком бюрократии. Его решение должно быть весомым аргументом, если дело дойдет до суда. Первопричина конфликтов в том, что долгое время образование считалось услугой, отсюда и потребительское отношение к учителям. Сегодня важно вернуть понимание, что педагог в школе — главный.

Элла КОЧКИНА, внештатный правовой инспектор труда школы № 87 г. Уфы, председатель первичной профсоюзной организации Калининского района Уфы:

— Конфликты часто идут из семьи, поэтому нужно строить работу с родителями. В нашей школе достаточно сильный и устоявшийся педагогический коллектив. Учителя в целом авторитетны. Благодаря этому до межличностных конфликтов дело не доходит. Мне как внештатному инспектору скорее приходится иметь дело с вопросами правового характера и оплаты труда, а в качестве председателя первичной организации — помогать коллегам в их работе. Новый совет — это интересная практика, и мы обязательно возьмем ее на вооружение.

Участники семинара еще раз подчеркнули, что новый совет должен стать рабочим инструментом, который поможет не просто разрешать конфликты, но и сохранять ценные кадры в системе образования.