Задачи на миллиарды для школ Башкирии и Нефтекамска

В этом году федеральное финансирование обещает быть рекордным – 3,63 млрд рублей, башкирский бюджет вкладывает еще 692 миллиона. Это позволит завершить капремонт в тех школах, которые шли по двухлетнему циклу модернизации, и заодно – включить в программу дополнительные образовательные организации. Одной из точек такого массового обновления школьного хозяйства стал башкирский северо-западный Нефтекамск.

В прошлом году в городе капитально отремонтировали три школы - №3, №9 и в селе Ташкиново, а модернизация продолжается в школах №6 и №7. 80 учебных классов, спортзалы и столовые, библиотеки и актовые залы, новые современные кабинеты – уже заполнены детскими голосами.

- В 2023-м мы по федеральной программе взяли на себя задачу провести капремонт еще в дополнительных пяти школах. Это с однолетним циклом – в городских - №№2, 4 и 12, в гимназии №1 и школе села Амзя. Во всех школах предусмотрено выполнение всех 14 видов работ, предусмотренных ФЦП, а также всего комплекса работ по благоустройству территорий школ. Сейчас разработали временный режим обучения детей по тем школам, где будет проводиться капитальный ремонт, провели родительские собрания, - рассказал «Республике Башкортостан» начальник управления образования Нефтекамска Рустам Уразаев.

По словам, как бы это назвали раньше, руководителя нефтекамского ГУНО, в пяти новых школах в дополнение к продолжающемуся ремонту в двух, работы начнутся с 15 февраля. Ожидается, что к началу следующего учебного года первый звонок зазвенит уже во всех свеженьких отремонтированных образовательных организациях города. В общей сложности на нефтекамские ремонты федеральный и республиканский бюджет направят более 827 млн рублей.

Фото предоставлены МКУ Управление образования Нефтекамска.