Золотая тайна

Оренбургская область. Тихая степь. Здесь ветер перешептывается с ковылем, сохраняя тайны тысячелетий. А у небольшого поселка земля раскрыла одну из самых ярких страниц древней истории Евразии — «золотой курган», который археологи назвали «Золотой Мар».

О «больших курганах» у Филипповки знали давно. Еще в 1897 году есаул Юдин записал со слов местных жителей рассказы о загадочных насыпях. Позже памятник осматривали краеведы и археологи, но по-настоящему масштабное исследование началось лишь в 1986 году.

Экспедицию возглавил Анатолий Пшеничнюк — ученый, для которого раскопки были не просто работой, а призванием. Под его руководством за пять полевых сезонов исследовали 17 курганов.

А началась эта история почти случайно. Местные трактористы нашли на пашне сарматский скипетр и передали артефакт археологам — и это стало началом грандиозного открытия.

Когда лучи солнца коснулись золотых пластин, археологи поняли: перед ними не просто клад, а целая эпоха, застывшая в металле и дереве.

Об открытии древнего захоронения первой написала газета «Советская Башкирия», ныне «Республика Башкортостан». Именно с ее страниц мир узнал о сарматском золоте.

Находка перевернула представления ученых, ведь это означало, что племена Южного Урала достигли высокого уровня социально-экономического и культурного развития; регион был одним из центров единой кочевой цивилизации Евразии; между племенами степей (от Алтая до Дуная) существовала тесная этнокультурная связь.

Среди находок особенно выделяются золотые олени. Эти деревянные фигурки покрыты тонкими пластинами золота и серебра. Олени, вероятно, сопровождали умершего в загробный мир. Рядом серебряное зеркало с позолоченной ручкой; бронзовый котел; массивный сосуд; набор золотых игл для татуировок; одежда с нашивками; деревянная чаша, декорированная золотыми элементами в виде лап, головы и хвоста медведя.

Кроме этого, найдены элементы доспехов, мечи, жертвенные комплексы, керамические, бронзовые и стеклянные сосуды.

Сегодня артефакты из Филипповских курганов можно увидеть в Уфе в музее археологии и этнографии Института этнологических исследований имени Р. Г. Кузе-ева, Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее, на международных выставках в Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Москве.

К 90-летию Анатолия Пшеничнюка, в Национальном музее Республики Башкортостан открылась выставка «Жизнь как археологическая симфония». Экспозиция рассказывает не только о научных достижениях ученого, но и о нем как наставнике, коллеге, исследователе, которому дано было слышать голос древности.

Степь веками хранит молчание. Но благодаря труду археологов мы можем заглянуть в прошлое и увидеть, как жили наши далекие предки, чьи сокровища спустя тысячелетия вновь засияли под солнцем.

Фото автора.