В России создан инструмент оценки общественного капитала бизнеса

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило соразработчиком документа совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, ВЭБ.РФ и правительством Москвы. Банк России, в свою очередь, на основе Стандарта подготовил требования к раскрытию эмитентами информации об устойчивом развитии. Деловые объединения, представители экспертных сообществ и рейтинговых агентств также приняли участие в разработке Стандарта.

Разработать и внедрить Стандарт поручил президент России Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного совета АСИ.

Принятое постановление: определяет ключевые понятия в сфере общественного капитала, устанавливает подходы и порядок составления и раскрытия публичной нефинансовой отчетности и создает основу для определения воздействия организаций на социально-экономическое развитие страны.

Согласно тексту постановления, общественный капитал – это вклад организации в повышение благосостояния общества, включая вклад в стратегическое развитие страны, поддержку социальных программ, реализацию проектов, связанных с охраной окружающей среды и достижение целей ответственного ведения бизнеса.

Стандарт является инструментом оценки, измеряющим реальное влияние компаний на общественное благополучие, а не формальное выполнение отчетных требований. Опираясь на результаты оценки, власти получат возможность принимать решения о мерах поддержки. В свою очередь соответствие Стандарту позволит компаниям улучшить свою репутацию как ответственных организаций.

«Стандарт общественного капитала бизнеса – важнейший элемент системы оценки вклада компаний в развитие страны. Наша задача – сделать так, чтобы компании, которые действуют в интересах страны и людей, способствуют повышению качества жизни своих работников, членов их семей и граждан страны в целом, создают вокруг себя здоровую окружающую среду и ориентированы на долгосрочную капитализацию, были по достоинству оценены. Это позволит государству видеть тех, кто работает на долгосрочные национальные приоритеты, и выстраивать с ними устойчивые виды партнерства – от мер поддержки до участия в стратегических проектах развития», – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Стандарт направлен на реализацию принципов пяти «С»: здоровая Среда, формируемая компаниями как внутри, так и вокруг себя, забота о Сотрудниках, положительное влияние на Социум за пределами организации, Стратегия капитализации – в России и на зарубежных рынках и синхронизация развития компании с приоритетами Страны, а также ключевыми задачами регионов присутствия.

Заместитель генерального директора АСИ Георгий Белозеров подчеркнул, что сбалансированное развитие должно быть экономически эффективным для компаний. Для этого выстраиваются механизмы инвестирования, хозяйственного симбиоза и партнерства между государством, компаниями и обществом, основанные на применении перспективных наукоемких отечественных технологий и моделей.

Применение Стандарта не является обязательным и носит рекомендательный характер. В его основе – добровольный подход: осознавая долгосрочные преимущества, предприниматели инвестируют в здоровье граждан, приумножение природы, укрепление демографии, раскрытие человеческого потенциала и экономическое развитие страны.

«Принятие постановления финализирует масштабную работу, проделанную Минэкономразвития как регулятором в сфере публичной нефинансовой отчетности, Агентством стратегических инициатив, правительством Москвы, а также экспертами, бизнесом и общественными организациями. Теперь в нашей стране есть единый документ по подготовке и раскрытию публичной нефинансовой отчетности, которым может пользоваться как крупный, так и малый бизнес. Стандарт определяет порядок верификации соответствия деятельности организации целевым значениям показателей общественного капитала бизнеса и направлен в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации. Репутация компаний в качестве ответственного бизнеса будет помогать во взаимодействии с контрагентами, в привлечении дополнительных инвестиций и мер поддержки», – отметил первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

В свою очередь, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко отметил, что «документ определяет ключевые понятия в сфере общественного капитала, устанавливает подходы и порядок составления и раскрытия публичной нефинансовой отчётности. Он создает основу для взаимодействия организаций и государства, направленного на социально-экономическое развитие страны. Стандарт может стать важным инструментом для компаний, которые стремятся улучшить свою репутацию как ответственных организаций и повысить свою мотивацию вносить свой вклад в реализацию национальных целей развития России».

Важно отметить, что Стандарт способствует развитию многофакторного анализа вклада компаний в общественное благополучие, синхронизируясь с существующими и развивающимися подходами, включая методические рекомендации Минэкономразвития России по подготовке отчетности об устойчивом развитии, ЭКГ-рейтинг и другие стандарты раскрытия нефинансовой отчетности, а также данными различных систем. Это позволяет избежать дополнительной отчетной нагрузки для компаний.

Стандарт включает 95 показателей, сгруппированных по шести блокам: 1) Экологические показатели; 2) Социальные показатели; 3) Управленческие показатели; 4) Экономические показатели; 5) Деловая репутация; 6) Показатели, отражающие участие организации в повышении благосостояния общества и стратегическом развитии Российской Федерации, не включенные в иные разделы.

Стандарт также учитывает отраслевую специфику и масштабы компаний. Для крупных предусмотрен полный перечень из 95 и базовый набор из 45 показателей. Для субъектов малого и среднего предпринимательства требования существенно снижены: полный набор включает 32 показателя, базовый – 23. Для предпринимателей также разработаны методические рекомендации и разъяснения по практическому применению Стандарта.

Ключевую роль в пилотировании Стандарта играет правительство Москвы.

«Многие компании, в том числе московские, вносят значительный вклад в укрепление технологического и индустриального лидерства страны. Они реализуют социальные и экологические программы, заботятся о сотрудниках, помогают участникам СВО, благоустраивают территории. Уверен, что утвержденный правительством Стандарт станет дополнительным стимулом для бизнеса продолжать эту работу. Отдельно отмечу, что уже свыше 150 столичных компаний подали заявки на оценку по Стандарту – это каждая третья заявка», – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

Заместитель главы Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владимир Петраков подчеркнул, что сбалансированное развитие должно быть экономически эффективным для компаний.

«В основе Стандарта лежит добровольный подход: осознавая долгосрочные преимущества, предприниматели инвестируют в здоровье граждан, природную среду, укрепление демографии, раскрытие человеческого потенциала и экономическое развитие страны. Стандарт станет эффективным механизмом партнерства между государством, компаниями и обществом», – отметил Владимир Петраков.

Генеральный директор АНО «Общественный капитал» – оператора Стандарта – Асият Багатырова отметила, что на данном этапе ведется работа по развитию единой цифровой платформы для автоматизированного сбора данных и их мультифакторного анализа.

Основная задача – определение технологий и моделей, наиболее эффективных для повышения общественного благополучия и достижения национальных целей, а также содействие их созданию и практическому применению. Кроме того, оператор Стандарта уделяет особое внимание подготовке профильных высококлассных специалистов, обладающих передовыми знаниями и компетенциями для внедрения подобных прорывных решений.

Инициативу, которая впоследствии трансформировалась в Стандарт, в 2020 году на Форуме «Сильные идеи для нового времени» озвучил руководитель аналитической службы ООО «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. Он представил концепцию «Налогового капитала» с взаимовыгодным подходом, при котором налоговые преференции и меры прямой бюджетной поддержки могли бы предоставляться конкретному лицу соразмерно его общественно полезному вкладу.

Как известно, Агентство стратегических инициатив последовательно работает над формированием в России «экономики благополучия» – модели развития, в которой экономический рост напрямую связан с улучшением качества жизни граждан, состоянием окружающей среды, здоровьем населения и развитием человеческого потенциала.

В рамках этого подхода особое внимание уделяется стимулированию вклада компаний в достижение общественно значимых результатов через внедрение и масштабирование «технологий благополучия» – решений, в которые заложено положительное влияние на благосостояние человека и социума. Такие технологии позволяют компаниям не только снижать риски и издержки, но и формировать долгосрочную ценность для общества и экономики.

Стандарт выступает одним из ключевых инструментов этой работы, обеспечивая сопоставимую и верифицируемую оценку вклада компаний в общественное благополучие и создавая стимулы для добровольных инвестиций организаций в приоритетные направления национального развития.

Изображение: сайт правительства России.