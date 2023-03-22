Дом, где сошлись стихи и проза

«Что для вас поэзия?» — этим вопросом начала поэтический вечер в Доме молодежи «Йэшлек House» в Уфе организатор сообщества «Poeta Room» Анастасия Кузнецова. Из уголков небольшого уютного зала послышались ответы: «Творчество», «Свобода», «Страдания», «Хаос». Сегодня здесь собрались ценители современного искусства, юноши и девушки, поэты и поэтессы, готовые заявить о себе и поделиться сокровенным с помощью рифм.

Идея создания литературного клуба и проведения подобных мероприятий пришла Анастасии давно. Тяга к поэзии проявилась у девушки еще в школе, однако не нашла отклика в ее физико-математическом классе, где все были заняты вычислениями и решениями задач. Тогда Анастасия решила найти родственные души в гуманитарной среде, поступив на филологический факультет БашГУ. И не прогадала. Недавно инициативные студенты под руководством кандидата филологических наук, преподавателя филфака теперь уже УУНиТ Антона Асташкина решили активно развивать творческий потенциал уфимской молодежи и создали студенческий клуб «Academia». Здесь занимаются организацией мероприятий гуманитарной направленности: от поэтических вечеров, чтения научно-популярных лекций, разговорных курсов иностранных языков до просмотра и обсуждения фильмов, прослушивания музыкальных композиций. Атмосфера творчества и погружение в мир искусства вдохновили Анастасию на открытие в рамках клуба сообщества «Poeta Room» (в переводе — комната поэтов. — Авт.), где начинающие поэты смогут читать свои стихи и затем публиковаться в группе «ВКонтакте».

— Моя миссия в том, чтобы как можно больше людей узнало о нашем литературном вечере. Я хочу продвигать юных поэтов, чтобы их заметили издательства и они смогли печататься. А еще мечтаю ездить с нашим сообществом по разным городам, — рассказывает девушка.

Несмотря на то, что прошел только третий поэтический вечер, задумка Анастасии уже начала реализовываться. Три молодых поэта нашли друг друга еще на первой встрече, объединились и занялись совместным творчеством.

— После каждого вечера я вижу, как гости подходят к авторам, знакомятся, анализируют, подписываются на них в социальных сетях. Одна женщина поделилась со мной впечатлениями: «У вас такие душевные вечера. Я бы хотела, чтобы вы продолжали их организовывать, я обязательно приду еще». Меня это очень вдохновило.

На свои мероприятия Анастасия приглашает специальных гостей — известных литераторов. В этот раз «гвоздем программы» стала Марианна Плотникова, российский поэт, автор нескольких поэтических сборников. Самобытная манера исполнения и глубина стихов Марианны заинтересовала слушателей, заставила задуматься, улыбнуться и в очередной раз убедиться в том, насколько многогранной может быть поэзия.

Этим весенним вечером в «Poeta Room» звучало много интересных произведений, меланхоличных, смелых, сатирических. Кто-то делился переживаниями, мечтами, рассуждениями, кто-то переходил на рэп, а кто-то даже вступал в поэтические дебаты с Сергеем Есениным и нейросетями. Здесь собрались разные люди со своими взглядами на мир и творчество, но объединило их одно — любовь к поэзии.