Крепкое соединение

— Даже якобы выпускались какие-то станки и приспособления для производства некоторых видов продукции. Если это так, насколько эффективно было бы возобновить такую практику?

— Да, вас не обманули. Завод на протяжении 40 лет самостоятельно изготавливал для своих нужд целый ряд технологического оборудования, — ответил Андрей Викторович. — На сегодня парк оборудования собственного производства превышает 500 единиц. И это достаточно сложное оборудование — холодновысадочные станки для стержневых деталей, для гаечного производства, резьбонакатное оборудование. У нас уже более 15 лет успешно эксплуатируется термический агрегат собственного производства, и, кстати, по качеству термообработки, по своим эксплуатационным характеристикам он вполне соответствует западным аналогам.

Но несмотря на это, в целях повышения эффективности было решено отказаться от производства оборудования и сосредоточиться на производстве крепежной продукции, поскольку с экономической точки зрения покупка аналогичного оборудования у специализированных фирм дешевле. И сейчас АО «БелЗАН» активно сотрудничает в этом плане с КНР (к сожалению, российская станкостроительная отрасль не производит то, что нам необходимо). В то же время совместно с российскими научными организациями мы занимаемся проектированием современного оборудования, чтобы в конечном итоге выступить его покупателем.

— Видно, что на предприятии много сделано по техническому перевооружению производственных площадок. Есть ли у завода какая-либо стратегия в этой сфере? Или вы действуете просто по принципу замены того, что уже устарело?

— Действительно, за последние несколько лет техническое перевооружение в значительной мере коснулось цехов основного производства. После значительных по суммам проектов модернизации термического производства и внедрения технологии цинк-ламельного антикоррозионного покрытия сейчас предприятие в первую очередь сосредоточено на механических цехах. В этом и есть наша стратегия — за счет реализации малобюджетных инвестиционных проектов повысить уровень автоматизации на целом ряде технологических операций, уменьшить трудоемкость изготовления, значимость человеческого фактора при производстве, до минимума снизить необходимость контрольно-сортировочных операций. Кроме этого, стратегическая цель нашего технического перевооружения — за счет приобретения нового высокопроизводительного оборудования расширить узкие технологические места, не позволяющие осваивать производство сложной и перспективной крепежной продукции.

— Продукция предприятия занимает достойное место в отечественном автомобилестроении. Некоторое время назад вы поставляли ее и на авиастроительные заводы. С чем связан отказ от этого направления? Собираетесь ли вы перейти к дифференциации и расширить перечень отраслей, с которыми работаете?

— БелЗАН исторически был крупнейшим в стране производителем автомобильного крепежа, и сейчас мы сохраняем лидирующие позиции на этом рынке. В 2015 году с целью более глубокого изучения специфики рынка авиационного крепежа было принято решение об освоении части номенклатуры изделий для авиастроителей. В течение трех лет мы производили авиакрепеж и поставляли его ряду авиастроительных предприятий, в том числе на вертолетные заводы. За время работы с новой для нас отраслью мы всесторонне изучили требования авиастроителей к характеристикам продукта, требуемые технологии и многое другое. В результате пришли к мнению, что, учитывая специфику отрасли, для полноценного присутствия в этом сегменте необходимо создание отдельного производства крепежа для авиастроителей. Возможно, в будущем мы вернемся к этой теме, но сейчас необходимо сосредоточиться на нашем, традиционном рынке автомобильного крепежа.