Увидеть свет в глазах людей

Нафис Сагитуллин родился и вырос в селе Инзер Белорецкого района. После учебы вернулся домой, чтобы работать в сфере культуры. Переехать и обустроиться помогла госпрограмма «Земский работник культуры».

Впервые Нафис вышел на сцену школьником в 2011 году, когда учительница привела его в театральный кружок «Колонсак».

— Помню свой первый выход, первую роль — это было как волшебство. Понравилось выступать, и зрителям тоже. С той минуты уже не могу представить себя без театра, — вспоминает он.

Нафис участвовал в школьных мероприятиях и конкурсах, занимал призовые места. К подготовке всегда подходил серьезно, вживался в каждую роль. В седьмом классе перешел во взрослый театр «Елмерзек». Первой ролью там стал Диуана в спектакле «В ночь лунного затмения» Мустая Карима. Позже сыграл главную роль в спектакле «Кукушка» Алии Саматовой, с которым театр объездил много городов.

После школы Нафис поступил в Стерлитамакский колледж культуры и искусств. За четыре года получил два диплома с отличием по специальностям «Руководитель театрального коллектива, преподаватель» и «Менеджер культурно-досуговой деятельности». Встал вопрос, куда идти работать. Потянуло туда, где когда-то началась его творческая биография, — в родное село Инзер. Созвонился с администрацией района и услышал столь важные для себя слова: «Ждем, возьмем на работу и поддержим», за что до сих пор чувствует безмерную благодарность.

Сейчас Нафис руководит взрослым и младшим театральными коллективами в сельском Доме культуры, а также театром танца. В минувшем году стал участником программы «Земский работник культуры» и получил соответствующую выплату — миллион рублей. Как сам признается, это не просто финансовая помощь.

— В первую очередь это весомейший знак доверия и поддержки от государства, аванс, который всеми силами постараюсь отработать, — делится он мыслями. — Полученные деньги позволили решить неотложные бытовые вопросы: я сделал ремонт в съемном жилье и купил автомобиль. Появилась возможность полностью сосредоточиться на работе, не отвлекаться. С такой поддержкой появляется чувство, что твой труд и твой выбор ценят и на самом высоком уровне.

О программе «Земский работник культуры» он узнал еще во время учебы в колледже.

— Преподаватели ознакомили с условиями, и мне они показались привлекательными. Поэтому долго думать не стал, к тому же меня ждали, было конкретное место работы. Мне нравится то, чем занимаюсь: творческая работа для души с пользой для остальных. В другой сфере себя не вижу. Это не просто работа — это моя жизнь, — говорит он.

Свою задачу молодой специалист видит в том, чтобы сделать Дом культуры точкой притяжения, где каждый житель, от мала до велика, чувствовал бы свою нужность, мог реализовать свои способности и с интересом проводить время. Это место, где сохраняются душа села, его традиции, но при этом рождается что-то новое и современное.

Круг деятельности Нафиса весьма широк. Тут и подготовка всевозможных праздников, концертов и вечеров, ведение кружков и клубов по интересам, написание сценариев, режиссура, создание декораций, работа со звуком и светом.

— В нашем селе кипит жизнь, в том числе не забываем мы о тех, кто сейчас на передовой, — рассказывает Нафис. — Местные жители объединились, чтобы поддержать бойцов, участвующих в СВО: регулярно собирают гуманитарную помощь, дети пишут письма, которые согревают сердца солдат. В октябре земляки отправили на фронт автомобиль УАЗ и мотоцикл, сейчас планируют очередную поездку с гуманитарным грузом. Регулярно проводятся информационные часы и благотворительные концерты, посвященные теме СВО. Женщины плетут маскировочные сети, вяжут теплые носки, изготавливают согревающие пояса из шерсти и готовят домашнюю лапшу для бойцов. Свой вклад вносит каждый, стараясь поддержать наших защитников всем, чем может.

Что принципиально отличает работу в сфере культуры на селе, если сравнивать ее с городскими условиями? Нафис отвечает на этот вопрос так:

— В городе есть десятки учреждений, и у работника может быть узкая специализация. А я здесь и швец, и жнец, и на дуде игрец. Одновременно режиссер, звукооператор, сценарист, педагог, массовик-затейник, то есть аниматор, да еще и психолог в придачу. Знаю практически всех жителей села, их семьи, истории, проблемы, что позволяет создавать очень личные, душевные мероприятия, но и накладывает большую моральную ответственность.

Извечный вопрос для сельских клубов — финансирование. По словам Нафиса, материально-техническая база СДК в целом неплохая, но бюджетных средств хватает, как правило, только на самые базовые нужды. Для всего нового и яркого приходится искать дополнительные источники: участвовать в грантовых конкурсах, привлекать спонсоров из числа местных предпринимателей, организовывать платные кружки, пусть и с символической оплатой. Часто сами жители помогают материалами или своим трудом.

Самыми популярными и востребованными мероприятиями в Инзере остаются Новый год с хороводами, конкурсами и уличными забавами, народные гуляния на Масленицу, а также тематические вечера для старшего поколения и выступления местных талантов.

Работа с молодежью, по признанию Нафиса, — самый сложный, но и самый важный фронт работ.

— Мы предлагаем ребятам не просто провести время, а найти свой способ самовыражения, — рассказывает он. — Организуем турниры по настольным играм, поддерживаем музыкальные группы, предоставляем помещение для репетиций. Главное — дать им возможность быть не просто зрителями, а соучастниками. И, конечно, стараемся поддерживать и развивать местные традиции и народное творчество.

В своей работе Дом культуры тесно взаимодействует со школой, библиотекой, администрацией, местным советом ветеранов. Потому что достичь серьезных результатов в одиночку невозможно, объясняет собеседник. Со школой готовятся совместные проекты к 9 Мая, театральные постановки. С библиотекой — литературные гостиные и квизы. Ветераны тоже не остаются без внимания: их поздравляют с праздниками, приглашают на концерты.

На ближайший год у Нафиса большие планы: он мечтает запустить на постоянной основе краеведческий клуб «История нашего села» с созданием виртуального музея.

— Чтобы культурная жизнь стала ярче, в первую очередь нужно создать устойчивую команду из активных жителей, волонтеров и партнеров, — считает он. — Одному человеку, даже самому активному, не поднять это дело. Нужно «заразить» своей энергией других и делегировать полномочия.

Почему современный молодой парень выбрал такую профессию и работу в глубинке?

— Я верю, что культура — это не роскошь для мегаполисов, а базовая потребность человека, где бы он ни жил. Работа в селе дает уникальное ощущение собственной нужности и видимого результата. Ты не винтик в большой системе, ты — тот, кто каждый день меняет жизнь вокруг себя к лучшему, — мудро рассуждает Нафис. — И знаете, что меня больше всего вдохновляет? Ответный свет, который я вижу в глазах людей. Когда бабушка, которая сначала нехотя пришла на посиделки, начинает петь в хоре и молодеет на 20 лет. Когда подросток, считавший, что в селе скучно, с горящими глазами монтирует видеоролик для нашего праздника. Это лучшая мотивация и источник энергии.

Будущее сельской культуры Нафис Сагитуллин видит интегрированным. Это не возврат в прошлое, а гармония традиций и технологий. Будущее — за «умными» клубами, которые становятся и центром общения, и точкой доступа к глобальным культурным ресурсам, и местом сохранения уникальной локальной идентичности, убежден наш герой.

К СВЕДЕНИЮ