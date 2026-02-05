0 °С
Культура
5 Февраля , 15:15

В Уфе открылась выставка знаменитого фотохудожника Раифа Бадыкова

Выставка художественной и документальной фотографии «Ловец времени» открылась в Уфимской художественной галерее, расположенной в Уфе на улице Революционной, 34.

Александр ДАНИЛОВ
Фото: Александр ДАНИЛОВ

Ее автор — Раиф Бадыков, уроженец Ермекеевского района, известный в республике мастер художественной и документальной фотографии, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреат премии Правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина и конкурса фотохудожников Башкортостана имени Рафаэля Исламова.

Фото: Александр ДАНИЛОВ

Большая часть снимков сделана им в последние годы. Но нашлось здесь место фотографиям и с 50 — 60-летней историей, когда автор только начинал свою профессиональную деятельность. С тех пор многие события, исторические факты, а главное люди — свидетели разных эпох нашли свое место и надежно хранятся в золотых архивах Раифа Бадыкова.

Также на выставке состоялась презентация нового — третьего авторского фотоальбома Раифа Бадыкова «Ловец времени», которая увидела свет на днях. В него вошло более 230 фотографий, сделанных в разные годы.

Выставка будет работать до 10 марта.

Автор: Ксения ОСЕНЕВА
