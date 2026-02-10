«Я только в начале нового пути»

— Для меня приглашение на такой значимый форум стало большой честью, — отметила Диана. — Особенно ценно, что он оказался не просто площадкой для общения с коллегами, — у нас была очень насыщенная и глубокая культурная программа. Мы посетили исторические места, связанные с эпохой Римской империи, древние города, где буквально чувствуешь дыхание времени. Невероятные ощущения испытываешь на берегах реки Иордан — это место сакральное, библейское, наполненное особой тишиной и смыслом. Сильное впечатление произвели на меня пейзажи: они будто не с этой планеты, суровые, величественные!

Город Петра стал для художницы точкой волнующего притяжения. Там, среди гор и камней, она делала этюды храма, оценивала форму, цвет, масштаб.

Что касается картины, которую она написала для этого мероприятия, то ее главным образом стал волк. В башкирской мифологии волк — родоначальник народа, символ силы, пути и защиты.

— Считается, что «башкорт» — это «главный волк», — говорит она. — Именно поэтому я захотела его изобразить. Нарисовала его в горах Петры, находясь под сильнейшим впечатлением от этого места, соединив в картине миф, личное переживание и магию древнего города. Эта поездка была невероятно продуктивной: я вернулась заряженной новыми идеями. А для художника, дизайнера, архитектора насмотренность — это основа всего. Принцип нашего творчества: ходить, смотреть, чувствовать, проживать. Такие путешествия и мероприятия дают новый виток в развитии, расширяют внутренний горизонт и открывают новые смыслы. И я точно знаю — это только начало нового пути.