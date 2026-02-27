Автозаправочные станции «Башнефти» подключились к программе «Семейная команда»

Для вступления в бонусную программу достаточно скачать мобильное приложение «АЗС Роснефть» и оформить виртуальную карту «Семейная команда». Важно, что картой можно пользоваться в том числе и при отсутствии интернета.

Начисление бонусных баллов зависит от уровня участия: чем больше объем покупок топлива и сопутствующих товаров, тем больше баллов начисляется с каждой покупки. За первую покупку от 1000 рублей клиенту будут начислены приветственные баллы. Ими можно оплачивать топливо и другие товары на АЗС.

Для участников программы лояльности «Семейная команда» регулярно проводятся акции на топливо и сопутствующие товары с повышенным начислением баллов за покупки, а также розыгрыши и персональные предложения.

По отзывам участников программы, мобильное приложение «АЗС Роснефть» информативное, удобное и интуитивно понятное в использовании. Оно обладает рядом преимуществ, среди которых экономия времени и комфорт автовладельцев. Например, приложение позволяет оплатить топливо онлайн, не выходя из автомобиля.

Напомним, сеть АЗС «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») насчитывает около 540 АЗС/АЗК. На них клиентам предлагается высококачественное топливо, а также широкий спектр сопутствующих товаров и дополнительных сервисов: кафе, магазины.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ