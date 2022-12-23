Быть учителем станет модно

Правительству Российской Федерации предписано сформировать оргкомитет по проведению Года педагога и наставника, утвердить его состав и в трехмесячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Органам исполнительной власти регионов и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении этих мероприятий.

«Решение президента объявить 2023 год Годом педагога и наставника еще раз говорит о высоком статусе этих специалистов в нашем обществе, о важности их работы», – считает министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы видим, как растет популярность этой профессии, какие яркие и мотивированные абитуриенты приходят в педагогические вузы, с каким энтузиазмом работают, вливаются в учительскую когорту молодые специалисты, как поддерживают их опытные коллеги и наставники, как развиваются профессиональные конкурсы и как загораются новые педагогические звезды», - говорит министр. И добавляет, что «Со своей стороны делаем все, чтобы профессия учителя вышла на качественно новый уровень». В качестве примера он приводит поддержку важных законодательные инициативы по отказу от формулировки «образовательная услуга», по снижению отчетности, предоставление возможности каждому специалисту проявить свои способности в профессиональных конкурсах.

У помощника депутата Государственной Думы Риммы Баталовой Азата Каскинова, к решению президента Владимира Путина объявить 2023 год Годом педагога и наставника свое особое отношение.

«Как человек, который начал свой трудовой путь с сельской национальной школы, а затем работал в агропромышленном колледже, знаю насколько это важно для всего преподавательского состава нашей страны, – говорит он. – Я в предвкушении того, что не только будет привлечено внимание общества к этой профессии учителя и наставникам, воздано им должное уважение, но и повысится интерес молодежи к педагогике, в педагогические вузы придут творческие, способные, активные абитуриенты, которые после окончания вуза придут работать в школы».

«В период, когда технологии активно врываются в нашу жизнь, учителям постоянно приходится быть учениками, – считает спикер. – Поэтому для поддержания профессионализма преподавательского состава необходимо создавать на базе образовательных учреждений современные методические коворкинги. На примере центров или мастерских, в которых преподаватели из разных образовательных учреждений будут проходить мастер-классы, повышать квалификацию и обмениваться опытом».

Азаа Каскинов также добавил, что абсолютно поддерживает «законодательные инициативы по отказу от формулировки «образовательная услуга» и по снижению различного видов отчетности учителей. Ведь мало кто понимает, что у рабочего дня учителя нет начала и конца: он стартует еще дома с подготовки к завтрашнему уроку и завершается следующим поздним вечером после окончания всех школьных внеклассных мероприятий».

Фото: Раиф БАДЫКОВ.