Красавцы-жуки облюбовали швейную мастерскую

Благодаря умело подобранным материалам жуки получаются необыкновенно привлекательными и становятся в конечном итоге настоящим украшением интерьера. Для начала на белом листе ватмана по готовым лекалам женщины рисуют жука такой величины, каким он должен получиться в итоге. Ну или немного побольше, поскольку насекомое должно быть объемным. Для этого из ватина, ваты или каких-либо мягких материалов готовится внутренний каркас. Его обвязывают прочными нитками, чтобы придать устойчивости изделию, а потом еще для пышности дополняют ватой. К нижней части жука пришивается брюшко какого-нибудь контрастного цвета, а сверху — яркие крылышки, лапки, снабженные проволокой, головка, усики, и в завершение композиции жук-игольница дополняется иголками. Из-под рук мастерицы выходит удобная в работе и необычная вещь, которую, я уверена, с большой радостью получит в подарок любая хозяйка.