Искупавшиеся в глицерине листья можно будет за кожаные принять

Я удивилась, как удалось мастерице соб­рать в одном изделии столько интересных оттенков исходного материала и оформить блокнот в стиле пэчворк. Каково же было мое удивление, когда хозяйка изящной вещицы сказала, что кожи здесь нет, а в декорировании изделия она использовала обычные осенние листья. Поверить в это было невозможно: осенние листья давно высохли бы и рассыпались. А тут квадратики скреплялись между собой ровным швом обыкновенных ниток и на ощупь никак не походили на пересохшую листву. Секрет оказался прост: материал прошел стабилизацию в глицерине.

Чтобы добиться такого эффекта, нужно собрать еще не высохшие листья деревьев разных цветов. Развести горячей водой в глубокой ванночке купленный в аптеке глицерин в пропорции 2 к 1, то есть на 100 мл глицерина взять 200 мл горячей воды. Размешать раствор так, чтобы глицерин смешался с водой, и опустить в него один за одним собранные листья.

А чтобы не всплывали, придавить их сверху перевернутой тарелкой. Стабилизация будет проходить от двух до четырех дней. В конце процесса листья нужно промыть холодной водой, выложить на бумажное полотенце, накрыть марлей и осторожно прогладить утюгом. После этого использовать в декорировании. Хозяйка блокнота, например, нарезала из ставших эластичными листочков множество квадратиков и пришила их к основе будущей обложки, так удивившей меня в самом начале рассказа.