Звёздный праздник чтения

Интересный факт: формат «живого звука в книжном» родился благодаря пожеланиям самих гостей магазина.

Именно эта идея легла в основу уникального праздника, который готовит для вас издательство «Китап» — дня, где музыка встречается со словом, а любимые песни оживают в стенах книжного царства!

11 декабря (четверг) вы сможете услышать и увидеть выступления звёзд башкирской и татарской музыки, которые поделятся не только своим творчеством, но и литературными предпочтениями.

Вас ждут живые выступления и душевные беседы:

гр. «БУРЕЛӘР» (солист Ильшат Абдуллин) — в 12.00

Рустам Гиззатуллин — в 14.00

Лиана Хабибуллина — в 16.00

Baby Ti — в 17.00

ДЕРВИШ-ХАН (солист Ринат Зарипов) — в 20.00.

Модератором встречи выступит известный ведущий Ильяс Батыргариев.

Соавтор проекта, директор Башкирской гимназии-интерната № 1 имени Р.Гарипова, Ильнур Салихов подчеркнул особую роль книжного пространства: «Сегодня магазин „Китап“ — это больше, чем товар на полке. Это настоящая культурная площадка, притягивающая сердца горожан. Очень хочется наполнить его увлекательными событиями, способствующими возрождению любви к чтению и открытию новых литературных горизонтов».

Посетители смогут насладиться живыми концертами, обсудить любимые книги с музыкантами, поучаствовать в автограф-сессиях и беспроигрышной лотерее при покупке книг от 500 рублей. Для участников предусмотрены специальные скидки на издания издательства «Китап».

Встреча состоится 11 декабря в 12.00 по адресу: Уфа, улица Ленина, дом 26.