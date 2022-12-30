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Вчера, 18:15

Небольшие фигурки к празднику можно из цементной смеси отлить

Я решила сделать к Новому году небольшие подарки своими руками. И долго подбирала способ, с помощью которого могла бы решить проблему. А тут зашла в хозяйственный магазин и увидела небольшие пакеты со смесью цемента и песка — для изделий ручной работы.

vk.com
Фото:vk.com

В голове сразу закрутилось множество идей, которые очень логично укладывались в мой оригинальный замысел. Я представила уже целую галерею всевозможных вазочек, кашпо, светильников и даже фигурок животных. Но для начала ознакомилась с технологией приготовления рабочего раствора, необходимого для создания подарочных вещиц. Если у вас нет готовой песочно-цементной смеси, то ингредиенты нужно взять в следующей пропорции: для лучшей пластичности и снижения риска появления микротрещин на одну часть цемента нужно взять одну или две части строительного песка и одну часть плиточного клея. В последнюю очередь понадобится небольшими порциями добавить воду — консистенция массы должна напоминать в итоге густую сметану.

Следует учесть, что все изделия из цемента требуют продолжительной сушки. Застывание может длиться до недели. Чтобы поверхность не растрескалась, готовую работу накрывают полиэтиленом и располагают на горке песка, но не на ровной поверхности. После сушки фигурку необходимо покрыть грунтовкой и затем уже наносить краску или лак. Если поделка имеет шероховатости и прочие неровности, перед грунтованием ее дорабатывают наждачной бумагой и напильником.

Формы для поделок можно подбирать из подручных материалов — контейнеров для продуктов, пластиковых бутылок и даже воздушных шаров. С их помощью, кстати, получаются нарядные шарообразные подсвечники — словно из тонкой скорлупы. Грибочки, например, делают из половинки детского резинового мячика и соразмерной ему небольшой пластиковой бутылки. Шляпку и ножку соединяют металлическим прутом, а емкости затем заливают цементным раствором. И так к каждому изделию можно подобрать свою форму.

Результаты радуют потом оригинальными коробочками для кактусов и суккулентов, небольшими кашпо для цветов, шкатулками, для хранения бытовых предметов и прочих нарядных вещиц, которые незазорно будет подарить родным и знакомым на Новый год.

Автор:Луиза ЯРМУХАМЕТОВА
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