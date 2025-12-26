Крылатый конь художницы Репниковой до Красной площади долетел

Толпар в башкирских богатырских сказках выступает советчиком и помощником главного героя-батыра, которому помогает одолевать чудовищ, переносит его на себе по воздуху, мечет молнии, поднимает крыльями ветер, сотрясает землю. Ударом копыта Толпар выбивает источник, вода которого дает вдохновение сэсэнам — певцам-сказителям.

Своего первого крылатого коня Екатерина слепила нынешним летом, вдохновившись поездкой с группой башкирских художников на ферму Дениса Уметбаева «Ирендык» в Баймакском районе. «Это была просто сказка», — вспоминает сегодня о том времени Катя. Жили в юртах, наслаждались природой, поднимались на Ирендык, катались на лошадях, пили кумыс и… творили свои шедевры. Там и родился теперь уже ставший известным Толпар художника Репниковой. Именно с ним она участвовала в международном этнохудожественном симпозиуме «Тура-хан», организованном в рамках масштабного проекта Евразийского музея кочевых цивилизаций на башкирской земле. К этому времени у нее появилась уже целая галерея сказочных крылатых спутников легендарных батыров. С этим знаменитым героем бышкирских эпосов Екатерина приняла участие в ежегодной выставке «Трын-трава. Современный русский стиль» в Москве, побывала на выставке керамических работ в Екатеринбурге, с успехом демонстрировала своих толпаров на Республиканской выставке «Башкирская лошадь» и теперь уже тиражирует однажды созданный образ в различных сувенирных изделиях, которые стремительно разлетаются по всей России и даже по разным странам. Невооруженным глазом видно, что крылатый конь из знаменитого народного эпоса занял прочное место не только в творчестве, но и в сердце молодой художницы.