«Солнцеворот» приближает к весне

В экспозиции, названной «Солнцеворот», собраны произведения из фондов музея и собственной коллекции художника, выполненные в техниках горячий батик и акварель, которые «подчиняются» не всякому мастеру. По словам куратора выставки, заместителя директора Нестеровского музея по научной работе, искусствоведа Светланы Игнатенко, если в технике холодный батик среди художников республики лидирует Ольга Мартьянова, то в горячем батике, несомненно, — Зимфира Галимова.

Представленные в двух залах музея работы не только восхищают красотой и особой выразительностью, но и погружают в культуру башкирского народа, а если брать шире — в тюркскую культуру. Образы мифологических персонажей для художника — не что-то застывшее. С полотен на нас смотрят живые люди, как они смотрели бы с портретов. И в каждом мазке автор передает движение своей души и дух народа. Это то самое чудо искусства, которое можно и увидеть, и почувствовать.

— Зимфира Ахатовна обладает культурой памяти, в каждой ее работе отражено глубокое уважение к родному народу, традиции которого она сохраняет и продолжает, — отмечает Светлана Игнатенко. — И делает это чрезвычайно деликатно, не декларативно. Так, древний орнамент кускар она окружает другими орнаментами, а юрту — образ сам по себе очень сильный — растворяет в пространстве, так как юрта — не просто жилище, а целый космос, в котором сохраняется вся родовая память башкирского и других кочевых народов.

Эксперты отмечают в произведениях Зимфиры Галимовой филигранную проработку деталей.

— Серия «Янбике и Янбирде», например, выполнена из мельчайших модулей, но при этом смотрится невероятно цельно, — говорит заслуженный художник России Амир Мазитов, который в собственном творчестве так же уделяет первостепенное внимание деталям.

Произведения Зимфиры Галимовой оказывают на зрителя сильное впечатление не только глубокой философичностью, но и особой живописностью. В одном из интервью художник рассказала, что любит сложные цветовые сочетания и, прежде чем положить краски на поверхность, долго готовится, составляя коллажи — цвет к цвету. И только если они ей по душе, переносит на ткань.

Не менее горячую любовь художник питает к акварели, в которой создает пейзажи и натюрморты. На выставке они разместились в отдельном зале. Это далеко не простое отражение красоты природы: вдохновляясь родными ландшафтами, Зимфира Галимова видит в них живую душу. Иначе чем объяснить горы и скалы с человеческими лицами и выразительными глазами? Только любовью.

Фото автора.