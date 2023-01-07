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Вчера, 13:23

Задачи на миллиарды для школ Башкирии и Нефтекамска

63 плюс 14? - такую простую школьную задачу предстоит решить Башкирии в наступившем году. В 2022-м республика получила беспрецедентные средства из федерального бюджета на капитальный ремонт 63 образовательных учреждений – 2,9 млрд рублей, к которым добавила своих 560 миллионов. Но в 2023-м по федеральной программе модернизации школьных систем Башкирия рассчитывает отремонтировать уже 77 школьных зданий – вот вам и секрет решения задачи из начала заметки.

Задачи на миллиарды для школ Башкирии и Нефтекамска
Задачи на миллиарды для школ Башкирии и Нефтекамска

В этом году федеральное финансирование обещает быть рекордным – 3,63 млрд рублей, башкирский бюджет вкладывает еще 692 миллиона.  Это позволит завершить капремонт в тех школах, которые шли по двухлетнему циклу модернизации, и заодно – включить в программу дополнительные  образовательные организации. Одной из точек такого массового обновления школьного хозяйства стал башкирский северо-западный Нефтекамск.

В прошлом году в городе капитально отремонтировали три школы - №3, №9 и в селе Ташкиново, а модернизация продолжается в школах №6 и №7. 80 учебных классов, спортзалы и столовые, библиотеки и актовые залы, новые современные кабинеты – уже заполнены детскими голосами.

- В 2023-м мы по федеральной программе взяли на себя задачу провести капремонт еще в дополнительных пяти школах. Это с однолетним циклом – в городских - №№2, 4 и 12, в гимназии №1 и школе села Амзя. Во всех школах предусмотрено выполнение всех 14 видов работ, предусмотренных ФЦП, а также всего комплекса работ по благоустройству территорий школ. Сейчас разработали временный режим обучения детей по тем школам, где будет проводиться капитальный ремонт, провели родительские собрания, - рассказал «Республике Башкортостан» начальник управления образования Нефтекамска Рустам Уразаев.

По словам, как бы это назвали раньше, руководителя нефтекамского ГУНО, в пяти новых школах в дополнение к продолжающемуся ремонту в двух, работы начнутся с 15 февраля. Ожидается, что к началу следующего учебного года первый звонок зазвенит уже во всех свеженьких отремонтированных образовательных организациях города. В общей сложности на нефтекамские ремонты  федеральный и республиканский бюджет направят более 827 млн рублей.

 

Фото предоставлены МКУ Управление образования Нефтекамска.

Задачи на миллиарды для школ Башкирии и Нефтекамска
Задачи на миллиарды для школ Башкирии и Нефтекамска
Задачи на миллиарды для школ Башкирии и Нефтекамска
Задачи на миллиарды для школ Башкирии и Нефтекамска
Задачи на миллиарды для школ Башкирии и Нефтекамска
Задачи на миллиарды для школ Башкирии и Нефтекамска
Задачи на миллиарды для школ Башкирии и Нефтекамска
Задачи на миллиарды для школ Башкирии и Нефтекамска
Задачи на миллиарды для школ Башкирии и Нефтекамска
Задачи на миллиарды для школ Башкирии и Нефтекамска
Задачи на миллиарды для школ Башкирии и Нефтекамска
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:нацпроект образованиебашкириянефтекамсккапитальный ремонт и модернизация школ77 школы в 2023 году
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