К Уфе приближается «Розовая пантера»

Почти тридцать лет назад в Уфе появился первый фестиваль джазовой музыки «Розовая пантера». С тех пор ежегодно в первый уикенд апреля Уфа становится джазовой столицей. В этом году 29-й Международный джазовый фестиваль пройдет с 3 по 5 апреля — на большой сцене Башкирской филармонии.

Народный артист Башкортостана, художественный руководитель фестиваля Олег Касимов за два месяца до начала рассказал корреспонденту «Республики Башкортостан», как будет выглядеть «Розовая пантера» в этом году.

— Каждый год мы стараемся приглашать на фестиваль новых звезд. В этом году «Розовую пантеру» откроет американский певец Кит Энтони Флюитт. Он впервые будет выступать в Уфе. Российской публике Кит знаком как бэк-вокалист знаменитой группы Pet Shop Boys. Флюитт выступал на одной сцене с иконами джаз, поп, соул и фанк музыки: Майкл Джексон, Дайана Росс, Куинси Джонс, Селин Дион, Эшфорд и Симпсон и многие-многие. Еще одна дебютантка нашего фестиваля — уникальная вокалистка, свободно владеющая многими стилями музыки: от джаза до соул, от госпела до поп-музыки — Моник Томас (Франция). Имея джазовое и оперное образование, преподает и выступает по всему миру, в том числе, в России, Белоруссии, Словакии, Хорватии, Таиланде и других странах.

Уфимская публика познакомится с творчеством российского бас-гитариста, композитора, продюсера Антона Горбунова. С сольными программами он выступал в самых известных джазовых клубах Москвы, является создателем многих джазовых проектов, участник российских и международных фестивалей.

В этом году на сцене фестиваля выступят также знакомые уфимским зрителям джазмены. Один из них — обладатель премии Грэмми в номинации «Лучший альбом латиноамериканского джаза», трубач — Виталий Головнев. В прошлом сезоне он стал участником джазового фестиваля филармонии «Осенний Jam». Музыкант являлся солистом оркестров Олега Лундстрема и Игоря Бутмана, выступал в концертах с Юрием Саульским, Георгием Гараняном, Анатолием Кроллом, Игорем Брилем, Давидом Голощекиным.

Хорошо знакомый уфимским меломанам «Уральский диксиленд Игоря Бурко» оправданно считается одним из лучших джазовых составов страны, более полувека работающих в направлении традиционного джаза. Участники ансамбля великолепно владеют целым набором стилей современного джаза — от мэйнстрима и би-бопа до джаз-рока и smooth-jazz. Ансамбль был создан в Челябинске трубачом Игорем Бурко и с тех пор вырос в ведущий российский биг-бэнд, известный на мировой джазовой сцене. Художественный руководитель — Валерий Сундарев.

«Гвоздь» фестиваля — уникальная фигура российского джаза, народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер. Разнообразный репертуар музыканта покорил публику во многих странах мира. Крамер — один из главных популяризаторов джаза в России, работает как педагог и композитор. Является идеологом джазовых концертных абонементов в российских филармониях, в том числе, и в Уфе.

P. S. Марку башкирского джаза будут держать биг-бэнд БГФ и квартет Олега Касимова, которые станут инструментальной основой всего праздника. Вести фестиваль по сложившейся традиции будет журналист, писатель, музыкант, издатель и главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков.

Фото: пресс-служба БГФ им. Хусаина Ахметова.