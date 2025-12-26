-10 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Хобби
26 Декабря , 22:15

Крылатый конь художницы Репниковой до Красной площади долетел

Уфимский художник-керамист Екатерина Репникова знала, что совсем скоро наступит особенный для нашей республики Год Лошади. Ведь один из символов Башкортостана — крылатый конь Толпар — является ведущим персонажем знаменитых башкирских эпосов «Урал-батыр» и «Акбузат».

из архива Екатерины РЕПНИКОВОЙ На Красной площади башкирский Толпар произвел неизгладимое впечатление на окружающих.
На Красной площади башкирский Толпар произвел неизгладимое впечатление на окружающих. Фото: из архива Екатерины РЕПНИКОВОЙ

Толпар в башкирских богатырских сказках выступает советчиком и помощником главного героя-батыра, которому помогает одолевать чудовищ, переносит его на себе по воздуху, мечет молнии, поднимает крыльями ветер, сотрясает землю. Ударом копыта Толпар выбивает источник, вода которого дает вдохновение сэсэнам — певцам-сказителям.

Своего первого крылатого коня Екатерина слепила нынешним летом, вдохновившись поездкой с группой башкирских художников на ферму Дениса Уметбаева «Ирендык» в Баймакском районе. «Это была просто сказка», — вспоминает сегодня о том времени Катя. Жили в юртах, наслаждались природой, поднимались на Ирендык, катались на лошадях, пили кумыс и… творили свои шедевры. Там и родился теперь уже ставший известным Толпар художника Репниковой. Именно с ним она участвовала в международном этнохудожественном симпозиуме «Тура-хан», организованном в рамках масштабного проекта Евразийского музея кочевых цивилизаций на башкирской земле. К этому времени у нее появилась уже целая галерея сказочных крылатых спутников легендарных батыров. С этим знаменитым героем бышкирских эпосов Екатерина приняла участие в ежегодной выставке «Трын-трава. Современный русский стиль» в Москве, побывала на выставке керамических работ в Екатеринбурге, с успехом демонстрировала своих толпаров на Республиканской выставке «Башкирская лошадь» и теперь уже тиражирует однажды созданный образ в различных сувенирных изделиях, которые стремительно разлетаются по всей России и даже по разным странам. Невооруженным глазом видно, что крылатый конь из знаменитого народного эпоса занял прочное место не только в творчестве, но и в сердце молодой художницы.

Автор: Ангелина КОРОБЕЙНИКОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru