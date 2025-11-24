-16 °С
24 Ноября , 22:15

Красавцы-жуки облюбовали швейную мастерскую

Случайно наткнулась на сюжет, как в каком-то женском клубе мастерицы собираются по воскресным дням, чаевничают и занимаются шитьем различных изделий. Особенно впечатлили меня большие игольницы из разноцветных тканей в виде насекомых — невиданной красоты жуков, бабочек, гусениц и тому подобных представителей фауны, которых изучают ученые-энтомологи.

Галина РОДИОНОВА
Фото: Галина РОДИОНОВА

Благодаря умело подобранным материалам жуки получаются необыкновенно привлекательными и становятся в конечном итоге настоящим украшением интерьера. Для начала на белом листе ватмана по готовым лекалам женщины рисуют жука такой величины, каким он должен получиться в итоге. Ну или немного побольше, поскольку насекомое должно быть объемным. Для этого из ватина, ваты или каких-либо мягких материалов готовится внутренний каркас. Его обвязывают прочными нитками, чтобы придать устойчивости изделию, а потом еще для пышности дополняют ватой. К нижней части жука пришивается брюшко какого-нибудь контрастного цвета, а сверху — яркие крылышки, лапки, снабженные проволокой, головка, усики, и в завершение композиции жук-игольница дополняется иголками. Из-под рук мастерицы выходит удобная в работе и необычная вещь, которую, я уверена, с большой радостью получит в подарок любая хозяйка.

Автор: Марта ЗАРАМЕНСКАЯ
