-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Хобби
9 Декабря , 22:15

Искупавшиеся в глицерине листья можно будет за кожаные принять

Настоящим открытием для меня стал миниатюрный подарочный блокнот, обложка которого была сшита из небольших квадратиков, напоминавших тонкую кожу.

Галина РОДИОНОВА
Фото: Галина РОДИОНОВА

Я удивилась, как удалось мастерице соб­рать в одном изделии столько интересных оттенков исходного материала и оформить блокнот в стиле пэчворк. Каково же было мое удивление, когда хозяйка изящной вещицы сказала, что кожи здесь нет, а в декорировании изделия она использовала обычные осенние листья. Поверить в это было невозможно: осенние листья давно высохли бы и рассыпались. А тут квадратики скреплялись между собой ровным швом обыкновенных ниток и на ощупь никак не походили на пересохшую листву. Секрет оказался прост: материал прошел стабилизацию в глицерине.

Чтобы добиться такого эффекта, нужно собрать еще не высохшие листья деревьев разных цветов. Развести горячей водой в глубокой ванночке купленный в аптеке глицерин в пропорции 2 к 1, то есть на 100 мл глицерина взять 200 мл горячей воды. Размешать раствор так, чтобы глицерин смешался с водой, и опустить в него один за одним собранные листья.

А чтобы не всплывали, придавить их сверху перевернутой тарелкой. Стабилизация будет проходить от двух до четырех дней. В конце процесса листья нужно промыть холодной водой, выложить на бумажное полотенце, накрыть марлей и осторожно прогладить утюгом. После этого использовать в декорировании. Хозяйка блокнота, например, нарезала из ставших эластичными листочков множество квадратиков и пришила их к основе будущей обложки, так удивившей меня в самом начале рассказа.

Автор: Марта ЗАРАМЕНСКАЯ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru