В Уфе открылась выставка знаменитого фотохудожника Раифа Бадыкова

Ее автор — Раиф Бадыков, уроженец Ермекеевского района, известный в республике мастер художественной и документальной фотографии, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреат премии Правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина и конкурса фотохудожников Башкортостана имени Рафаэля Исламова.
Эта выставка — юбилейная. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий Раиф Бадыков каждую персональную выставку приурочивает к круглой цифре в своем личном календаре. Таким образом каждая его экспозиция становится очередным творческим отчетом за прошедшие пять лет жизни. При этом ввел он для себя и такое правило — работ на выставке должно быть ровно столько, сколько лет исполняется автору. Вот и на этот раз зрителю представлены 80 фотографий, ведь буквально на днях Раиф Карамович отметил 80-летний юбилей. Новую экспозицию автор посвятил и другой юбилейной дате — 120-летию родной газеты «Республика Башкортостан», которое отмечается в этом году.
Гости выставки на теплые слова не скупились. Как сказал заслуженный художник России Амир Мазитов, Бадыков — это уже имя, ведь в его работах — вечные темы, которые близки каждому.
Большая часть снимков сделана им в последние годы. Но нашлось здесь место фотографиям и с 50 — 60-летней историей, когда автор только начинал свою профессиональную деятельность. С тех пор многие события, исторические факты, а главное люди — свидетели разных эпох нашли свое место и надежно хранятся в золотых архивах Раифа Бадыкова.
Также на выставке состоялась презентация нового — третьего авторского фотоальбома Раифа Бадыкова «Ловец времени», которая увидела свет на днях. В него вошло более 230 фотографий, сделанных в разные годы.
Выставка будет работать до 10 марта.