Звёздный праздник чтения

Интересный факт: формат «живого звука в книжном» родился благодаря пожеланиям самих гостей магазина.
Именно эта идея легла в основу уникального праздника, который готовит для вас издательство «Китап» — дня, где музыка встречается со словом, а любимые песни оживают в стенах книжного царства!
11 декабря (четверг) вы сможете услышать и увидеть выступления звёзд башкирской и татарской музыки, которые поделятся не только своим творчеством, но и литературными предпочтениями.
Вас ждут живые выступления и душевные беседы:
Модератором встречи выступит известный ведущий Ильяс Батыргариев.
Соавтор проекта, директор Башкирской гимназии-интерната № 1 имени Р.Гарипова, Ильнур Салихов подчеркнул особую роль книжного пространства: «Сегодня магазин „Китап“ — это больше, чем товар на полке. Это настоящая культурная площадка, притягивающая сердца горожан. Очень хочется наполнить его увлекательными событиями, способствующими возрождению любви к чтению и открытию новых литературных горизонтов».
Посетители смогут насладиться живыми концертами, обсудить любимые книги с музыкантами, поучаствовать в автограф-сессиях и беспроигрышной лотерее при покупке книг от 500 рублей. Для участников предусмотрены специальные скидки на издания издательства «Китап».
Встреча состоится 11 декабря в 12.00 по адресу: Уфа, улица Ленина, дом 26.