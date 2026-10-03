Конструктор роста

Инвестиции не зря называют фундаментом современной экономики. Ведь их уровень показывает, как будет жить тот или иной регион сегодня, а главное — завтра. В правительстве Башкирии подчеркивают, что такие вложения в производство достигли серьезных значений.

Один из существенных факторов, почему бизнесу интересна республика, — выстроенная здесь система государственной поддержки предпринимательства. Первый заместитель премьер-министра правительства РБ — министр экономразвития и инвестполитики Рустам Муратов называет ее комплексным «конструктором», позволяющим подобрать оптимальный инструмент для каждого проекта. А результатом такого подхода стало кратное улучшение позиций в Национальном инвестиционном рейтинге, где Башкирия в течение последних трех лет входит в тройку лидеров.

Важно, что в рамках реализации программы защиты и поощрения инвестиций в регионе провели «либерализацию» инвестиционного законодательства, исключив «избыточные» требования к инвестпроектам. Также заработал механизм соглашений о защите и поощрении инвестиций — таких договоренностей зарегистрировано уже 250.

— Особо отмечаем ускорение предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов. Если за семь лет до запуска программы были предоставлены земельные участки для реализации 53 проектов, то с 1 июля 2023 года принято 128 соответствующих распоряжений, — рассказал на оперативном совещании в правительстве РБ Рустам Муратов.

Итоги от реализации этих программ и решений говорят сами за себя. По состоянию на сегодняшний день в соответствующий перечень включено 419 проектов с запланированным объемом инвестиций порядка 1,2 трлн рублей и созданием более 29 тысяч рабочих мест. Из них с 1 января текущего года включено 54 проекта на общую сумму более 300 млрд рублей и с созданием более двух тысяч рабочих мест.

Фактическое исполнение заявленных проектов находится примерно на «экваторе». Так, наверное, будет и дальше — на смену реализованным планам приходят новые. Сейчас же показатели такие. Инвесторы уже вложили 581 млрд рублей и создали более десяти тысяч рабочих мест. Из них с 2011 по 2018 год вложено порядка 200 млрд рублей, а с 2019 по первое полугодие 2026 года — в два раза больше.

— За весь период реализации проектов инвесторы перечислили в казну республики более 340 млрд рублей налоговых платежей, то есть условно на один рубль республиканской господдержки видим более 12 рублей налоговых поступлений.

Такие результаты наглядно демонстрируют, что оказание мер поддержки в конечном итоге оборачивается существенным ростом доходов бюджета республики, — особо подчеркивает Рустам Муратов.

Впрочем, с привлечением инвестиций не все так гладко. О чем с тревогой сообщил руководитель республики:

— Мы в свое время в представительстве республики в Москве ввели должность заместителя по привлечению инвестиций, целый отдел есть. Это было два года назад. И задаемся вопросом — хоть одно инвестиционное предложение, хоть одна копейка пришла? Нет, не пришла. Так что сокращайте все это. Я кормить «хороших людей» не собираюсь. Надо вызывать сюда представительство и заниматься с ними... Москва полна богатейших людей страны, которые ищут источники приложения своим возможностям. Ни одного желающего у нас нет, — высказался Радий Хабиров.

Он поручил и. о. премьер-министра правительства РБ Александру Шельдяеву и и. о. руководителя своей администрации Искандеру Ахметвалееву взять такую проблему на контроль. Что ж, где серьезные деньги — там и спрос особый.