Экономика бывает справедливой

В 2023 году Башкирия стала одной из четырех площадок для проведения в стране эксперимента по внедрению механизмов партнерского финансирования. Первоначально эксперимент объявлялся на два года, а недавно его продлили до 2028-го. Кому и зачем нужно партнерское финансирование, каковы перспективы и сложности внедрения в России новых финансовых продуктов, основанных на его принципах, рассказал корреспонденту «РБ» директор Центра финансовых исследований республики Евгений ДЕКАТОВ.

— Партнерское финансирование также называют исламским. Какое отношение оно имеет к религии?

— Основные положения партнерского финансирования действительно основаны на принципах шариата, хотя, понятное дело, в нашем светском государстве пользоваться новыми финансовыми продуктами может любой, и ни о каких религиозных ограничениях здесь речь не идет. Дело в том, что именно в исламском праве наиболее четко и подробно прописаны основные принципы справедливых и честных экономических отношений, выгодных обеим сторонам, — в противовес уже привычному нам западному капитализму, при котором зачастую банки и другие финансовые организации получают сверхприбыль, а население и бизнес, особенно малый и средний, попадают в кредитную кабалу.

Надо сказать, что социально ориентированные экономические отношения, основанные на партнерстве и доверии, а не на ссудном проценте и «праве сильной стороны», — не только исламская история. В пример можно привести «купеческое слово», бывшее в дореволюционной России надежной гарантией выполнения обязательств; сельхозкооперацию, а в СССР — жилищные кооперативы, когда люди объединялись и даже вместе работали на объектах, чтобы приобрести жилье.

— В чем же суть исламского финансирования? Каковы его основные принципы?

— Основное положение — это запрет (харам) на взимание ссудного процента. Речь идет именно о проценте за пользование деньгами «во времени», то есть то, что называется ростовщичеством (риба). Есть также запрет на неопределенность, к ней относится не только игорный бизнес и всякого рода пари (майсир), но и чрезмерная неопределенность и двусмысленность в сделках (гарар). Разрешена торговля только реальным товаром, а не фьючерсами. Соответственно под запрет попадают многие традиционные ценные бумаги и страховые продукты. Акции дозволены только разрешенных секторов рынка, эмитентов, направлений и характера бизнеса. Традиционные облигации под запретом, поскольку на них выплачивается процентный купонный доход; в исламском аналоге (сукук) инвесторы вместо фиксированного процента получают долю прибыли от реального актива.

Еще важный аспект взаимоотношений — это справедливое распределение между сторонами возможных прибылей/убытков и рисков. Поясню на примере. Заемщик обращается в банк с просьбой помочь в финансировании строительства жилого дома. Что сегодня делает традиционный банк? Предоставляет проектное финансирование, то есть изучает проект и дает деньги под проценты, весьма сейчас высокие. При этом в случае провала проекта банк в любом случае истребует свои деньги и проценты на них, обратив взыскание на земельный участок и другие активы заемщика.

Как это должно происходить при партнерском финансировании? Банк входит в проект как соинвестор. Скажем, заемщик вкладывает часть собственных средств, участок, свои компетенции, рабочую силу, а банк — недостающие деньги.

Подсчитываются вложения, и стороны договариваются, как будут делиться между ними доходы с продажи квартир в построенном доме. Вычисляют, кто и чем рискует. Договариваются в каждом случае индивидуально, учитывая все нюансы, и эта договоренность может пересматриваться «за равноправным столом переговоров», если возникнут непредвиденные сложности.

Мы еще только собираемся предложить такую модель застройщикам республики, ведем переговоры с банками. Это может быть пока непривычно, но это справедливо.

— Зачем такой эксперимент понадобился государству и какая от него польза обществу?

— Поскольку из-за санкций для нашей страны закрылись рынки западного финансирования, мы начинаем разворот в сторону восточных стран, глобального Юга. И сегодня важная государственная задача — быть готовыми работать с инвестициями стран, ориентированных на исламскую экономику. Но у нас пока отсутствует инфраструктура и банковские продукты, позволяющие работать с этими инвестициями по правилам исламской экономики, поэтому эксперимент — первый шаг страны в этом направлении.

Но не менее важен и другой момент. Наша республика, увы, среди лидеров по закредитованности граждан. И раз уж мы сегодня соскакиваем с западных лекал финансовых взаимоотношений, то нам нужно постепенно переходить от навязанных стандартов общества потребления к внутренней свободе и грамотному финансовому поведению. К справедливой и разумной экономике, где расчет не на спекуляции и мгновенные выигрыши, а где деньги вкладываются во что-то реальное.

— Какие финансовые продукты сейчас действуют в республике в рамках партнерского финансирования?

— Самое простое, с чего начали участвующие в эксперименте банки, — это расчетные счета и дебетовые карты. Там все просто: ты не платишь за хранение денег, но и процентов тебе не начисляется.

Также Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан запустила исламский лизинговый продукт «Иджара». Компания передает в лизинг автотехнику для субъектов малого и среднего предпринимательства: коммерческий транспорт, спецтехнику без процентной ставки, но с наценкой. Исключаются также штрафы и пени за просрочку платежей.

Что касается кредитных продуктов, тут возможны разные варианты. У нас в республике появился банковский продукт «Мурабаха», так называемая исламская ипотека — финансирование покупки недвижимости без взимания ссудных процентов.

Суть в следующем: банк (или его дочерняя компания) сам покупает квартиру, которую выбрал заемщик, и с наценкой перепродает ее заемщику в рассрочку. Не будем лукавить, эта наценка сейчас эквивалентна тем доходам, которые банк получил бы, взимая процентную ставку. Причем в обычной ипотеке есть возможность погасить кредит досрочно и снизить проценты, а здесь этого нельзя, сумма фиксированная. Банки пытаются обойти эту проблему через «прощение» части наценки при досрочном погашении, но все равно продукт получается для заемщика дорогой, неудобный и потому непопулярный.

Но есть и другие модели приобретения жилья, они близки к понятию аренды с правом выкупа. Человек сразу выкупает часть квартиры (аналог первоначального взноса по ипотеке), а оставшиеся квадратные метры берет в аренду, ежемесячно внося часть денег в счет выкупа оставшихся метров и часть в счет оплаты аренды. Экономически это похоже на погашение процентов, но прозрачно и справедливо по сути: вы платите не проценты банку, а аренду за еще не выкупленные квадратные метры. Мы работаем сейчас над внедрением такого механизма.

Признаюсь, для меня как человека государственного, как экономиста основная цель подобных разработок — не скрупулезно следовать всем нормам шариата, а создавать финансовые продукты, экономически эффективные для всех, соблюсти интересы и граждан, и бизнеса, и банков. Нужны справедливые кредитные инструменты и такая финансовая инфраструктура, которая поможет приобретать жилье даже людям с небольшими доходами. И партнерское финансирование этому способствует.

— Чего удалось достичь в ходе первого этапа эксперимента?

— Нельзя было ожидать за два года чего-то прорывного, но система начала выстраиваться, первые инструменты партнерского финансирования созданы, очерчен круг связанных с ними проблем. Выяснилось, что многие инструменты вступают в противоречие с действующим законодательством и сложившейся практикой, выстроенной на процентных взаимоотношениях. Например, господдержка пока ориентирована в основном на субсидирование процентной ставки. В данный момент в эксперименте участвует восемь крупных российских банков.

— Что будет делаться в этом направлении дальше?

— Новый закон о продлении эксперимента расширяет перечень операций партнерского финансирования, среди которых — открытие счетов банками, имеющими соответствующую лицензию. В перечень операций включается также взаимное страхование.

На первом этапе эксперимента никаких стандартов не было, все развивалось стихийно. Теперь же будут созданы стандарты продуктов партнерского финансирования. Их будет разрабатывать Ассоциация банков России, а согласовывать — Центральный банк.

В первую очередь, перед нами стоит задача соединить спрос и предложение. Пока что опросы, проведенные ЦУР Башкортостана, показывают, что осведомленность населения республики о партнерском финансировании низкая, но готовность участвовать есть. За три года мы надеемся пройти определенный путь и достичь уже конкретных результатов.