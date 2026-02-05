В Уфе открылась выставка знаменитого фотохудожника Раифа Бадыкова

Эта выставка — юбилейная. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий Раиф Бадыков каждую персональную выставку приурочивает к круглой цифре в своем личном календаре. Таким образом каждая его экспозиция становится очередным творческим отчетом за прошедшие пять лет жизни. При этом ввел он для себя и такое правило — работ на выставке должно быть ровно столько, сколько лет исполняется автору. Вот и на этот раз зрителю представлены 80 фотографий, ведь буквально на днях Раиф Карамович отметил 80-летний юбилей. Новую экспозицию автор посвятил и другой юбилейной дате — 120-летию родной газеты «Республика Башкортостан», которое отмечается в этом году.

Гости выставки на теплые слова не скупились. Как сказал заслуженный художник России Амир Мазитов, Бадыков — это уже имя, ведь в его работах — вечные темы, которые близки каждому.